Ezekre a szent helyekre milliók indulnak el minden évben – nem véletlenül

A zarándokhelyek olyan szakrális úticélok, ahol a hívők a zarándoklat során különböző szent helyeket, templomokat ismerhetnek meg. Ezek az élmények segítik őket abban, hogy lelkükben erőre kapjon a spiritualitás és a belső megnyugvás. Sokan reménykednek testi-lelki gyógyulásban, valamint abban, hogy végre rátalálnak a vágyott lelki békére, miközben mélyebb kapcsolatot élhetnek meg a Bibliával és annak tanításaival.

Zarándokhelyek és templomok: Lhásza, Tibet

Fotó: Cortyn / Shutterstock

Zarándokhelyek és templomok, amelyeket nemcsak hívőknek ajánlunk

Lhásza, Tibet

Tibet a történelem során vallási és kulturális örökségével vált ismertté, amelyet napjainkig részben sikerült is megőriznie. Mára azonban a látogatók egy modern, Kína hatásait erősen magán viselő településre érkeznek. A helyiek fontosnak tartják, hogy ne vesszenek el teljesen a hit jelképei, amelyekért évszázadokon át küzdöttek. Ennek köszönhetően a buddhizmus jelenléte több helyen is felfedezhető: számtalan templom és kolostor őrzi a múlt emlékét, míg egyes utcák tudatosan úgy lettek kialakítva, hogy a zarándokok ott is átélhessék a spiritualitás sokféle formáját.

Csíksomlyó

Fotó: Trendpire Media / Shutterstock

Csíksomlyó, Románia

A Szűzanya csodatevő szobránál, a Mária-kegyhelynél minden év pünkösdjén megrendezik a Csíksomlyói búcsút, idén már 448. alkalommal. A zarándoklatra több százezren érkeznek Romániából, Magyarországról és a világ minden pontjáról, hogy leróják kegyeletükett, az eseményt több televíziós csatorna is élőben közvetíti. A magyarok szívében igen különleges helyet foglal el ez a zarándokhely, amelynek története 1444-ben kezdődött, amikor IV. Jenő pápa idehívta az embereket, hogy segítsenek a templom megépítésében.

Máriapócs

Fotó: Kurka Geza Corey / Shutterstock

Máriapócs, Magyarország

Máriapócs Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében helyezkedik el, ahol egész évben várják a hívőket a Kegytemplomban. 1696-ban a kis faluban élők egy különös eseményre lettek figyelmesek: a fatemplomban elhelyezkedő Szűz Mária kép könnyezni kezdett, ami hetekig megállás nélkül tartott. Az emberek csodájára jártak a jelenségnek és a legenda szerint, amikor egy anyuka megérintette a képet haldokló csecsemője kezével, mindenki legnagyobb ámulatára a baba meggyógyult. A híre eljutott egészen Bécsig, így a következő évben a császárné a bécsi Stephansdomba rendelte a képet és a mai napig ott őrzik, míg Máriapócson mindössze a tökéletes másával találkozhatunk, de ez sem szegte kedvét a hívőknek és az egyik leglátogatottabb zarándokhely lett Magyarországon, ahová javarészt még mindig gyógyulás céljából járnak hívők.