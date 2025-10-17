Tündéri európai helyszínek, amelyek Disney-meséket inspiráltak

Számos Disney-kastélyt mintáztak a való világban létező európai épületekről, amelyeket legalább egyszer az életben érdemes megcsodálni. A Disney-„hasonmásokért" még csak sokat sem kell utazni, ugyanis néhány órás autóúttal megközelíthetők.

Hallstatt település Felső-Ausztria Gmundeni járásában

Fotó: Shutterstock

A képeslapra illő Hallsatt azonnal a Disney egyik kedvence lett

Az ausztriai Gmundeni járásban található ez a mesebeli tóparti falu, ahol a levegő midig tiszta és ahonnan pazar kilátás nyílik az alpesi vonulatokra. A településnek mindössze 800 lakosa van, sok viszont a turista, aminek a helyiek már aligha tudnak őszinte mosollyal örülni. A Jégvarázs Disney-filmekhez állítólag Hallsatt adta a legfőbb inspirációt.

Colmar akár Belle otthona is lehetne

A Franciaországban található városka kísértetiesen hasonlít A szépség és a szörnyeteg főszereplőjének, Belle-nek az otthonára. Színpompás házakat, macskaköves utcákat találunk itt, a különleges atmoszféra miatt legszívesebben az egész napot kint töltené az ember. Colmar egyébként a borok szerelmeseinek is kedvez, ugyanis az elzászi borútvonal mentén fekszik.

A mesebeli kastélyt rejtő Idstein láttán elolvadtak a Disney alkotói

A németországi Frankfurt mellett fekvő Idsteinben egymást érik a takaros, színes házacskák és a hangulatos kávézók. A látványt az idsteini vár koronázza meg, amelyhez egy, a 12. században épült Boszorkánytorony is része, melyet valószílűleg börtönként használtak. A történelemre és a szép kilátásra éhes látogatók garantáltan megtalálják itt a számításaikat.

A németorszgi Neuschwanstein kastély

Fotó: Shutterstock

További mesebeli helyszínek, amelyeknek a Disney alkotói sem tudtak ellenállni