Tündéri európai helyszínek, amelyek Disney-meséket inspiráltak

Számos Disney-kastélyt mintáztak a való világban létező európai épületekről, amelyeket legalább egyszer az életben érdemes megcsodálni. A Disney-„hasonmásokért" még csak sokat sem kell utazni, ugyanis néhány órás autóúttal megközelíthetők.
A képeslapra illő Hallsatt azonnal a Disney egyik kedvence lett
Az ausztriai Gmundeni járásban található ez a mesebeli tóparti falu, ahol a levegő midig tiszta és ahonnan pazar kilátás nyílik az alpesi vonulatokra. A településnek mindössze 800 lakosa van, sok viszont a turista, aminek a helyiek már aligha tudnak őszinte mosollyal örülni. A Jégvarázs Disney-filmekhez állítólag Hallsatt adta a legfőbb inspirációt.
Colmar akár Belle otthona is lehetne
A Franciaországban található városka kísértetiesen hasonlít A szépség és a szörnyeteg főszereplőjének, Belle-nek az otthonára. Színpompás házakat, macskaköves utcákat találunk itt, a különleges atmoszféra miatt legszívesebben az egész napot kint töltené az ember. Colmar egyébként a borok szerelmeseinek is kedvez, ugyanis az elzászi borútvonal mentén fekszik.
A mesebeli kastélyt rejtő Idstein láttán elolvadtak a Disney alkotói
A németországi Frankfurt mellett fekvő Idsteinben egymást érik a takaros, színes házacskák és a hangulatos kávézók. A látványt az idsteini vár koronázza meg, amelyhez egy, a 12. században épült Boszorkánytorony is része, melyet valószílűleg börtönként használtak. A történelemre és a szép kilátásra éhes látogatók garantáltan megtalálják itt a számításaikat.
További mesebeli helyszínek, amelyeknek a Disney alkotói sem tudtak ellenállni
- Honnan lehet ismerős a svájci Chillon vára? A kis hableányból! Ez a Genfi-tó partján álló épület volt az, amely nyomán Eric herceg kastélyát mozivászonra álmodták.
- Állítólag a francia Mont Saint-Michel szigetének bencés apátságáról mintázták az Aranyhaj és a nagy gubanc című mesében megjelenő csodaszép kastélyt, mely nem mellesleg a Világörökség része.
- A L'ecsó című rajzfilm helyszínét egy felkapott párizsi étterem, a Tour d'Argent inspirálta – itt sütött-főzött Rémy, a tehetséges patkány.
- A londoni Regent's Park a 101 kiskutyából lehet ismerős: itt él Roger és Anita, akik dalmatáikat rendszerint ebben a gyönyörű parkban sétáltatják a mese szerint.
- A németországi Hattyúkő kastély, ismertebb nevén Neuschwanstein kastély mása a Csipkerózsika több jelenetében is feltűnik, de a kastély hasonmását építették meg a párizsi Disneylandben is.