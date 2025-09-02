Top 7 hazai kirándulóhely, ahová ősszel mindenképp látogass el

Az ősz varázslatos időszak: szeptembertől novemberig a természet mintha egy utolsó nagy fellépésre készülne, mielőtt téli álmába merül. A hegyek, a tavak és az erdők ilyenkor öltenek igazán mesés ruhát, mintha képeslapra szánták volna őket. Ez a szezon tökéletes arra, hogy mindenki megtalálja a saját kedvenc kikapcsolódását – legyen az egy baráti túra, egy romantikus séta vagy egy családi kaland. Összegyűjtöttünk 7 kihagyhatatlan úti célt, ahová ősszel egyszerűen muszáj ellátogatni!

Őszi kirándulóhelyek Köd borítja be a Pilist Pilisborosjenő közelében a Nagy-Kevélyen készült felvételen

Fotó: MTI/Mohai Balázs

Őszi kirándulóhelyek hazánkban

1. Dobogókő és Pilis színes erdői

A Pilis hegység és Dobogókő, ami a Visegrádi hegység legmagasabb csúcsa a maga 700 méterével, nemcsak ősszel, hanem egész évben az egyik legnépszerűbb úti cél a túrák szerelmeseinek. Tiszta időben a Dobogókőről a Dunakanyar teljes panorámája a szemünk elé tárul, miközben alattunk az erdők vörös-arany lombkoronája színesíti a látványt. A környék azért is népszerű, mert rengeteg túraútvonal található meg itt, ami széles sávban kínál lehetőségeket kezdőknek és haladóknak egyaránt.

2. Normafa és a János-hegy

A fővárosunk legkedveltebb kirándulóhelye Budapesttől mindössze egy karnyújtásnyira elérhető. A Normafa igazi klasszikusnak számít, ahol több étterem, kávézó és még játszóterek is színesítik a hely infrastruktúráját, rengetegen járnak ide családdal és kutyákkal, hogy kiszakadjanak a nagyvárosi forgatagból. A János-hegy tetejéről, az Erzsébet kilátóból, pazar látvány nyílik a városra és a környező hegyekre, ahol a fiatalabb korosztály még gesztenyegyűjtéssel is elfoglalhatja magát.

3. Börzsöny: a Csóványos meghódítása

A Börzsöny legmagasabb hegye a Csóványos, ami a maga 938 méterével emelkedik ki a felszínből az ország legvadregényesebb táján. Ugyan emiatt igazi kihívás lehet ide felmászni, de a kilátóból megcsodálható táj minden lépést megér. Ősszel különösen hangulatos itt túrázni, mivel a vastag lombkorona színes takarót terít a hegyoldalakra.

4. Tihany és a Balaton őszi arca

Ki mondta, hogy a Balaton csak nyáron vonzó? Ősszel is különleges élményt tartogat: programok, hangulatos éttermek és a tó csendesebb arca várja azokat, akik egy kis kikapcsolódásra vágynak. Tihany ilyenkor különösen varázslatos – a levendulás domboldalak mesés színekben pompáznak, a Balaton víztükre pedig duplán megcsillogtatja őket. A nyári nyüzsgés helyett a színes panoráma és a kevesebb turista igazi nyugodt, bensőséges hangulatot ad.