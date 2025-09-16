Tuti őszi kirándulóhelyek, amelyektől egyből beleszeret a természetbe

Cikkünkben olyan irodalmi és történelmi vonatkozású kerteket ajánlunk, ahol ősszel különösen szép élmény időt tölteni, és amelyek egyszerre kínálnak teljes kikapcsolódást és inspirációt.

Legendás irodalmi és történelmi vonatkozású kertek, ahol ősszel a legkellemesebb kirándulni.

Fotó: MTI/Nagy Zoltán

Jókai-kert – a Sváb-hegy irodalomtörténeti ékköve ősszel a leghangulatosabb

2025 májusa óta újra látogatható Budapest egyik leghangulatosabb kertje, a Sváb-hegyen fekvő Jókai-kert és az itt elterülő műemléki védettségű Steindl-villa. Az írófejedelem, Jókai Mór 1853-ban mindössze 2200 forintért vásárolta meg ezt a telket az Egy magyar nábob és a Kárpáti Zoltán jogdíjaiból. Szívének különösen kedves volt e budai domboldalra épült helyszín – előszeretettel kertészkedett, tartott állatokat, termesztett szőlőt, készítette itt saját borát, és ami a legfontosabb: szellemi menedéket talált a fővárosi zsongás elől. A kertet Jókai teraszosan alakította ki: feltöltötte termőfölddel, majd gyümölcsfákat, juhar-, gesztenye- és hársfát is ültetett. A Jókai-kert a 21. században többek között a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának ad otthont.

Az intézet 2022-ben elhatározta, hogy felújítja a Jókai-kertet oly’ módon, hogy környezetismereti bemutatóhelyként is funkcionálhasson. 2025 májusában újra megnyílt a kapu, és vele együtt a Jókai-titkok tárháza is.

A Steindl-villában kapott helyet a Madárország névre hallgató új kiállítás, mely hazánk különleges madárvilágát és természetvédelmi területeit mutatja be interaktív formában, több mint 300 madárpreparátummal. A látogatók ősszel is barangolhatnak az ösvényeken, megcsodálhatják a különleges növényeket, és felfedezhetik a Jókai Emlékszobát is, ahol az író egykori tárgyai, könyvei, csillagászattal és kertészkedéssel kapcsolatos eszközei várják az időutazásra vágyókat.

Jókai-kert

Fotó: Máté Krisztián

Buda egyik gyöngyszeme: Gül Baba türbe és rózsakert

Nem messze a Margit híd budai hídfőjétől, a Mecset utcában található Budapest egyik legvarázslatosabb helye, a Gül Baba Türbéje, ahol a csodálatos kert mellett állandó és időszaki kiállítások, valamint művészeti programok várják a látogatókat ősszel is. A helyet Gül Baba bektasi dervis költőről, muszlim szerzetesről nevezték el, a gül rózsát, a baba pedig apát, apókát jelent. Gül Baba a nevét egyes források szerint a turbánján díszelgő rózsaszálról kapta. Amikor Szulejmán 1541-ben megszállta Budát, a szultán többek között őt bízta meg azzal, hogy hozzon létre egy muszlim vallási központot a városban. Ha lehet hinni a korabeli forrásoknak,

Gül Baba volt az, aki beültette a Rózsadombot külföldről csempészett rózsamagokkal – innen a budai domb neve.

100 éves korában érte a halál, temetésén maga a szultán is részt vett. Gül apó sírhelye is itt, a Mecset utcában látogatható. Kertje romantikus és meghitt, tökéletes randihelyszín, de azoknak is favoritja, akik némi énidőt szeretnének eltölteni csodaszép rózsák között. A türbe és a függőkert 2015-ben, a magyar és a török állam közös finanszírozásában indított beruházással újjászületett, függőkert teraszain minden évszakban más és más élmény várja a látogatókat. Az örökzöldek kertjében tulipán, nárcisz, írisz, a rózsakertben rózsakülönlegességek, az illatkertben pedig rozmaring, zsálya, kakukkfű és citrusok illatoznak.