Őszi élményre vágysz? Akkor ezeket az európai városokat ne hagyd ki

A hűvös őszi idő tökéletes alkalmat kínál egy városi sétára: miközben gyönyörködünk a természet csodás átalakulásában, útközben betérhetünk egy csésze forró italra is. Európa városai ilyenkor egészen új arcukat tárják fel, amelyet vétek lenne nem felfedezni.

Ludwigsburg, Németország

Fotó: Shutterstock/Sina Ettmer Photography

Ezekbe az európai városokba mindenképp látogass el idén ősszel

Ha az emberek Németországra gondolnak, akkor először az olyan nagyobb városok ugranak be, mint Berlin vagy München, azonban az őszi időszakban a legjobb választás lehet Ludwigsburg. Ha szereted a sütőtököt és a színes lombkoronákat, akkor ez a hely lesz életed egyik legjobb desztinációja.

Mit érdemes megnézni?

Ludwigsburgban a legnagyobb látványosság a Blühendes Barock füvészkert, ahová különleges ok miatt járnak a turisták: Európa egyik legjobb és legnagyobb tökfesztiválja kerül itt megrendezésre, amit csak ajánlani tudunk mindenkinek. Minden évben egészen augusztustól december végéig tart, ahol körülbelül 400.000 tököt tekinthetünk meg. Minden évben más tematikára épül, aminek köszönhetően sosem válik unalmassá és mindig egy új élmény lehet azok számára is, akik nem először teszik itt tiszteletüket. A kiállítások mellett természetesen meg is lehet vásárolni a tököket és különböző ételeket, illetve italokat is kipróbálhatunk, amiket ebből a növényből készítettek.

Edinburgh, Skócia

Skócia fővárosa, Edinburgh, a macskaköves utcáival és a régi épületeivel teljesen olyan, mintha visszautaznánk a múltba. Harry Potter rajongóknak különösen ajánljuk, hiszen néhány része olyan, mintha Roxmortsba szeretnénk betérni egy vajsörre.

Mit érdemes megnézni?

Edinburgh két részre oszlik: az óvárosra és az úgynevezett újváros részre. Mind a kettőnél rengeteg látnivalót találhatnak az odalátogatók, amit érdemes megtekinteni. Az újvárosban olyan hangulatos terekre bukkanhatunk, mint a Charlotte Square vagy a St Andrew’s Square, és itt húzódik a város fő sétálóutcája, a Princess Street is. Az utca egyik oldalát elegáns üzletek szegélyezik, míg a másik oldalról lenyűgöző kilátás nyílik a várra és az óváros történelmi részére. Érdekesség, hogy Skócia első miniszterelnöke is itt élt, háza, a mai napig látogatható, Bute House, szintén ezen a környéken található. Az óváros pedig még több látnivalóval várja a látogatókat: itt áll az ikonikus Edinburgh-i vár, a királyi rezidenciaként szolgáló Holyroodhouse-palota, a Skót Parlament, a Nemzeti Galéria, valamint a John Knox-ház is, amely az ország legrégebbi épülete. A nevezetességek mellett az utcákon barangolva magunkba szívhatjuk a skót kultúrát, és megkóstolhatjuk az elsőre szokatlannak tűnő, ám meglepően finom ételeiket is.