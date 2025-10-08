Ahol minden ház egy műalkotás – íme a világ legszínesebb helyei

Bizony léteznek olyan helyek a világban, amelyeket mintha megfestettek volna. A házak egyedi színei, az építészeti csodák és a gazdag kulturális örökség itt kivétel nélkül minden látogatót elvarázsol. Az alábbiakban bemutatjuk a világ legszínesebb épületeit, a teljesség igénye nélkül.

Összegyűjtöttük a világ legszínesebb épületeit – Burano, Olaszország

Fotó: Adisa / Shutterstock

A világ legszínesebb épületei az olaszországi Buranóban

Még csak túl messzire sem kell utazni, hogy festménybe illő színes házakat láthassunk. A Velence mellett fekvő Burano szigetén, mely nem mellesleg csipkéiről híres, a helyiek egyáltalán nem szívbajosak, ha házfestésről van szó. A szürke és a barna csak ritkán, a piros, a narancssárga és a kék árnyalatok annál gyakrabban fordulnak elő. A sok élénk szín nem csupán a helyiek és a turisták kedvét dobja fel, a halászokat is segíti, hogy könnyebben hazataláljanak.

Cinque Terre is büszkélkedhet a világ legszínesebb épületeivel

Időzzünk még el egy kicsit olasz területen! A Cinque Terre régió meredek sziklafalakra épült falvakat ( Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola és Riomaggiore) foglal magába és színes házikók teszik vonzóvá. A kiváló borairól ismert falvakat az UNESCO felvette a világörökségi listára. A színek eredetére nincs különösebb magyarázat, egyszerűen csak művészet a művészetért, no meg a kellemes hangulatért. A tengerparti ösvényről szűk utcácskákba kanyarodhatunk, ahol felfedezhetjük a helyi specialitásokat is.

Cinque Terre, Olaszország

Fotó: Nilesh Rathod / Shutterstock

A világ legszínesebb épületei, avagy a Karib-tenger színpalettája

Gyakorlatilag egymást érik itt a fesztiválok egész évben, az emberek pedig annál kedvesebbek, minél kevesebbjük van. Sőt, azt a keveset is szeretnék megosztani velünk. A mentazöld, padlizsánlila és rózsaszín házak egyáltalán nem számítanak meghökkentőnek – a helyiek úgy vannak vele, hogy a Karib-tenger kékjéhez minden szín passzol.

A világ legszínesebb épületei Trinidadban

A helyiek egyik kedvenc elfoglaltsága itt a házfestés, és ez teljesen komoly. Szeretik szépítgetni otthonaikat, és előszeretettel alkalmaznak élénk színeket. A várost a 16. században alapították, a 19. századig itt volt a kubai cukorgyártás egyik központja. A macskaköves utcákon sétálva úgy érezhetjük, mintha megállt volna az idő – autók nem hajthatnak be az utcákba, így zavartalanul szemlélhetjük a színes város legszebb épületeit.