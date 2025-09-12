Hírlevél

A hullámvasutak, körhinták és interaktív játékok nemcsak a gyerekek kedvencei, hanem a felnőttek is imádnak felülni ezekre a vidámparkokban. Szerencsére nem kell messzire mennünk, ha egy kalandos, vidámparkos élményre vágyunk, hiszen Európa híres a páratlan élményt nyújtó vidámparkjairól. Ezeket gyűjtöttük össze!
Gyerekként szinte számoltuk a napokat, hogy a szüleink végre elvigyenek egy vidámparkba vagy vásárba, ahol kipróbálhattuk a hullámvasutat, a dodzsemet, a körhintát és minden izgalmas játékot. Az élmény varázsa azonban felnőttként sem halványul: ma már rengeteg olyan tematikus park vár ránk, amely nemcsak a gyerekeknek szól, hanem a nagyobbaknak is felejthetetlen kalandot és különleges kikapcsolódást nyújt.

Vidámparkok Európában, amiket mindenképp ki kell próbálnod, vidámparkokEurópában
Tivoli Gardens – Koppenhága, Dánia
Fotó: Shutterstock/Ja Suratwadee

Vidámparkok, amelyeket bármely korosztály számára kikapcsolódást nyújtanak

Disneyland Paris – Marne-la-Vallée, Franciaország

Nem létezik olyan ember, aki ne fantáziált volna még arról, hogy eltölt egy napot Disneylandben és ez elérhetőbb, mint gondolnánk, hiszen csak Párizsig kell elmenni érte. A park az év minden napján várja a látogatókat a mesékre épülő játékaikkal, amelyek az extrém elfoglaltságok mellett páratlan élménnyel szolgálnak. Az ikonikus hullámvasutak nem az egyetlen attrakciói Disneylandnek, hiszen az utcáin találkozhatunk a mesék szereplőivel, szuvenírboltokkal és éttermekkel, amelyek a játékokhoz hasonlóan szintén tematikus alapokra épültek. Ez az egyetlen hely a világon, ahol még a pizzának is Mickey egér alakja van, és ha nem fáraszt ki az egész napos élményáradat, akkor az esti tűzijáték tökéletes lezárása lehet a napnak.

Tivoli Gardens – Koppenhága, Dánia

A Tivoli Gardenst azoknak ajánljuk, akik kedvelik a kicsit extrémebb játékokat, mivel néhány hullámvasútja meghaladhatja a 70 km/h sebességet. A vidámpark az olasz Tivol városáról kapta a nevét. A Koppenhágába látogatóknak azonban sajnos számolniuk kell azzal, hogy a park nincs nyitva egész évben, így ha valaki emiatt szeretne a városba látogatni, akkor április és szeptember között tegye ezt meg.

Gardaland – Castelnuovo del Garda, Olaszország

A Garda-tó és környéke rendkívül népszerű úti cél a turisták körében és ha már arra járunk, akkor érdemes lehet egy napot a szomszédos városban található Gardaland vidámparkra szánni. A leggyorsabb hullámvasútja eléri a 110 km/h sebességet, amit csak a legbátrabbaknak ajánlunk, de akik nagyobb nyugalomra vágynak, azoknak sem kell félniük, mert itt épült Európa egyetlen földalatti hullámvasútja és több vízi hullámvasúttal is találkozhatunk. A belépő is pénztárcabarát, illetve 10 éves korig és 60 év felett kedvezményeket is kaphatunk.

Alton Towers – Alton, Egyesült Királyság

Az Alton Towers Staffordshire megyében található meg az Egyesült Királyságban, aminek a fogadó része már 200 éves és egyszer egy tehetős család birtokában volt. Ma már köré építettek egy vidámparkot, ami 1980-ban nyílt és azóta is tárt karokkal várja a látogatókat. A parkot Disneyland inspirálta, így nem szerettek volna a játékokra korlátozódni, ezért múzeum is található a területén, illetve egy vízi vidámpark is, amit vétek lenne kihagyni! Az Egyesült Királyság legnagyobb vidámparkjáról van szó, ahol az ország első dupla hullámvasútja épült meg és 40 különböző játékkal várja a szórakozni vágyókat.

Vidámparkok Európában, amiket mindenképp ki kell próbálnod, vidámparkokEurópában
Alton Towers – Alton, Egyesült Királyság
Fotó: Shutterstock/Steve Travelguide

Movie Park – Bottrop, Németország

A filmek szerelmeseit sem szerettük volna kihagyni a felsorolásból, ezért elhoztuk nekik a Németországban elhelyezkedő Movie Parkot, aminek a jellegzetessége, hogy itt a filmek életre kelnek. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt remek szórakozást nyújthatnak a tematikus játékok, a moziszobák és az ételek. Olyan világszerte híres produkciókat keltenek életre többek között, mint a Spongyabob, a Star Trek vagy a Tini nindzsa teknőcök.

 

