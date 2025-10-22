Szakértő szerint, ha ezt a 4 dolgot beteszed a bőröndbe, egész utazás alatt bánni fogod

Wellness hétvégét, városlátogatást vagy tengerparti pihenést tervezel? Bármelyik évszakban is utazz, a csomagolást nem úszod meg. Az előkészületek során azonban sokan ott követik el a hibát, hogy biztos, ami biztos, ami biztos alapon szinte mindent bepakolnak azokból, amiket otthon is használni szoktak. Különösen akkor okozhat ez gondot, ha csupán egy kisebb poggyászt szeretnél magaddal vinni. Neil Atkinson, a brit luxus nyaralóházak közvetítésével foglalkozó cég elismert utazási szakértője szerint az alábbi 4 dolgot egészen biztosan megbánjuk majd, ha bepakoljuk a bőröndünkbe.

A szakértők elárulták: ezt a 4 dolgot ne vidd magaddal a bőröndben, ha elutazol

Fotó: Nomad_Soul / Shutterstock

Íme, 4 dolog, amit ne vigyél magaddal a bőröndben

Ékszerek a bőröndben

Értékes ékszereket magunkkal vinni? Nem túl rizikós? Atkinson szerint egyáltalán nem éri meg. Válasszuk inkább olcsóbb, de mutatós kiegészítőket, lehetőleg olyanokat, amelyekért kevésbé fájna a szívünk, ha elvesznének. Elvégre a pihenés éppen arról szól, hogy nem stresszelünk.

A sok cipő rengeteg helyet elvesz a bőröndből

Különösen a nők szeretnek minden egyes szetthez színben illő lábbelit elcsomagolni, csakhogy a cipők sok helyet foglalnak. Ha megfigyeljük, az utazásaink során egy-két cipőnél többet nemigen használunk, így hát bőven elég, egy kényelmes, strapabíró cipő a városi sétákhoz, egy elegánsabb, ha étterembe mennénk, és egy papucs, ha fürdőzi mennénk. A bézs, a fekete, a fehér és a kékes árnyalatok a legtöbb ruharabhoz passzolnak, érdemes ezek közül választani.

Fotó: Africa Studio / Shutterstock

Nagy kiszerelésű kozmetikumok − Ha jót akarsz magadnak és a bőröndödnek, elégedj meg a kisebbekkel

Sokan elkövetik a hibát, hogy nagy méretű sampont, tusfürdőt, testápolót és naptejet próbálnak beleszuszakolni neszesszereikbe, és akkor a sminkekről még nem is beszéltünk. Érdemes a nagyobb kiszerelésű termékek helyett mini, „utazós” kozmetikumokat vásárolnunk. Úgysem hetekre utazunk, vagy, ha mégis, akkor beszerezhetünk néhány dolgot a helyi drogériákból is, ha a miénk kifogyna.

Ragaszkodsz a saját hajszárítódhoz? Ne tedd!

A legtöbb hotel és panzió rendelkezik saját hajszárítóval, és az apartmanoknál is az alapfelszereltség része. Időnként jót tesz a hajnak, ha természetes módon száradhat, de természetesen érdeklődd meg a szállásadónál, pontosan milyen hajszárítóval rendelkezik, egyáltalán rendelkeznek-e.