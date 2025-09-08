Hazai borvidékek felfedezése: aranyló aszú, testes vörösök és balatoni frissesség egy pohárban

Egész Európában kevés olyan országot találunk, amelyet annyira átszőnek a borvidékek, mint Magyarországot. Szinte minden régió sajátos stílussal, hagyományokkal, szőlőfajtákkal és borkészítési módszerekkel büszkélkedhet, hiszen a Kárpát-medence változatos klímája és talajviszonyai különleges alapot biztosítanak a szőlőtermesztéshez. Hazánkban összesen 22 hivatalosan elismert borvidék található: vannak köztük nemzetközileg is ismert területek, amelyek borai külföldön is polcokra kerülnek, és akadnak olyanok is, amelyek kevésbé ismertek, mégis kiváló minőséget képviselnek.

Borvidékek Magyarországon: Villány a vörösborokról híres

Fotó: Shutterstock

Tokaj – Az arany nedű otthona

Tokaj-Hegyalján található meg országunk legnagyobb presztízsű borászati vidéke, ahol a Bodrog és Tisza folyók találkozása, illetve a vulkanikus talaj által teremtett levegő főleg az édes boroknak kedvez. Az elmúlt időszakban a modern tokaji száraz furmintok és a hárslevelűek is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, de a mai napig a legkeresettebb, a világörökség részét képző aszú. Tokajba az emberek nemcsak a borászatok miatt járnak, hanem történelmi városrésze alkalmas lehet egy délutáni sétára, rengeteg étterem gazdagítja a hely infrastruktúráját és több útvonalon is elindulhatnak a városból a túrázni vágyók.

Villány – A vörösborok hazája

Villány mára már kinőtte magát, és a testes, fűszeres vörösborokból is a legminőségibbeket készítik itt, amit a déli fekvésű dűlőknek és a rengeteg napsütésnek köszönhetnek. A cabernet franc, a cabernet sauvignon és a portugieser szőlőfajták a legjellemzőbbek a vidékre. Igazi hagyományőrző borvidék, mivel a borászatok nagy része még mindig családi kézben van és az idelátogatók is közvetlenül velük találkozhatnak, beleshetnek a hordók közé és akár még a falusi vendéglátás minden szeretetét is megtapasztalhatják.

Balaton – Az igazi sokszínűség

Balaton környékén több borvidék is otthont kapott: Badacsony, Balatonboglár, Balatonfüred-Csopak, Balaton-felvidék, Somló és Zala. A tó vízének hűsítő hatása keveredik a mészkő és a bazalt talajjal, így egy roppant egyedi stílust hozva létre. A badacsonyi kéknyelűt valószínűleg senkinek sem kell bemutatni, aki egy kicsit is otthon van a jó borok világában, ahogy a csopaki olaszrizling is az elsők között van. A balatoni nedűkhöz egyből társítják az emberek az élményekkel teli tóparti nyarakat, amikor a fehérbor és a rozé a legjobb lezárása a napnak.