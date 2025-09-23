5 dolog, amit soha ne csinálj a repülőn

Vannak bizonyos dolgok, amelyeket jobb elkerülni a repülőn, ha szeretnénk, hogy az út mindenki számára problémamentes legyen. Akár rendszeresen szállsz gépre, akár évente csak egyszer-kétszer utazol repülőn, akkor is ügyelned kell az légiközlekedési etikettre, vagyis érdemes szem előtt tartanod az alábbiakat.

A kávézás nem biztos, hogy a legjobb ötlet, ha repülőgéppel utazol

Fotó: Shutterstock/Artie Medvedev

1. Ha jót akarsz magadnak, kerülöd a kávéfogyasztást a repülőn

A kávézás nem biztos, hogy a legjobb ötlet, ha repülőgéppel utazol.

Nem azért, mert magadra löttyintheted, hanem mert a nyomáskülönbség miatt egy csésze kávé hatása megduplázódhat, emiatt pedig a szokásosnál magasabbra emelkedhet a vérnyomásod.

Nem mellesleg a koffein dehidratál, és a repülőgép száraz levegője miatt ez fokozottabban érezhető. Egy csészével még belefér, de hosszú távon érdemes inkább vizet vagy gyümölcslevet kortyolgatni.

2. Ne fogyassz alkoholt a repülőn

Sokan úgy gondolják, egy pohár bor vagy sör segít ellazulni, de – szintén a nyomáskülönbség miatt – az alkohol gyorsabban a fejedbe szállhat, fejfájást vagy kiszáradást okozhat, nem beszélve arról, hogy a túl sok ital kellemetlen helyzetekhez vezethet, a személyzetnél pedig biztosan nem szerzel vele jó pontot, ha felöntesz a garatra.

Tarts inkább magadnál rágógumit vagy stresszlabdát a szorongás enyhítésére.

3. Ha repülőn utazol, ne vedd semmibe az utastársaid kényelmét

Számos hír jelenik meg mostanában arról, hogy a pilóta leszállni kényszerült rendbontó utasok miatt.

Volt, aki az előtte ülő kárára túlságosan előre hajtotta az ülést, volt, akinek vizeletvisszatartási problémái akadtak, de olyan hírek is napvilágot láttak, melyek utasok között ölre menő vitákról számoltak be.

Ne feledd, hogy a fedélzeten töltött órákat nem csupán neked érdemes békében és nyugalomban eltöltened, hanem utastársaidnak is. Épp ezért ne tedd a lábad más ülésére, ne vedd le a zoknid, és lehetőleg kerüld a túl hangos beszélgetést vagy a fülhallgató nélküli zenehallgatást.

Számos hír jelenik meg mostanában arról, hogy a pilóta leszállni kényszerült rendbontó utasok miatt

Fotó: Shutterstock

4. Ne vitatkozz a személyzettel és ne nyomogasd a hívógombot

A fedélzeti személyzet szava szabály: az utasok biztonságáért és kényelméért felelnek, ezért utasításaikat mindig komolyan kell venni és be kell tartani a repülőm. Vitatkozni nem csak felesleges, de jogi következményekkel is járhat. A másik fontos dolog, hogy a légiutaskísérőknek is kijár a pihenő, így két felszolgálás között csak abban az esetben nyomd meg a hívógombot, ha olyan helyzet áll elő, amit nem tudsz egyedül megoldani.

Ha csak amiatt nyomnád újra a hívó gombot, mert innál, vagy épp ropogtatnál valamit, akkor inkább kelj fel a helyedről és sétálj oda a szervízpulthoz.

Gondolj arra, hogy egy hosszabb utazás során amúgy is javasolt óránként legalább 5-10 perce felkelni a trombózisveszély elkerülése érdekében. Amennyiben az előtted ülő utas a megkérdezésed nélkül dönti hátra a széktámláját a replülőn, kérd meg őket kedvesen, hogy rád is legyenek tekintettel. A mosoly és a higgadt beszéd a legtöbb esetben beválik.