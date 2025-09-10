Világűrbeli tájak Magyarországon: felfedezésre váró, más bolygóra emlékeztető helyek

Hírlevél

Gondoltad volna, hogy nem kell űrhajóba ülni, hogy különleges tájakat láss? Magyarországon is találhatóak olyan rendkívüli természeti és mesterséges képződmények, amelyek a Mars, a Hold vagy a sivatagos planéták felszínére emlékeztetnek. Hoztunk öt olyan helyet, ahol te is azt érezheted, mintha a világűr egy darabja szakadt volna le hozzánk!
Az emberiség nagyobbik része mindig is vonzódott a világűrhöz, de sajnos be kell vallani, hogy legtöbbünknek csak álom marad eljutni oda. Szerencsére vannak olyan tájak a földön – igen, még Magyarországon is –, ahol úgy érezhetjük magunkat, mintha egy teljesen másik bolygó felszínére csöppentünk volna. A homokdűnék, az elhagyatott bányák vagy a megszokottól eltérő sziklaformációk mind adhatnak egy szeletet abból az élményből, amit az űrbéli felfedezők már a saját bőrükön tapasztalhattak. Elhoztunk öt helyszínt, ahol igazi földöntúli kalandban lehet részed!

Gant, Hungary - Aerial view of abandoned bauxite mine, bauxite formation, the red mountains resembling Martian landscape. Red and orange colored surface, bauxite texture, warm autumn colors.
Gánti bauxitbánya
Fotó: Shutterstock

Ha téged is vonz a világűr, akkor ezeket a helyeket látogasd meg Magyarországon:

Gánti bauxitbánya – A Mars vörös vidéke

A Vértes szívében, Gántban, helyezkedett el egykor a világ legnagyobb bauxitbányája, ami ma már nem üzemel és teljesen elhagyatott lett. A vörös színben játszó bányagödör ma már több geológiai tanösvénnyel várja a látogatókat és igazi turistalátványosság lett. A magyarok mellett rengeteg külföldről érkező kiránduló is megfordult már itt. Ha valaki látta a NASA-nak a Marsról készült felvételeit, akkor egyből össze tudja hasonlítani a bauxitbányával és szinte nem is fog különbséget találni a kettő között, hiszen a kopár táj és a sziklák vörös színei könnyedén felidézik a bolygó felszínét.

Fóti-Somlyó homokdűnéi – A Merkúr felszíne

Budapesttől egy alig fél órás autóútra találhatók meg a Fóti-Somlyó homokdűnéi, ahol a buckás, homokos táj nagyban eltér attól, amit hazánkban már megszokhattunk, hiszen ilyen helyekkel javarészt a Szaharákban találkozhatunk. A kopár, száraz talaj, a másabb hőérzet, a szélfútta dűnék együttesen mind a Merkúr felszínét idézik, ahol minden extrém forróságban izzik.

Panoramic view of abandoned sand mine reclaimed by nature in autumn Fót (Hungary, Europe) - a small car standing in the middle of it
Fóti-Somlyó homokdűnéi 
Fotó: Shutterstock

Fülöpházi homokbuckák – A Vénusz sivatagos világa

A Kiskunsági Nemzeti Park egyik legjobb és legnépszerűbb látványossága a fülöpházi homokbuckás terület, ami egy apró, ám annál különlegesebb részt ölel fel. A mozgó buckák folyamatosan változtatják a formájukat, akárcsak a Vénusz sivatagos, szélfútta felszíne. A nyári forróságban méltán érezhetjük azt, ha idelátogatunk, mintha egy idegen planétára érkeztünk volna és ehhez a kietlen táj is nagyban hozzásegít.

Badacsony bazaltorgonái – A Hold sziklái

Badacsony a Balaton északi partján lelhető fel, ami nemcsak a különleges borairól híres, hanem a látványos bazaltorgonáiról is. Ezek függőleges, oszlopos képződmények, amelyek egy igazi holdbéli tájat festenek a szemeink elé: a meredek, sötét sziklafalak teljesen olyanok, mintha egy égitest rideg kráterperemét próbálnánk bejárni.

Világűrbeli tájak Magyarországon, VilágűrbelitájakMagyarországon, Saint George Hill in Hungary badacsony region. Amazing volcanic mountain where giant basalt columns located. Beautiful autumn colorful photo. Perfect place for hiking or tripping
Badacsony bazaltorgonái 
Fotó: Shutterstock

Hegyestű – A vulkanikus Jupiter

A Balaton-felvidék még egy izgalmas világűrbéli tájat tartogat számunkra, a Hegyestűt, ami egy egykori vulkán maradványa. A különleges geológiai formák és az égig futó bazaltoszlopok a Jupiter egyik holdját, az Io-t idézik, amelyet a vulkanikus aktivitása miatt szoktunk emlegetni. A kilátás is pazar látványt nyújt, mivel tisztán rálátni innen a Balaton csodálatos víztükrére, amelynek gyönyörűségét a földöntúli bazaltszirt teszi még jobbá.

Basalt Rocks in the near of the Lake Balaton, Hungary
Hegyestű 
Fotó: Shutterstock

 

