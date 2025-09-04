Ízek és illatok Magyarországon ősszel: gasztrotúrák a természet és a konyha szerelmeseinek

Kevesen gondolnák, de az ősz nemcsak a természet színeit hozza el, hanem az év egyik legízletesebb időszakát is. Bár a strandszezon lezárult, a reggelek csípősek, az esték pedig hamarabb sötétednek, mindez mégis egyre többeket csábít tematikus gasztrotúrákra. Ilyenkor a helyi konyhák különlegességei kerülnek előtérbe, amelyek főként az évszak friss alapanyagaiból készülnek. Az almás és narancsos finomságok mellett van egy trió, ami minden évben verhetetlen: a gesztenye, a sütőtök és a gőzölgő forralt bor – és ez nem véletlen.

Gasztrotúrák a természet és a konyha szerelmeseinek

Fotó: Shutterstock

Ne hagyd ki ezeket az őszi gasztrotúrákat:

Velem – Gesztenyenapok a Kőszegi-hegység lábánál

Velem község Vas megyében, nem messze az osztrák-magyar határtól helyezkedik el, ahol minden évben megrendezik a híres Gesztenyenapokat. A környéken rengeteg szelídgesztenyefa terem, így nem túl meglepő, hogy ezt az eseményt szinte már ünnepként tartják számon az idevalósi emberek. Szinte bármilyen formában megkóstolhatjuk, amit csak el tudunk képzelni: sütőben sütve, krémként és még levesként is.

Természetesen az ízek mellett a szórakoztatás is fontos szerepet kap: számíthatunk kézműves vásárra, népzenei programokra és vásárokra, ahol a helyi termelők portékáikat árulják, mint a gesztenyemézet, házi sajtokat és a már megszokott szörpöket. Az aktív pihenés szerelmeseinek sem kell egy percig sem bánkódniuk, mert a környéken fellelhető Szent Vid-kápolnát érdemes lehet felfedezni vagy tenni egy sétát az Írott-kő Natúrparkban.

Hagyományos étel készítése a Gesztenyenapok című rendezvényen Velemben

Fotó: MTVA/Bizományosi: Farkas Melinda /

Nagykörű – Tökfesztivál és hagyományos vendéglátás

Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Tisza partján található meg Nagykörű községe, ami leginkább a cseresznyefáiról híres, azonban minden ősszel megrendezésre kerül itt egy tökfesztivál. Aki át szeretné élni az igazi amerikai érzést, annak mindenképp ajánljuk, hiszen a sütőtök kóstolás mellett igazi, kreatív tökfaragó versenyekre is benevezhetünk.

A gasztroélmény is rengeteget tud nyújtani, hiszen a helyi asszonyok összegyűlnek és közösen készítenek sütőtökkrémlevest, tökös rétest és még kemencében sült tökös kenyeret is. A gyerekek sem fognak unatkozni, mert van számukra külön tökfaragó műhely, állatsimogató és sok-sok népi játék, amik családbaráttá teszik a fesztivált.