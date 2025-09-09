Hírlevél

látványosság

Bizarr épületek a világ minden tájáról, amelyek turistamágnesek lettek

A modern építészetben az a legizgalmasabb, hogy a kreativitásnak semmi sem szabhat határt. Világszerte rengeteg olyan bizarr épület van, amelyek elsőre furcsának, érthetetlennek és meghökkentőnek tűnhetnek, de már önmagában ennyi elég ahhoz, hogy feldobja a város turizmusát. Ezek az épületek azon felül, hogy építészeti remekművek, már önmagukban elegek ahhoz, hogy köré építsünk egy utazást.
látványosságépületturizmus

Ha az ember külföldre utazik, akkor általában olyan nevezetességek szerepelnek a bakancslistáján, amiről híres az adott város: Párizsban az Eiffel torony és a Notre Dame, Londonban a Big Ben és a Buckingham Palota, míg New Yorkban a Times Square vagy a Szabadság-szobor. Azonban egyre több olyan bizarr épület kerül a figyelem középpontjába, ami nem a klasszikus szépségével, hanem a maga szokatlanságával vonzza a turistákat. Ezek a házak, irodák vagy templomok sokkal inkább hasonlítanak egy művészeti installációra, mint bármi másra. Most pedig nézzük meg, mely épületek váltak igazi turistamágnessé!

A kościółek, azaz a Fordított ház – Szymbark, Lengyelország
A kościółek, azaz a Fordított ház – Szymbark, Lengyelország
Fotó: Shutterstock

Ezeket a bizarr épületeket egyszer neked is mindenképp látnod kell:

Táncoló ház – Prága, Csehország

Prága belvárosában, kissé távolabb az óvárostól található a híres „Táncoló ház”, amelyet sokan Fred és Ginger néven is emlegetnek – utalva a legendás táncos párosra, akik több mint tíz filmben táncoltak együtt. Az épület két tornyából az egyik határozottan, szilárdan áll, míg a másik hajlékony ívével olyan, mintha kecses tánclépésekben hajladozna, ezzel idézve meg a mozgás illúzióját. A ’90-es években emelt különleges épület kezdetben nagy vitákat váltott ki, mára azonban Prága egyik ikonikus látványosságává vált, amelyhez turisták ezrei zarándokolnak el.

A kościółek, azaz a Fordított ház – Szymbark, Lengyelország

Biztosan sokan hallottak már arról a házról, ami Lengyelországban épült és amelynek a különlegességét az adja, hogy fejjel lefelé áll. A látogatók a tetőn keresztül léphetnek be az otthonba, aminek a belsejében a „mennyezeten” állhatnak meg és onnan sétálhatják körbe az épületet. Sokak elsőre megszédülnek a látványtól, de ez sem tántorítja el az embereket, hogy megnézzék, azonban nem ez az egyetlen fordított ház a világon, de ahhoz kétség sem fér, hogy az egyik legismertebb lett.

A lótuszvirág temploma – Új-Delhi, India

Az India fővárosában található Bahá’í templom a természet inspirálta építészet egyik legszebb megvalósítása, ahol a hatalmas, fehér márványból készült épület egy kinyíló lótuszvirágra emlékeztet. A spirituális központ már csak vallási okokból is milliókat vonz évente, de azok is szívesen ellátogatnak ide, akik csupán a művészet miatt tekintenék meg a templomot. A csend és a nyugalom szigeteként tartják számon a nyüzsgő nagyvárosban.

A kosárház – Ohio, Egyesült Államok

Az amerikai Newark városában található a világ egyik legkülönösebb épülete: egy hatalmas piknikkosár formáját öltötte magára. Eredetileg egy kosarak forgalmazásával foglalkozó vállalat központjának épült, így a választott forma tökéletesen illett a cég profiljához. Bár a vállalat már rég megszűnt, az épületet nem bontották le – sőt, ma is turisták ezreit vonzza, akik kifejezetten ezért a különleges látványosságért utaznak el az ohiói városba.

A kosárház – Ohio, Egyesült Államok
A kosárház – Ohio, Egyesült Államok
Fotó: Shutterstock/Daniel L. Locke

A Hundertwasser-ház – Bécs, Ausztria

Friedensreich Hundertwasser osztrák művész és építész volt, akinek leghíresebb alkotása az ausztriai Bécs városában kapott otthont, ahol a színes, hullámzó homlokzat, az aszimmetrikus ablakok és a zöld növényekkel benőtt tetők minden elemükkel szembe mennek a hagyományos építészeti normáknak. Ugyan a ház belülről nem látogatható, de még így is tolonganak a turisták, hogy lefotózzák a külsejét.

A görbeház – Sopot, Lengyelország

Úgy tűnik a lengyelek nagyon szeretik a különleges építészetet, mert náluk található meg egy másik bizarr látványosság is, ami nem más, mint a görbeház. A Sopotban lévő épület olyan, mintha egy rajzfilmből lépett volna elő: az ablakai torzak, a falai hullámosak, mintha egy óriási tükör torzította volna el. A ház bevásárlóközpontként üzemel és a tengerparti város egyik legnépszerűbb fényképezkedési pontja.

 

