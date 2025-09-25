Oktoberfest: a világ legnagyobb sörfesztiválja 2025-ben is visszatér

Az Oktoberfest egy olyan hagyományos sörfesztivál, amit kár lenne kihagyni, mert sokkal többet kínál, mint azt elsőre gondolnánk. A rengeteg étel, ital és program összehozza az embereket a világ minden tájáról és már nem csak Németországban kerül megrendezésre.

Egy pincérnő sört szolgál fel a Hofbraeu sátorban

Fotó: MICHAELA STACHE / Michaela STACHE / AFP

Mi az az Oktoberfest?

Gondoltad volna, hogy az Oktoberfest igazából egy házassági évforduló? 1810 októberében, a későbbi I. Lajos bajor király és Terézia Sarolta szász-hildburghauseni hercegnő egybekeltek, amit egy akkora összejövetellel ünnepeltek meg, hogy a mai napig tartják a hagyományát. Az esküvőjük napját nyilvános eseményként kezelték és egy, a város szélén lévő réten tartották meg, ahová 14 óriási sátort állítottak fel és a becslések szerint majdhogynem 600.000 sült csirkével készültek az embereknek. Lóversenyre is sor került, hogy még véletlenül se unatkozzon senki, aki együtt szeretett volna ünnepelni az ifjú párral.

A lóversenyeket pár éven belül felváltották a különböző kiállítások és a sörsátrak, amelyeket a mai napig tartanak.

Az Oktoberfest már Európa szerte bárhol elérhető és most hoztunk párat, ha valaki kedvet kapna hozzá:

Budapest, Magyarország

Fővárosunkban már 11 éve kerül megrendezésre az Oktoberfest, aminek jellegzetessége, hogy kizárólag bajorországi söröket szolgálnak fel csapolt vagy üveges változatban. A fesztivál az Erzsébet téren, a Margitszigeten és a Budai várban kerül megrendezésre és itthon sincs hiány turistákból, mivel ide is több százezer ember látogat el a kesernyés italok miatt.

Időpont: 2025. szeptember 26-28. és október 3-5.

Hagyományos bajor ruhát viselő látogatók koccintanak a „Crossbowmen” sörsátorban

Fotó: MICHAELA STACHE / Michaela STACHE / AFP

München, Németország

Természetesen nem maradhatott ki a listából az eredeti Oktoberfest, ami idén már 190. alkalommal kerül megrendezésre. Átlagosan ilyenkor látogat a legtöbb turista Németországba, ahol legalább egy napon részt szeretnének venni a több mint két hétig tartó fesztiválon. Összesen 6 millió ember szokott megfordulni a müncheni ünnepségen ebben az időszakban. Az Oktoberfest első vasárnapján mindig népviseletben vonulnak fel a helyiek, miután a sörfőzdék tulajdonosai is tiszteletüket tették. A fesztivál mára annyira kinőtte magát, hogy 17 nagy, míg 21 kisebb sörsátor kerül felállításra.

Időpont: 2025. szeptember 20. – október 5.

Barcelona, Spanyolország

Immáron 12. alkalommal látogat el az Oktoberfest a gyönyörű spanyol tengerparti városba, Barcelonába. A belépés ingyenes napközben és csak a délután 5 óra utáni programokért, illetve hétvégén kell fizetni, ahol tipikus német hangulattal, élő zenével és hagyományos gasztronómiával várják a bulizni vágyókat.

Időpont: 2025. október 12. – október 19.

Zürich, Svájc

A Zürich szívében lévő, Fetzngaudi pályaudvart teljesen elvarázsolják a kétemeletes sátrak, az élő zene és a kialakított sörkert, ami rendkívül feldobja a hely turizmusát. Természetesen a rengeteg sör mellett itt sem feledkeznek meg a bajor gasztronómiáról és a különböző programokról. Sörcsapoló versenyekkel és bazári játékokkal várnak mindenkit!