Rendkívüli

vallás

Ezekre a szent helyekre milliók indulnak el minden évben – nem véletlenül

38 perce
Olvasási idő: 7 perc
Világszerte rengeteg zarándokhely és templom van, amit sokan útba ejtenek utazásaik során.
vallástemplomhit

A zarándokhelyek olyan szakrális úticélok, ahol a hívők a zarándoklat során különböző szent helyeket, templomokat ismerhetnek meg. Ezek az élmények segítik őket abban, hogy lelkükben erőre kapjon a spiritualitás és a belső megnyugvás. Sokan reménykednek testi-lelki gyógyulásban, valamint abban, hogy végre rátalálnak a vágyott lelki békére, miközben mélyebb kapcsolatot élhetnek meg a Bibliával és annak tanításaival.

zarándokhelyek
Zarándokhelyek és templomok: Lhásza, Tibet
Fotó: Cortyn / Shutterstock

Zarándokhelyek és templomok, amelyeket nemcsak hívőknek ajánlunk

Lhásza, Tibet

Tibet  a történelem során vallási és kulturális örökségével vált ismertté, amelyet napjainkig részben sikerült is megőriznie. Mára azonban a látogatók egy modern, Kína hatásait erősen magán viselő településre érkeznek. A helyiek fontosnak tartják, hogy ne vesszenek el teljesen a hit jelképei, amelyekért évszázadokon át küzdöttek. Ennek köszönhetően a buddhizmus jelenléte több helyen is felfedezhető: számtalan templom és kolostor őrzi a múlt emlékét, míg egyes utcák tudatosan úgy lettek kialakítva, hogy a zarándokok ott is átélhessék a spiritualitás sokféle formáját.

Miercurea Ciuc, Romania - 05 27 2023: Players from Hungary women's national water polo team attending Csíksomlyó Pilgrimage with the iconic flag from Tokyo Olympics
Csíksomlyó
Fotó: Trendpire Media / Shutterstock

Csíksomlyó, Románia

A Szűzanya csodatevő szobránál, a Mária-kegyhelynél minden év pünkösdjén megrendezik a Csíksomlyói búcsút, idén már 448. alkalommal. A zarándoklatra több százezren érkeznek Romániából, Magyarországról és a világ minden pontjáról, hogy leróják kegyeletükett, az eseményt több televíziós csatorna is élőben közvetíti. A magyarok szívében igen különleges helyet foglal el ez a zarándokhely, amelynek története 1444-ben kezdődött, amikor IV. Jenő pápa idehívta az embereket, hogy segítsenek a templom megépítésében.

Saint Michael arkangel national shrine. Hungarian name is Szent Mihály főangyal templom.Baroque style greek catolic church from the middle ages. Famous by a Virgin Maria picture what was cryed in 1696
Máriapócs
Fotó: Kurka Geza Corey / Shutterstock

Máriapócs, Magyarország

Máriapócs Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében helyezkedik el, ahol egész évben várják a hívőket a Kegytemplomban. 1696-ban a kis faluban élők egy különös eseményre lettek figyelmesek: a fatemplomban elhelyezkedő Szűz Mária kép könnyezni kezdett, ami hetekig megállás nélkül tartott. Az emberek csodájára jártak a jelenségnek és a legenda szerint, amikor egy anyuka megérintette a képet haldokló csecsemője kezével, mindenki legnagyobb ámulatára a baba meggyógyult. A híre eljutott egészen Bécsig, így a következő évben a császárné a bécsi Stephansdomba rendelte a képet és a mai napig ott őrzik, míg Máriapócson mindössze a tökéletes másával találkozhatunk, de ez sem szegte kedvét a hívőknek és az egyik leglátogatottabb zarándokhely lett Magyarországon, ahová javarészt még mindig gyógyulás céljából járnak hívők.

medieval town of Assisi, Umbria , Italy
Assisi, Olaszország
Fotó: leoks / Shutterstock

Assisi, Olaszország

Az olasz kisvárost a 13. században Szent Ferenc alapította, amely ma már az UNESCO világörökség része lett a bazilikájának és a ferences emlékhelyeinek köszönhetően. A város megtartotta a középkori hatását, amely felfedezhető a legtöbb épületben és üzlethelyiségben. A híres kolostor teljesen a város szélén, egy magas dombon található meg, ahová évi akár több millió hívő is ellátogat, hogy jobban tudjon kapcsolódni a múlthoz.

Gaya, Bihar, India - September 10, 2023: The walkway in front of The Great Buddha Statue in Bodh Gaya.
Bodhgája, India
Fotó: Amnat Phuthamrong / Shutterstock

Bodhgája, India

A világ egyik legszentebb és legismertebb buddhista zarándokhelye található meg Indiában, Bodhgája városában, ahol Sziddhárta herceg egy Bó fa alatt elérte a teljes megvilágosodást és Buddhává vált. A hely köré egy szentélyt építettek, amelyet egy egyszerű korlát választ el a hívőktől és aminek nagy része a mai napig áll. Több, mint 2000 év eltelt azóta és a várost átszövik a templomok, a kolostorok és a különböző emlékművek, amelyek ma is vonzzák a turistákat.

 

