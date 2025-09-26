Repülőgép kisokos: ezekre a dolgokra figyelj, ha először repülsz

Európa-szerte számos fapados légitársaság kínál kedvező árú járatokat, amelyekkel néhány óra alatt akár 2000 kilométert is megtehetünk. A repülőgépes utazás mára legalább olyan elterjedt közlekedési forma lett, mint a vonat vagy a busz, ugyanakkor az utazás idejére jóval nagyobb kényelmet biztosít.

Ezekre figyelj, ha repülőgéppel utazol!

Fotó: Shutterstock

Repülőgép-kisokos

Mire figyelj, ha repjegyet szeretnél venni?

Számos fapados légitársaság időről időre rendkívül kedvező árú repülőjegyeket kínál, amelyek megszerzése igazi főnyereménynek tűnhet. A legjobb ajánlatok elcsípéséhez érdemes olyan gyűjtőoldalakat figyelni, amelyek összeszedik a célállomásokat és az utazási időpontokat. Ugyanakkor fontos, hogy a tényleges vásárlást mindig közvetlenül a légitársaság hivatalos weboldalán bonyolítsuk le. Ennek oka, hogy a közvetítő oldalak gyakran plusz kezelési díjat számolnak fel, késve küldik el – vagy akár el sem küldik – a jegyet, ami bizonytalanná teheti az utazást.

Valóban lehet ennyire olcsó egy repülőjegy?

A légitársaságok a repülőjegyeket az alapáraikon kínálják, ami azt jelenti, hogy nincs benne feladott poggyász, helyjegy és biztosítás sem. A vásárlás során ezeket hozzá lehet adni a kosárhoz, abban az esetben, ha azt igényli az utazó.

Mit tartalmaz az alapár?

A repülőjegy árát és egy kisebb méretű táskát, aminek a mérete változó lehet, így erről az adott légitársaság oldalán érdemes tájékozódni. A helyet pedig a becsekkolásnál lehet megtudni.

Mi az a becsekkolás és mikor lehet megcsinálni?

A becsekkolás legegyszerűbben a légitársaság mobilalkalmazásán keresztül intézhető. Ha előre lefoglaltuk az ülőhelyünket, vagy megvásároltuk az elsőbbségi beszállás lehetőségét, akkor már a fizetés befejezése után azonnal elvégezhetjük. Ekkor megjelenik a QR-kód az utas nevével és ülőhelyével, ami egyben a tényleges beszállókártyát jelenti.

Amennyiben nem vettünk helyjegyet, az utazás előtti 48 vagy 24 órában lehet elvégezni a becsekkolást, ez légitársaság függő. Ilyenkor a rendszer véletlenszerűen sorsol ki nekünk ülőhelyet.

Mit csináljunk, ha már megvan a repjegy?

Ezután már csak az utazásra kell készülni. Fontos tudni, hogy a légitársaságok szigorúan ellenőrzik a feladott poggyász súlyát, valamint a kézipoggyász méreteit. Amennyiben ezek meghaladják a megadott határértékeket, jelentős pluszköltségekre számíthatunk.