Múzeumkörkép Budapesten: lebilincselő tárlatok, amelyeket vétek lenne kihagyni

Budapest számtalan múzeummal várja a látogatókat, ahol kiszakadhatunk a mindennapokból, elmélyülhetünk a művészetekben és értékes ismeretekkel gazdagodhatunk. Összeállítottunk egy listát 5 kiemelt tárlatról, amelyek között garantáltan mindenki rábukkan a számára legérdekesebbre.

A Ludwig Múzeum és a Müpa épülete a főváros IX. kerületében

Fotó: MTI/Róka László

Ludwig Múzeum

A Ludwig Múzeumot 1989-ben alapították, aminek fő profilja a kortársművészet, ahol mindig próbálnak lépést tartani a legújabb trendekkel és művészekkel. A nyitás évében a méltán híres, műgyűjtő házaspár, Peter és Irene Ludwig hetven műtárggyal ajándékozta meg az újonnan nyílt helyet, amelyek a hatvanas és a nyolcvanas évekből maradtak fent. A rendszerváltás utáni kultúra nagy hatással volt a múzeumra és a közép-kelet-európai népek művészetét szerették volna továbbvinni, mint a lengyel és a cseh, ami egyedülálló volt Budapesten. Egyszerre több tárlat is elérhető náluk, amelyeknek az idegenvezetésére gondosan odafigyelnek, hogy egy minél jobb és minőségibb élményben lehessen részünk. Jelenleg a legnépszerűbb kiállítása a Big Bang, ami a múzeum történetét mutatja be a kezdetektől napjainkig. Ezen kívül egy másik tárlat fut még, ahol 24 kortárs magyar alkotó olyan műveit láthatjuk, amiben állami gondozásban élő gyermekek segédkeztek.

Helyszín: 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.

Sziklakórház Atombunker Múzeum

A Sziklakórházat egy alapítvány működteti, és 2015 óta folyamatosan látogatható. A tárlat betekintést nyújt abba, hogyan éltek és viselkedtek az emberek a diktatúrák és a háborús idők árnyékában. Kiemelt célja, hogy bemutassa: még a legnehezebb helyzetekben is folyt az élet, és a gyógyítás mindig elsődleges fontosságú maradt. A kiállítás ugyanakkor a háború valódi arcát, annak kegyetlen és nyers valóságát is feltárja. A Budai Vár alatt található múzeum egykor valódi óvóhely volt, amelyet az 1956-os forradalom idején ténylegesen is használtak. A témák súlya miatt 6 éves kor alatt nem látogatható, 12 éves korig pedig csak szülői felügyelettel. Minden csoport saját tárlatvezetőt kap, aki segít jobban megérteni a kiállítás rejtett részleteit és történeteit.

Helyszín: 1012 Budapest, Lovas út 4/c

Unicum Ház

Az unicum a magyarok leghíresebb védjegye, amit 1790-ben alkotott meg Zwack Péter, akinek a nevét a híres ital üvege a mai napig jegyzi. Az Unicum Ház az immáron 230 éve létező titkos receptnek a történetét meséli el, ahol még a régi lepárlót is meglátogathatjuk, amit jelenleg is az Unicum Szíveként emlegetnek. A múzeumban régi gépek és palackok vannak kiállítva, illetve közelebbről is megismerkedhetünk néhány fűszerrel, amit felhasználtak a legendás italhoz, azonban a legtöbb hozzávaló még így is titkos marad. A tárlatot próbálták úgy létrehozni, hogy a fiatalabb felnőtt korosztály számára is lebilincselő legyen, ezért több digitális élményben is részünk lehet. A QR-kód rendszerüknek köszönhetően már a telefonokon is meg tudunk nézni több képet és videót, amit alapból nem láthatnánk a kiállításon. Az egyik interaktív játékban pedig megpróbálhatjuk kitalálni az unicum titkos receptjének egy részletét.