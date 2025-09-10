Világűrbeli tájak Magyarországon: felfedezésre váró, más bolygóra emlékeztető helyek

Az emberiség nagyobbik része mindig is vonzódott a világűrhöz, de sajnos be kell vallani, hogy legtöbbünknek csak álom marad eljutni oda. Szerencsére vannak olyan tájak a földön – igen, még Magyarországon is –, ahol úgy érezhetjük magunkat, mintha egy teljesen másik bolygó felszínére csöppentünk volna. A homokdűnék, az elhagyatott bányák vagy a megszokottól eltérő sziklaformációk mind adhatnak egy szeletet abból az élményből, amit az űrbéli felfedezők már a saját bőrükön tapasztalhattak. Elhoztunk öt helyszínt, ahol igazi földöntúli kalandban lehet részed!

Gánti bauxitbánya

Fotó: Shutterstock

Ha téged is vonz a világűr, akkor ezeket a helyeket látogasd meg Magyarországon:

Gánti bauxitbánya – A Mars vörös vidéke

A Vértes szívében, Gántban, helyezkedett el egykor a világ legnagyobb bauxitbányája, ami ma már nem üzemel és teljesen elhagyatott lett. A vörös színben játszó bányagödör ma már több geológiai tanösvénnyel várja a látogatókat és igazi turistalátványosság lett. A magyarok mellett rengeteg külföldről érkező kiránduló is megfordult már itt. Ha valaki látta a NASA-nak a Marsról készült felvételeit, akkor egyből össze tudja hasonlítani a bauxitbányával és szinte nem is fog különbséget találni a kettő között, hiszen a kopár táj és a sziklák vörös színei könnyedén felidézik a bolygó felszínét.

Fóti-Somlyó homokdűnéi – A Merkúr felszíne

Budapesttől egy alig fél órás autóútra találhatók meg a Fóti-Somlyó homokdűnéi, ahol a buckás, homokos táj nagyban eltér attól, amit hazánkban már megszokhattunk, hiszen ilyen helyekkel javarészt a Szaharákban találkozhatunk. A kopár, száraz talaj, a másabb hőérzet, a szélfútta dűnék együttesen mind a Merkúr felszínét idézik, ahol minden extrém forróságban izzik.

Fóti-Somlyó homokdűnéi

Fotó: Shutterstock

Fülöpházi homokbuckák – A Vénusz sivatagos világa

A Kiskunsági Nemzeti Park egyik legjobb és legnépszerűbb látványossága a fülöpházi homokbuckás terület, ami egy apró, ám annál különlegesebb részt ölel fel. A mozgó buckák folyamatosan változtatják a formájukat, akárcsak a Vénusz sivatagos, szélfútta felszíne. A nyári forróságban méltán érezhetjük azt, ha idelátogatunk, mintha egy idegen planétára érkeztünk volna és ehhez a kietlen táj is nagyban hozzásegít.