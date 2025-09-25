Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Történelmi magyar kincset találhattak az Adrián

fesztivál

Oktoberfest: a világ legnagyobb sörfesztiválja 2025-ben is visszatér

38 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A világ legnagyobb sörfesztiválja a németországi Münchenből indult és emberek millióit vonzza a mai napig. 2025-ben újra visszatér az Oktoberfest, amit már nem is várhatnánk jobban!
Link másolása
Vágólapra másolva!
fesztiválsörOktoberfest

Az Oktoberfest egy olyan hagyományos sörfesztivál, amit kár lenne kihagyni, mert sokkal többet kínál, mint azt elsőre gondolnánk. A rengeteg étel, ital és program összehozza az embereket a világ minden tájáról és már nem csak Németországban kerül megrendezésre.

A waitress serves beer in the Hofbraeu tent during the opening of the 190th Oktoberfest beer festival in Munich, southern Germany on September 20, 2025. The world's biggest beer festival Oktoberfest runs until October 5, 2025. (Photo by Michaela STACHE / AFP)
Egy pincérnő sört szolgál fel a Hofbraeu sátorban
Fotó: MICHAELA STACHE / Michaela STACHE / AFP

Mi az az Oktoberfest?

Gondoltad volna, hogy az Oktoberfest igazából egy házassági évforduló? 1810 októberében, a későbbi I. Lajos bajor király és Terézia Sarolta szász-hildburghauseni hercegnő egybekeltek, amit egy akkora összejövetellel ünnepeltek meg, hogy a mai napig tartják a hagyományát. Az esküvőjük napját nyilvános eseményként kezelték és egy, a város szélén lévő réten tartották meg, ahová 14 óriási sátort állítottak fel és a becslések szerint majdhogynem 600.000 sült csirkével készültek az embereknek. Lóversenyre is sor került, hogy még véletlenül se unatkozzon senki, aki együtt szeretett volna ünnepelni az ifjú párral.

A lóversenyeket pár éven belül felváltották a különböző kiállítások és a sörsátrak, amelyeket a mai napig tartanak.

Az Oktoberfest már Európa szerte bárhol elérhető és most hoztunk párat, ha valaki kedvet kapna hozzá:

Budapest, Magyarország

Fővárosunkban már 11 éve kerül megrendezésre az Oktoberfest, aminek jellegzetessége, hogy kizárólag bajorországi söröket szolgálnak fel csapolt vagy üveges változatban. A fesztivál az Erzsébet téren, a Margitszigeten és a Budai várban kerül megrendezésre és itthon sincs hiány turistákból, mivel ide is több százezer ember látogat el a kesernyés italok miatt. 

Időpont: 2025. szeptember 26-28. és október 3-5.

 

Visitors wearing traditional Bavarian clothes toast at the 'Crossbowmen' beer tent at the Theresienwiese fairground during the 190th Oktoberfest beer festival in Munich, southern Germany on September 21, 2025. The world's biggest beer festival Oktoberfest runs until October 5, 2025. (Photo by Michaela STACHE / AFP)
Hagyományos bajor ruhát viselő látogatók koccintanak a „Crossbowmen” sörsátorban
Fotó: MICHAELA STACHE / Michaela STACHE / AFP

München, Németország

Természetesen nem maradhatott ki a listából az eredeti Oktoberfest, ami idén már 190. alkalommal kerül megrendezésre. Átlagosan ilyenkor látogat a legtöbb turista Németországba, ahol legalább egy napon részt szeretnének venni a több mint két hétig tartó fesztiválon. Összesen 6 millió ember szokott megfordulni a müncheni ünnepségen ebben az időszakban. Az Oktoberfest első vasárnapján mindig népviseletben vonulnak fel a helyiek, miután a sörfőzdék tulajdonosai is tiszteletüket tették. A fesztivál mára annyira kinőtte magát, hogy 17 nagy, míg 21 kisebb sörsátor kerül felállításra.

Időpont: 2025. szeptember 20. – október 5.

Barcelona, Spanyolország

Immáron 12. alkalommal látogat el az Oktoberfest a gyönyörű spanyol tengerparti városba, Barcelonába. A belépés ingyenes napközben és csak a délután 5 óra utáni programokért, illetve hétvégén kell fizetni, ahol tipikus német hangulattal, élő zenével és hagyományos gasztronómiával várják a bulizni vágyókat.

Időpont: 2025. október 12. – október 19.

Zürich, Svájc

A Zürich szívében lévő, Fetzngaudi pályaudvart teljesen elvarázsolják a kétemeletes sátrak, az élő zene és a kialakított sörkert, ami rendkívül feldobja a hely turizmusát. Természetesen a rengeteg sör mellett itt sem feledkeznek meg a bajor gasztronómiáról és a különböző programokról. Sörcsapoló versenyekkel és bazári játékokkal várnak mindenkit!

Időpont: 2025. szeptember 25. – október 18.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!