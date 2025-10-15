4 hangulatos falu belföldön, amelyek ősszel mutatják a legszebb arcukat

Ez az évszak remek lehetőséget kínál arra, hogy kirándulással fedezzük fel a számunkra még ismeretlen térségeket, és hogy egy kis időre eltávolodjunk rohanó életmódunktól. Következzen most négy hangulatos kis falu, amelyek ősszel mutatják a legszebb arcukat.
4 hangulatos falu belföldön, ahová ősszel is megéri ellátogatni
A bükki erdők rejtekében: Noszvaj
A Bükki Nemzeti Park déli határán fekvő Noszvaj minden évszakban csábító úti cél, ahol programlehetőség is akad bőven: bérelhetünk kerékpárt, kirándulhatunk a noszvaji lankák között egészen a noszvaji barlanglakásokig, betérhetünk a falu utcáit szegélyező borospincék valamelyikébe, és ott a magyar barokk kastélyépítészet ékköve, a De La Motte kastély, amit vétek lenne kihagyni.
Csodálatos festményeivel és angolparkjaival még azoknak is maradandó élmény, akik egyébként nem rajonganak túlzottan a régi épületekért.
Noszvajon egyébként bőven van szálláslehetőség – a romantikára vágyók lombházat is foglalhatnak, ahol jakuzzi és reggeli is vár, méghozzá hamisítatlan noszvaji alapanyagokból. A levegő októberben már kellemesen friss, az erdők itt színpompásak, és a lehullott gesztenyék begyűjtése is ránk vár.
Hollókő, a Magyarországon egyedülálló Világörökségi falu
Hollókő húsvétkor a leglátogatottabb, pedig ősszel is gyönyörű arcát mutatja. A palóc településen egymást érik a szebbnél szebb tornácos házacskák, némelyikben a helyiek sajtkóstolóval várják az éhes turistákat. Érdemes ellátogatni a falumúzeumba, ahol sokat megtudhatunk a helyi szokásokról és a régen élt emberek mindennapjairól.
Kihagyhatatlan a hollókői vár, amelyet – a legenda szerint – hollóvá változtatott ördögfiak építettek.
A várban egyébként panoptikum és fegyverkiállítás is megtekinthető, ha pedig elnézünk a távolba, a Cserhát meseszép vonulataiban gyönyörködhetünk.
Festői kis falu a Dunakanyarban: Zebegény
Meseszerű – talán ez a legjobb szó a Börzsöny lábánál elterülő Zebegényre. Számos túraútvonal keresztezi, így ha börzsönyi kirándulást tervezünk, érdemes helyben foglalni a szállást. A falu utcácskái rendkívül hangulatosak, takaros házikókkal és inspiráló atmoszférával hívogatnak egyre beljebb és beljebb. A trianoni emlékművet és a Hajózástörténeti Múzeumot egyszer az életben mindenképpen érdemes megtekinteni.
Háborítatlan zempléni természet: Erdőbénye
Erdőbénye nem túl nagy település, és talán pont ettől szerethető. Az utóbbi években fiatalos programok helyszíne, ugyanis egymást érik nyáron és ősszel a hangulatos rendezvények. Gazdag múltja miatt hívogató desztináció:
a 17. századtól a Rákócziak birtoka volt, itt építettek kastélyt is.
Középkori, gótikus stílusban épült templomát többször átépítették, a mai formáját 1787-ben nyerte el. A helyiek szeretete és a tiszta levegő már önmagában elég ahhoz, hogy eltöltsünk itt egy hétvégét. A kirándulás szerelmeseit Boldogkőváralja és Tolcsva is szeretettel várja.