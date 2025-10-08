Hírlevél

Ahol minden ház egy műalkotás – íme a világ legszínesebb helyei

Azt mondják, az élet egy könyv, és akik alig utaznak, csak néhány lapot olvasnak ebből a bizonyos könyvből. És valóban van abban valami, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy csak a megszokott környezetünkben kuksoljunk − itt az ideje, hogy megnézd a világ legszínesebb épületeit. Gyere velünk, mert most olyan helyeket mutatunk, ahol a házak padlizsánlilák, az ajtók pedig mentazöldek.
Bizony léteznek olyan helyek a világban, amelyeket mintha megfestettek volna. A házak egyedi színei, az építészeti csodák és a gazdag kulturális örökség itt kivétel nélkül minden látogatót elvarázsol. Az alábbiakban bemutatjuk a világ legszínesebb épületeit, a teljesség igénye nélkül. 

a világ legszínesebb épületei
Összegyűjtöttük a világ legszínesebb épületeit – Burano, Olaszország
Fotó: Adisa / Shutterstock

A világ legszínesebb épületei az olaszországi Buranóban

Még csak túl messzire sem kell utazni, hogy festménybe illő színes házakat láthassunk. A Velence mellett fekvő Burano szigetén, mely nem mellesleg csipkéiről híres, a helyiek egyáltalán nem szívbajosak, ha házfestésről van szó. A szürke és a barna csak ritkán, a piros, a narancssárga és a kék árnyalatok annál gyakrabban fordulnak elő. A sok élénk szín nem csupán a helyiek és a turisták kedvét dobja fel, a halászokat is segíti, hogy könnyebben hazataláljanak.

Cinque Terre is büszkélkedhet a világ legszínesebb épületeivel

Időzzünk még el egy kicsit olasz területen! A Cinque Terre régió meredek sziklafalakra épült falvakat ( Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola és Riomaggiore) foglal magába és színes házikók teszik vonzóvá. A kiváló borairól ismert falvakat az UNESCO felvette a világörökségi listára. A színek eredetére nincs különösebb magyarázat, egyszerűen csak művészet a művészetért, no meg a kellemes hangulatért. A tengerparti ösvényről szűk utcácskákba kanyarodhatunk, ahol felfedezhetjük a helyi specialitásokat is. 

cinque terre Italy
Cinque Terre, Olaszország
Fotó: Nilesh Rathod / Shutterstock

A világ legszínesebb épületei, avagy a Karib-tenger színpalettája 

Gyakorlatilag egymást érik itt a fesztiválok egész évben, az emberek pedig annál kedvesebbek, minél kevesebbjük van. Sőt, azt a keveset is szeretnék megosztani velünk. A mentazöld, padlizsánlila és rózsaszín házak egyáltalán nem számítanak meghökkentőnek – a helyiek úgy vannak vele, hogy a Karib-tenger kékjéhez minden szín passzol. 

A világ legszínesebb épületei Trinidadban 

A helyiek egyik kedvenc elfoglaltsága itt a házfestés, és ez teljesen komoly. Szeretik szépítgetni otthonaikat, és előszeretettel alkalmaznak élénk színeket. A várost a 16. században alapították, a 19. századig itt volt a kubai cukorgyártás egyik központja. A macskaköves utcákon sétálva úgy érezhetjük, mintha megállt volna az idő – autók nem hajthatnak be az utcákba, így zavartalanul szemlélhetjük a színes város legszebb épületeit. 

Cancun Quintana Roo Mexico 24. January 2022 Typical colorful tourist streets and sidewalks between restaurants stores hotels cars people and golf carts on Isla Mujeres island in Cancun Mexico.
Mujeres szigete, Mexikó
Fotó: Arkadij Schell / Shutterstock

Fotózkodj a világ legszínesebb épületei között Mexikóban, az Asszonyok szigetén!

Cancúntól csupán félórás hajóúttal érhető el a mindössze 8 kilométer hosszú Mujeres szigete, ahol luxusszállodák helyett színpompás házak között andaloghatunk. A maják szent helyként tisztelték a szigetet és Ixchel istennőnek mutattak be áldozatokat, innen a név is: asszonyok szigete. Bármilyen fotót készítünk itt a dekoratív házacskákról, biztosak lehetünk benne, hogy remekül fog mutatni a közösségi médiafelületeinken. 

 

