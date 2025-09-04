Hírlevél

étel

Ízek és illatok Magyarországon ősszel: gasztrotúrák a természet és a konyha szerelmeseinek

A hidegebb idő beköszöntével, a természet színei mellett az ízek is új irányt vesznek. Ilyenkor elérkezik az őszi gasztrotúrák ideje, ahol gesztenyeillat lengi körbe a teret, a friss tök íze régi emlékeket idéz fel, míg a gőzölgő forralt bor melege megnyugvást hoz a mindennapokba. Mindezeket könnyedén felidézhetjük egy sétával vagy kirándulással, ahol nemcsak a szemnek, hanem az ízlelőbimbóknak is kedvezhetünk.
ételgasztrotúratökborgesztenye

Kevesen gondolnák, de az ősz nemcsak a természet színeit hozza el, hanem az év egyik legízletesebb időszakát is. Bár a strandszezon lezárult, a reggelek csípősek, az esték pedig hamarabb sötétednek, mindez mégis egyre többeket csábít tematikus gasztrotúrákra. Ilyenkor a helyi konyhák különlegességei kerülnek előtérbe, amelyek főként az évszak friss alapanyagaiból készülnek. Az almás és narancsos finomságok mellett van egy trió, ami minden évben verhetetlen: a gesztenye, a sütőtök és a gőzölgő forralt bor – és ez nem véletlen.

ősz, túra, gasztro, gasztronómia, gasztrotúra,
Gasztrotúrák a természet és a konyha szerelmeseinek
Fotó: Shutterstock

Ne hagyd ki ezeket az őszi gasztrotúrákat:

Velem – Gesztenyenapok a Kőszegi-hegység lábánál

Velem község Vas megyében, nem messze az osztrák-magyar határtól helyezkedik el, ahol minden évben megrendezik a híres Gesztenyenapokat. A környéken rengeteg szelídgesztenyefa terem, így nem túl meglepő, hogy ezt az eseményt szinte már ünnepként tartják számon az idevalósi emberek. Szinte bármilyen formában megkóstolhatjuk, amit csak el tudunk képzelni: sütőben sütve, krémként és még levesként is.

Természetesen az ízek mellett a szórakoztatás is fontos szerepet kap: számíthatunk kézműves vásárra, népzenei programokra és vásárokra, ahol a helyi termelők portékáikat árulják, mint a gesztenyemézet, házi sajtokat és a már megszokott szörpöket. Az aktív pihenés szerelmeseinek sem kell egy percig sem bánkódniuk, mert a környéken fellelhető Szent Vid-kápolnát érdemes lehet felfedezni vagy tenni egy sétát az Írott-kő Natúrparkban. 

Velem, 2018. október 14. Hagyományos étel készítése a Gesztenyenapok című rendezvényen. Autentikus környezetben, nádfedeles házakban mutatkoznak be a kézműves termékek készítői, illetve a hagyományos magyar konyha képviselői. A Kőszegi-hegység legjellegzetesebb növénye a szelídgesztenye, így a hagyományőrző programok erre épülnek. A Vas megyei település 2014 óta rendezi meg a Gesztenyenapokat. MTVA/Bizományosi: Farkas Melinda *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó készítője közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Hagyományos étel készítése a Gesztenyenapok című rendezvényen Velemben
Fotó: MTVA/Bizományosi: Farkas Melinda  /  

Nagykörű – Tökfesztivál és hagyományos vendéglátás

Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Tisza partján található meg Nagykörű községe, ami leginkább a cseresznyefáiról híres, azonban minden ősszel megrendezésre kerül itt egy tökfesztivál. Aki át szeretné élni az igazi amerikai érzést, annak mindenképp ajánljuk, hiszen a sütőtök kóstolás mellett igazi, kreatív tökfaragó versenyekre is benevezhetünk.

A gasztroélmény is rengeteget tud nyújtani, hiszen a helyi asszonyok összegyűlnek és közösen készítenek sütőtökkrémlevest, tökös rétest és még kemencében sült tökös kenyeret is. A gyerekek sem fognak unatkozni, mert van számukra külön tökfaragó műhely, állatsimogató és sok-sok népi játék, amik családbaráttá teszik a fesztivált.

Eger és Szépasszony-völgy – A legjobb forralt borok nyomában

Eger egyértelműen ősszel a leghangulatosabb, így már önmagában emiatt érdemes lehet idelátogatni, azonban a népszerű borvidék ilyenkor borünnepekkel, pincejárásokkal és forralt boros estékkel csalogatja ide a turistákat. A Szépasszony-völgyben több tucat pince várja a látogatókat, ahol a már megszokott egri bikavér mellett igazi fűszeres forralt borokat is kóstolhatunk.

Nagyszerű délutáni program lehet egy borkóstoló túra, ahol séta közben különböző ételekkel kínálnak, mint a zsíros kenyér, sajtok vagy töltött káposzta. Az egri vár és a belváros fényei, pedig csak egy plusz pazar kilátást biztosítanak.

 

