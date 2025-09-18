Kár lenne kihagyni idén: 4 legnívósabb sütőtökfesztivál Európában

A legtöbb őszi rendezvénysorozaton – a gasztronómiai programok mellett – lehetőség nyílik tökfaragásra és egyéb, sütőtökkel végezhető ügyességi versenyre. Az alábbi 4 nívós európai sütőtökfesztivál bővelkedik ilyen programokban, ráadásul vásárolhatunk is a helyi termelőktől és élvezhetjük a népi zenekarok koncertjeit is.

Sütőtökfesztivál Európában

Fotó: EvgeniiAnd / Shutterstock

Ludwigsburgi tökfesztivál

A Stuttgarttól mintegy 20 kilométerre fekvő Ludwigsburg egyik legkedveltebb kastélya a Ludwigsburgi kastély – itt rendezik meg minden évben a grandiózus tökfesztivált. Több mint 800 sütőtök árasztja el a kertet, melyek egy részéből művészi alkotások születnek, és a világ minden tájáról érkeznek művészek, akiket alkotás közben is megfigyelhetünk.

Fotó: Podolnaya Elena / Shutterstock

A korábbi években a látogatók megcsodálhatták többek között az ókori Róma tökökből készült feldolgozását, de volt már krokodilos, űrutazással és földönkívüli lényekkel kapcsolatos tematika is ezen a különleges rendezvénysorozaton.

A ludwigsburgi sütőtökfesztivál leglátványosabb attrakciója mégis a sütőtök teknőben evező verseny, amikor a merész hajósok megpróbálják a víz sodrásában kavargó sütőtök csónakjaikat a lehető leggyorsabban irányítani.

Időpont: 2025.08.23. – 2025.11.02.

Őrségi tökfesztivál

Fotó: Bogdan Sonjachnyj / Shutterstock

Ez a fesztivál is bőven több mint egyszerű gasztronómiai rendezvény: igazi közösségi élményt kínál, ahol a tök szinte minden kreatív formájában jelen van. A programokat kézművesek, népi zenekarok és hagyományőrzők színesítik, emellett ételek, italok és vásárok hosszú sora várja a látogatókat. A szervezők természetesen a gyerekekre is gondoltak: a legkisebbeket bábelőadások és tökfaragó workshopok várják. Olyan különlegességeket is beszerezhetünk itt helyi kézműves termelőktől, mint például a fűszeres tökmagolaj vagy a tökös édességek, köztük a sütőtökös mézeskalács.

Időpont: 2025.09.19. – 2025.09.21.

Prágai sütőtökfesztivál

Fotó: Tatiana Diuvbanova / Shutterstock

Ha ősszel Prágába látogatunk, érdemes útba ejteni a trojai Botanikus Kertet, ahol minden évben különleges hangulatot teremt a sütőtökkiállítás és -fesztivál. Színpompás sütőtök-kompozíciók, kreatív installációk és játékos díszletek erősítik az évszak varázsát. Kreatív műhelyekben nyílik lehetőség a sütőtökfaragásra és sütőtökös dekorációk készítésére, a programsorozat csúcspontja pedig halloween idején megrendezett lampionos felvonulás. Mivel a rendezvényre a botanikus kert szokásos belépőjegyével lehet bejutni, a látogatók a sütőtökdömping mellett, a kert gazdag növénygyűjteményét is felfedezhetik. Igazi családi program, amely egyszerre szól a természet szépségéről, a kreatív alkotás öröméről és az ősz ünnepléséről.

Időpont: 2025.10.10. – 2025.11.02.

Belgium is különleges programokkal csalogat: Pumpkimania