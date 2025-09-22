Négy csodálatos panoráma Magyarországon, ahol te is készítenél egy fotót

Magyarország szerencsére tele van olyan helyekkel, ahol a természet szépsége és a különleges tájak lenyűgöző vizuális élményt kínálnak. Ha szeretsz fotózni, vagy ha egyszerűen csak a panoráma őszi arca vonz, mindenképpen olvasd el cikkünket. Összegyűjtöttünk 4 helyet, ahonnan csodás képek készíthetők, és ahol a családi pillanatokat is érdemes lencsevégre kapni.

Elképesztő panoráma – Ha magasról szeretnénk szemlélni hazánk tájait

Fotó: givaga / Shutterstock

Prédikálószék a Visegrádi-hegységben: hangulatos padokról gyönyörködhetünk a panorámában

A visegrádi táj fölé emelkedő fellegvár környékén a történelmi várfalak szomszédságában bobpálya, luxushotel és erdei iskola is várja a látogatókat. Az innen pár kilométerre található Prédikálószék egy hatalmas andezitszikla, a maga 639 méterével a Visegrád környéki hegycsoport legmagasabb tagja. A csúcson egy kis tisztást, rajta padokat találunk.

Prédikálószék a Visegrádi-hegységben

Fotó: csklein / Shutterstock

Szép kilátás nyílik innen a Salamon-toronyra, a túloldalon pedig a Börzsöny csúcsaira, többek között a Szent Mihály-hegyre, a Csóványosra és a Nagy-Hideg-hegyre. Mindenképpen megér néhány szelfit.

Galya-kilátó Galyatetőn – Ha magasról szeretnénk szemlélni a panorámát

Közel 1000 méter magasból, a kilátóteraszról csodálhatjuk meg a páratlan belföldi panorámát, mely magában foglalja a közeli Mátrát, a Bükköt és Börzsöny bérceit egészen a távolban fehéren csillogó Magas-Tátráig. A közelben található az úgynevezett bivak-szállás, ahol a tiszta őszi estéken az éjszakai égbolt csillagainak társaságában alhatunk el.

Galya-kilátó Galyatetőn

Fotó: Shutterstock

Kéz-kilátó, ahol Isten tenyeréből nézhetjük a Cserhát vidékét

Nógrád megye kilátója tulajdonképpen egy gigantikus nyitott kéz, amely a Felsőtold és Hollókő közötti kéktúraszakaszon érhető el. A Csíkszentmihályi Benjámin által alkotott kilátópontot 2020-ban adták át, megépítése 2-3 hónapba telt.

Kéz-kilátó

Fotó: A great shot of / Shutterstock

A kéz vázát 50-60 alkar vastagságú rönkfából alakították ki, és 15-15 nagyobb fából készült a pallók és a burkolat.

Irány a tenyér belseje, készüljenek azok a szép egyedi fotók!

Sólyom-bérc, ahol Regéc vára adja a panoráma ékkövét

Az 564 méter magas Sólyom-bérc a turisták és sziklamászók körében is igen kedvelt desztináció. A sziklaorom tetejéről szép időben Regéc várának romjai láthatók. A bércre és a Nagy-Péter-mennykőhöz több irányból vezet út, de a legpazarabb kilátásban akkor lehet részünk, ha a Kőkapu felől közelítjük meg. Magát a Sólyom-bércet tömegközelekdéssel Háromhuta és Rostalló irányából kereshetjük fel, kicsi gyerekekkel azonban kifejezetten megterhelő lehet itt túrázni.