Repülőgép kisokos: ezekre a dolgokra figyelj, ha először repülsz

Európa-szerte számos fapados légitársaság kínál kedvező árú járatokat, amelyekkel néhány óra alatt akár 2000 kilométert is megtehetünk. A repülőgépes utazás mára legalább olyan elterjedt közlekedési forma lett, mint a vonat vagy a busz, ugyanakkor az utazás idejére jóval nagyobb kényelmet biztosít.
Számos fapados légitársaság időről időre rendkívül kedvező árú repülőjegyeket kínál, amelyek megszerzése igazi főnyereménynek tűnhet. A legjobb ajánlatok elcsípéséhez érdemes olyan gyűjtőoldalakat figyelni, amelyek összeszedik a célállomásokat és az utazási időpontokat. Ugyanakkor fontos, hogy a tényleges vásárlást mindig közvetlenül a légitársaság hivatalos weboldalán bonyolítsuk le. Ennek oka, hogy a közvetítő oldalak gyakran plusz kezelési díjat számolnak fel, késve küldik el – vagy akár el sem küldik – a jegyet, ami bizonytalanná teheti az utazást.
A légitársaságok a repülőjegyeket az alapáraikon kínálják, ami azt jelenti, hogy nincs benne feladott poggyász, helyjegy és biztosítás sem. A vásárlás során ezeket hozzá lehet adni a kosárhoz, abban az esetben, ha azt igényli az utazó.
A repülőjegy árát és egy kisebb méretű táskát, aminek a mérete változó lehet, így erről az adott légitársaság oldalán érdemes tájékozódni. A helyet pedig a becsekkolásnál lehet megtudni.
A becsekkolás legegyszerűbben a légitársaság mobilalkalmazásán keresztül intézhető. Ha előre lefoglaltuk az ülőhelyünket, vagy megvásároltuk az elsőbbségi beszállás lehetőségét, akkor már a fizetés befejezése után azonnal elvégezhetjük. Ekkor megjelenik a QR-kód az utas nevével és ülőhelyével, ami egyben a tényleges beszállókártyát jelenti.
Amennyiben nem vettünk helyjegyet, az utazás előtti 48 vagy 24 órában lehet elvégezni a becsekkolást, ez légitársaság függő. Ilyenkor a rendszer véletlenszerűen sorsol ki nekünk ülőhelyet.
Ezután már csak az utazásra kell készülni. Fontos tudni, hogy a légitársaságok szigorúan ellenőrzik a feladott poggyász súlyát, valamint a kézipoggyász méreteit. Amennyiben ezek meghaladják a megadott határértékeket, jelentős pluszköltségekre számíthatunk.
Akkumulátoros eszközök csak a kézipoggyászban lehetnek, feladni őket nem lehet!
Minden folyékony halmazállapotú anyag folyadéknak számít, így ezt a bepakolásnál figyelembe kell venni:
A gyógyszerek és a babáknak szükséges holmik kivételt képeznek!
Ha ezeket a dolgokat betartjuk, akkor semmi probléma nem lehet és már csak annyi dolgunk van, hogy elmenjünk a várva várt utazásra!