Bizarr épületek a világ minden tájáról, amelyek turistamágnesek lettek

Ha az ember külföldre utazik, akkor általában olyan nevezetességek szerepelnek a bakancslistáján, amiről híres az adott város: Párizsban az Eiffel torony és a Notre Dame, Londonban a Big Ben és a Buckingham Palota, míg New Yorkban a Times Square vagy a Szabadság-szobor. Azonban egyre több olyan bizarr épület kerül a figyelem középpontjába, ami nem a klasszikus szépségével, hanem a maga szokatlanságával vonzza a turistákat. Ezek a házak, irodák vagy templomok sokkal inkább hasonlítanak egy művészeti installációra, mint bármi másra. Most pedig nézzük meg, mely épületek váltak igazi turistamágnessé!

A kościółek, azaz a Fordított ház – Szymbark, Lengyelország

Fotó: Shutterstock

Ezeket a bizarr épületeket egyszer neked is mindenképp látnod kell:

Táncoló ház – Prága, Csehország

Prága belvárosában, kissé távolabb az óvárostól található a híres „Táncoló ház”, amelyet sokan Fred és Ginger néven is emlegetnek – utalva a legendás táncos párosra, akik több mint tíz filmben táncoltak együtt. Az épület két tornyából az egyik határozottan, szilárdan áll, míg a másik hajlékony ívével olyan, mintha kecses tánclépésekben hajladozna, ezzel idézve meg a mozgás illúzióját. A ’90-es években emelt különleges épület kezdetben nagy vitákat váltott ki, mára azonban Prága egyik ikonikus látványosságává vált, amelyhez turisták ezrei zarándokolnak el.

A kościółek, azaz a Fordított ház – Szymbark, Lengyelország

Biztosan sokan hallottak már arról a házról, ami Lengyelországban épült és amelynek a különlegességét az adja, hogy fejjel lefelé áll. A látogatók a tetőn keresztül léphetnek be az otthonba, aminek a belsejében a „mennyezeten” állhatnak meg és onnan sétálhatják körbe az épületet. Sokak elsőre megszédülnek a látványtól, de ez sem tántorítja el az embereket, hogy megnézzék, azonban nem ez az egyetlen fordított ház a világon, de ahhoz kétség sem fér, hogy az egyik legismertebb lett.

A lótuszvirág temploma – Új-Delhi, India

Az India fővárosában található Bahá’í templom a természet inspirálta építészet egyik legszebb megvalósítása, ahol a hatalmas, fehér márványból készült épület egy kinyíló lótuszvirágra emlékeztet. A spirituális központ már csak vallási okokból is milliókat vonz évente, de azok is szívesen ellátogatnak ide, akik csupán a művészet miatt tekintenék meg a templomot. A csend és a nyugalom szigeteként tartják számon a nyüzsgő nagyvárosban.