Vidámparkok Európában, amiket mindenképp ki kell próbálnod

Gyerekként szinte számoltuk a napokat, hogy a szüleink végre elvigyenek egy vidámparkba vagy vásárba, ahol kipróbálhattuk a hullámvasutat, a dodzsemet, a körhintát és minden izgalmas játékot. Az élmény varázsa azonban felnőttként sem halványul: ma már rengeteg olyan tematikus park vár ránk, amely nemcsak a gyerekeknek szól, hanem a nagyobbaknak is felejthetetlen kalandot és különleges kikapcsolódást nyújt.
Nem létezik olyan ember, aki ne fantáziált volna még arról, hogy eltölt egy napot Disneylandben és ez elérhetőbb, mint gondolnánk, hiszen csak Párizsig kell elmenni érte. A park az év minden napján várja a látogatókat a mesékre épülő játékaikkal, amelyek az extrém elfoglaltságok mellett páratlan élménnyel szolgálnak. Az ikonikus hullámvasutak nem az egyetlen attrakciói Disneylandnek, hiszen az utcáin találkozhatunk a mesék szereplőivel, szuvenírboltokkal és éttermekkel, amelyek a játékokhoz hasonlóan szintén tematikus alapokra épültek. Ez az egyetlen hely a világon, ahol még a pizzának is Mickey egér alakja van, és ha nem fáraszt ki az egész napos élményáradat, akkor az esti tűzijáték tökéletes lezárása lehet a napnak.
A Tivoli Gardenst azoknak ajánljuk, akik kedvelik a kicsit extrémebb játékokat, mivel néhány hullámvasútja meghaladhatja a 70 km/h sebességet. A vidámpark az olasz Tivol városáról kapta a nevét. A Koppenhágába látogatóknak azonban sajnos számolniuk kell azzal, hogy a park nincs nyitva egész évben, így ha valaki emiatt szeretne a városba látogatni, akkor április és szeptember között tegye ezt meg.
A Garda-tó és környéke rendkívül népszerű úti cél a turisták körében és ha már arra járunk, akkor érdemes lehet egy napot a szomszédos városban található Gardaland vidámparkra szánni. A leggyorsabb hullámvasútja eléri a 110 km/h sebességet, amit csak a legbátrabbaknak ajánlunk, de akik nagyobb nyugalomra vágynak, azoknak sem kell félniük, mert itt épült Európa egyetlen földalatti hullámvasútja és több vízi hullámvasúttal is találkozhatunk. A belépő is pénztárcabarát, illetve 10 éves korig és 60 év felett kedvezményeket is kaphatunk.
Az Alton Towers Staffordshire megyében található meg az Egyesült Királyságban, aminek a fogadó része már 200 éves és egyszer egy tehetős család birtokában volt. Ma már köré építettek egy vidámparkot, ami 1980-ban nyílt és azóta is tárt karokkal várja a látogatókat. A parkot Disneyland inspirálta, így nem szerettek volna a játékokra korlátozódni, ezért múzeum is található a területén, illetve egy vízi vidámpark is, amit vétek lenne kihagyni! Az Egyesült Királyság legnagyobb vidámparkjáról van szó, ahol az ország első dupla hullámvasútja épült meg és 40 különböző játékkal várja a szórakozni vágyókat.
A filmek szerelmeseit sem szerettük volna kihagyni a felsorolásból, ezért elhoztuk nekik a Németországban elhelyezkedő Movie Parkot, aminek a jellegzetessége, hogy itt a filmek életre kelnek. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt remek szórakozást nyújthatnak a tematikus játékok, a moziszobák és az ételek. Olyan világszerte híres produkciókat keltenek életre többek között, mint a Spongyabob, a Star Trek vagy a Tini nindzsa teknőcök.