Top 7 hazai kirándulóhely, ahová ősszel mindenképp látogass el

Az ősz varázslatos időszak: szeptembertől novemberig a természet mintha egy utolsó nagy fellépésre készülne, mielőtt téli álmába merül. A hegyek, a tavak és az erdők ilyenkor öltenek igazán mesés ruhát, mintha képeslapra szánták volna őket. Ez a szezon tökéletes arra, hogy mindenki megtalálja a saját kedvenc kikapcsolódását – legyen az egy baráti túra, egy romantikus séta vagy egy családi kaland. Összegyűjtöttünk 7 kihagyhatatlan úti célt, ahová ősszel egyszerűen muszáj ellátogatni!
A Pilis hegység és Dobogókő, ami a Visegrádi hegység legmagasabb csúcsa a maga 700 méterével, nemcsak ősszel, hanem egész évben az egyik legnépszerűbb úti cél a túrák szerelmeseinek. Tiszta időben a Dobogókőről a Dunakanyar teljes panorámája a szemünk elé tárul, miközben alattunk az erdők vörös-arany lombkoronája színesíti a látványt. A környék azért is népszerű, mert rengeteg túraútvonal található meg itt, ami széles sávban kínál lehetőségeket kezdőknek és haladóknak egyaránt.
A fővárosunk legkedveltebb kirándulóhelye Budapesttől mindössze egy karnyújtásnyira elérhető. A Normafa igazi klasszikusnak számít, ahol több étterem, kávézó és még játszóterek is színesítik a hely infrastruktúráját, rengetegen járnak ide családdal és kutyákkal, hogy kiszakadjanak a nagyvárosi forgatagból. A János-hegy tetejéről, az Erzsébet kilátóból, pazar látvány nyílik a városra és a környező hegyekre, ahol a fiatalabb korosztály még gesztenyegyűjtéssel is elfoglalhatja magát.
A Börzsöny legmagasabb hegye a Csóványos, ami a maga 938 méterével emelkedik ki a felszínből az ország legvadregényesebb táján. Ugyan emiatt igazi kihívás lehet ide felmászni, de a kilátóból megcsodálható táj minden lépést megér. Ősszel különösen hangulatos itt túrázni, mivel a vastag lombkorona színes takarót terít a hegyoldalakra.
Ki mondta, hogy a Balaton csak nyáron vonzó? Ősszel is különleges élményt tartogat: programok, hangulatos éttermek és a tó csendesebb arca várja azokat, akik egy kis kikapcsolódásra vágynak. Tihany ilyenkor különösen varázslatos – a levendulás domboldalak mesés színekben pompáznak, a Balaton víztükre pedig duplán megcsillogtatja őket. A nyári nyüzsgés helyett a színes panoráma és a kevesebb turista igazi nyugodt, bensőséges hangulatot ad.
A Mecsek tiszta levegője és sokszínű erdői ősszel különösen csábítóak, ha egy feltöltő kirándulásra vágysz. A déli régió felfedezésére a színes lombkoronába öltözött Zengő hegy és Pécs környékének hangulatos tanösvényei ideális úti célok. És ha a természet mellett a városi élményekre is nyitott vagy, Baranya megyeszékhelye, Pécs, az ország egyik legkülönlegesebb történelmi városa, amely kulturális és gasztronómiai élményekkel is vár.
Hazánk legmagasabb hegye sem maradhat ki az őszi felsorolásból, ahol a Kékestetőn végigvezető túraútvonalak már önmagukban csodálatosak, de amikor a fák színesbe borulnak egy még különlegesebb kalandban lehet részünk.
Kirándulni nemcsak az erdő mélyén érdemes, ezért a listát a Szarvasi Arborétummal zárjuk. Itt található Magyarország legnagyobb élőfagyűjteménye, ahol több ezer fa színes pompája egyszerűen lenyűgözi a látogatókat. Igazi élmény családoknak is, hiszen könnyed sétával járható, mégis felejthetetlen kalandot ígér az őszi természetben.