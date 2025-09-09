Bizarr épületek a világ minden tájáról, amelyek turistamágnesek lettek

Ha az ember külföldre utazik, akkor általában olyan nevezetességek szerepelnek a bakancslistáján, amiről híres az adott város: Párizsban az Eiffel torony és a Notre Dame, Londonban a Big Ben és a Buckingham Palota, míg New Yorkban a Times Square vagy a Szabadság-szobor. Azonban egyre több olyan bizarr épület kerül a figyelem középpontjába, ami nem a klasszikus szépségével, hanem a maga szokatlanságával vonzza a turistákat. Ezek a házak, irodák vagy templomok sokkal inkább hasonlítanak egy művészeti installációra, mint bármi másra. Most pedig nézzük meg, mely épületek váltak igazi turistamágnessé!
Prága belvárosában, kissé távolabb az óvárostól található a híres „Táncoló ház”, amelyet sokan Fred és Ginger néven is emlegetnek – utalva a legendás táncos párosra, akik több mint tíz filmben táncoltak együtt. Az épület két tornyából az egyik határozottan, szilárdan áll, míg a másik hajlékony ívével olyan, mintha kecses tánclépésekben hajladozna, ezzel idézve meg a mozgás illúzióját. A ’90-es években emelt különleges épület kezdetben nagy vitákat váltott ki, mára azonban Prága egyik ikonikus látványosságává vált, amelyhez turisták ezrei zarándokolnak el.
Biztosan sokan hallottak már arról a házról, ami Lengyelországban épült és amelynek a különlegességét az adja, hogy fejjel lefelé áll. A látogatók a tetőn keresztül léphetnek be az otthonba, aminek a belsejében a „mennyezeten” állhatnak meg és onnan sétálhatják körbe az épületet. Sokak elsőre megszédülnek a látványtól, de ez sem tántorítja el az embereket, hogy megnézzék, azonban nem ez az egyetlen fordított ház a világon, de ahhoz kétség sem fér, hogy az egyik legismertebb lett.
Az India fővárosában található Bahá’í templom a természet inspirálta építészet egyik legszebb megvalósítása, ahol a hatalmas, fehér márványból készült épület egy kinyíló lótuszvirágra emlékeztet. A spirituális központ már csak vallási okokból is milliókat vonz évente, de azok is szívesen ellátogatnak ide, akik csupán a művészet miatt tekintenék meg a templomot. A csend és a nyugalom szigeteként tartják számon a nyüzsgő nagyvárosban.
Az amerikai Newark városában található a világ egyik legkülönösebb épülete: egy hatalmas piknikkosár formáját öltötte magára. Eredetileg egy kosarak forgalmazásával foglalkozó vállalat központjának épült, így a választott forma tökéletesen illett a cég profiljához. Bár a vállalat már rég megszűnt, az épületet nem bontották le – sőt, ma is turisták ezreit vonzza, akik kifejezetten ezért a különleges látványosságért utaznak el az ohiói városba.
Friedensreich Hundertwasser osztrák művész és építész volt, akinek leghíresebb alkotása az ausztriai Bécs városában kapott otthont, ahol a színes, hullámzó homlokzat, az aszimmetrikus ablakok és a zöld növényekkel benőtt tetők minden elemükkel szembe mennek a hagyományos építészeti normáknak. Ugyan a ház belülről nem látogatható, de még így is tolonganak a turisták, hogy lefotózzák a külsejét.
Úgy tűnik a lengyelek nagyon szeretik a különleges építészetet, mert náluk található meg egy másik bizarr látványosság is, ami nem más, mint a görbeház. A Sopotban lévő épület olyan, mintha egy rajzfilmből lépett volna elő: az ablakai torzak, a falai hullámosak, mintha egy óriási tükör torzította volna el. A ház bevásárlóközpontként üzemel és a tengerparti város egyik legnépszerűbb fényképezkedési pontja.