Vonattal Európában: legendás útvonalak, amelyeket egyszer az életben ki kell próbálni

A világban, ahol élünk repülővel könnyedén eljuthatunk bárhová és Európán belül mindössze pár óra alatt elérhetjük a kiválasztott desztinációnkat. A világ felgyorsult és mi, emberek csak sodródunk vele: nem adunk meg elég időt magunknak, hogy felfedezzük a körülöttünk lévő dolgokat, hanem pár nap turistáskodás után már rohanunk is tovább a következő úti célra, pedig Európa rengeteg vonatot kínál fel nekünk, ahol lassabb tempóban, a tájakban gyönyörködve nézhetünk végig az olyan helyeken, ahová enélkül sosem juthatnánk el.
A Gleccser Expressz Svájcban egy egészen különleges élménnyel tud szolgálni, aminek köszönhetően felfedezhetjük az Alpok legszebb tájait egészen Engadintól Matterhornig, miközben 291 hídon és több mint 91 alagúton haladunk át. Az út 8 órát vesz igénybe, ami alatt a hatalmas üvegvagonokból figyelhetjük meg a havas hegycsúcsokat, a meredek sziklákat és a természet egy olyan csodás arcát, amit máshol nem láthatnánk.
Ez a vasútvonal kissé kilóg a sorból, mivel a klasszikus értelemben már nem közlekedik, de a 19. és a 20. században meghatározta a közlekedést és legendásabb vonattá vált, ami rengeteg művészt is megihletett. Az eredeti útvonal Párizsból indult és egészen Isztambulig húzódott, de ma már ez kiegészült egy újabb útiránnyal. Mindössze nosztalgiajáratokat indít és elég borsos ára van, amit mind az út hosszúságának, az élménynek és a hírnévnek is köszönhetünk. Két útvonal közül lehet választani: Londontól Velencéig vagy Párizstól Isztambulig, és az a közös bennük, hogy ugyanúgy a régi kocsik közlekednek, amelyek száz évvel ezelőtt is és a kiszolgálás is megmaradt a hagyományos, elegáns formájában.
A természet és a hegységek szerelmeseinek ajánljuk a Skóciában, egészen Glasgowtól végighúzódó vasútvonalat, aminek a végállomása egy kikötő és még előtte a Glenfinnan viaduktot is érinti, ami a Harry Potter filmekből sokak számára ismerős lehet. Ha valaki szereti az igazi vadregényes tájakat, akkor mindenképp ajánljuk neki a Westland Higland Line-t, mivel a természet egy igazán szép, rejtett arcát mutatja meg nekünk.
Ki ne akarna eljutni a csodás Norvégiába, ahol az egész ország olyan tájakkal rendelkezik, amit sehol máshol a világon nem láthatunk? A leghíresebb vasútvonala Bergen városától, Oslóig nyúlik végig, ahol az ablakokból megcsodálhatjuk a tipikus skandináv házakat, a hegyeket, a fjordokat és egy olyan páratlan élményben lehet részünk ennek köszönhetően, amit eddig sosem láthattunk. A vonatút hét órát vesz igénybe és körülbelül 180 alagúton vezet át.
Az alábbi vasútvonalak közül a Cinque Terre Expressz a legrövidebb, mivel mindössze hat megállót ölel fel, de ettől függetlenül páratlan élményt és panorámát nyújt a kalandoroknak. Olaszország egyik legnépszerűbb és legszebb vidékén kalauzol végig, ahol a tengerpart és a színes házak látványa valami újat kínál az utazóknak és még a jegyárak is nagyon kedvezőek, mert maximum tíz euróért cserébe végigmehetünk az egész vidéken.