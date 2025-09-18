Kár lenne kihagyni idén: 4 legnívósabb sütőtökfesztivál Európában

A legtöbb őszi rendezvénysorozaton – a gasztronómiai programok mellett – lehetőség nyílik tökfaragásra és egyéb, sütőtökkel végezhető ügyességi versenyre. Az alábbi 4 nívós európai sütőtökfesztivál bővelkedik ilyen programokban, ráadásul vásárolhatunk is a helyi termelőktől és élvezhetjük a népi zenekarok koncertjeit is.
A Stuttgarttól mintegy 20 kilométerre fekvő Ludwigsburg egyik legkedveltebb kastélya a Ludwigsburgi kastély – itt rendezik meg minden évben a grandiózus tökfesztivált. Több mint 800 sütőtök árasztja el a kertet, melyek egy részéből művészi alkotások születnek, és a világ minden tájáról érkeznek művészek, akiket alkotás közben is megfigyelhetünk.
A korábbi években a látogatók megcsodálhatták többek között az ókori Róma tökökből készült feldolgozását, de volt már krokodilos, űrutazással és földönkívüli lényekkel kapcsolatos tematika is ezen a különleges rendezvénysorozaton.
A ludwigsburgi sütőtökfesztivál leglátványosabb attrakciója mégis a sütőtök teknőben evező verseny, amikor a merész hajósok megpróbálják a víz sodrásában kavargó sütőtök csónakjaikat a lehető leggyorsabban irányítani.
Időpont: 2025.08.23. – 2025.11.02.
Ez a fesztivál is bőven több mint egyszerű gasztronómiai rendezvény: igazi közösségi élményt kínál, ahol a tök szinte minden kreatív formájában jelen van. A programokat kézművesek, népi zenekarok és hagyományőrzők színesítik, emellett ételek, italok és vásárok hosszú sora várja a látogatókat. A szervezők természetesen a gyerekekre is gondoltak: a legkisebbeket bábelőadások és tökfaragó workshopok várják. Olyan különlegességeket is beszerezhetünk itt helyi kézműves termelőktől, mint például a fűszeres tökmagolaj vagy a tökös édességek, köztük a sütőtökös mézeskalács.
Időpont: 2025.09.19. – 2025.09.21.
Ha ősszel Prágába látogatunk, érdemes útba ejteni a trojai Botanikus Kertet, ahol minden évben különleges hangulatot teremt a sütőtökkiállítás és -fesztivál. Színpompás sütőtök-kompozíciók, kreatív installációk és játékos díszletek erősítik az évszak varázsát. Kreatív műhelyekben nyílik lehetőség a sütőtökfaragásra és sütőtökös dekorációk készítésére, a programsorozat csúcspontja pedig halloween idején megrendezett lampionos felvonulás. Mivel a rendezvényre a botanikus kert szokásos belépőjegyével lehet bejutni, a látogatók a sütőtökdömping mellett, a kert gazdag növénygyűjteményét is felfedezhetik. Igazi családi program, amely egyszerre szól a természet szépségéről, a kreatív alkotás öröméről és az ősz ünnepléséről.
Időpont: 2025.10.10. – 2025.11.02.
A Pumpkimania névre keresztelt rendezvény a brüsszeli Grand-Bigard kastély festői parkjában, a belgiumi Groot-Bijgaarden településen várja a látogatókat. A hatalmas park minden évben tematikus sütőtök-kompozíciókkal telik meg. A látványos dekorációk mellett hétvégente izgalmas programokon vehetünk részt: itt is alkalom nyílik tökből készült csónakokkal való evezésre, óriássütőtök-mérlegelésre és tökfaragásra. Október végétől a helyszín rémisztő halloween-hangulatúra vált, a park sötétedés után is nyitva tart, és fényekkel, hanghatásokkal, valamint borzongató részletekkel varázsol különleges atmoszférát. A rendezvény családoknak, pároknak és baráti társaságoknak egyaránt ideális program.
Időpont: 2025.09.19. – 2025.11.02.