4 hangulatos falu belföldön, amelyek ősszel mutatják a legszebb arcukat

Ez az évszak remek lehetőséget kínál arra, hogy kirándulással fedezzük fel a számunkra még ismeretlen térségeket, és hogy egy kis időre eltávolodjunk rohanó életmódunktól. Következzen most négy hangulatos kis falu, amelyek ősszel mutatják a legszebb arcukat.

Magyarországi falulátogatás – Noszvaji barlanglakások

Fotó: Burgicska / Shutterstock

4 hangulatos falu belföldön, ahová ősszel is megéri ellátogatni

A bükki erdők rejtekében: Noszvaj

A Bükki Nemzeti Park déli határán fekvő Noszvaj minden évszakban csábító úti cél, ahol programlehetőség is akad bőven: bérelhetünk kerékpárt, kirándulhatunk a noszvaji lankák között egészen a noszvaji barlanglakásokig, betérhetünk a falu utcáit szegélyező borospincék valamelyikébe, és ott a magyar barokk kastélyépítészet ékköve, a De La Motte kastély, amit vétek lenne kihagyni.

Csodálatos festményeivel és angolparkjaival még azoknak is maradandó élmény, akik egyébként nem rajonganak túlzottan a régi épületekért.

De La Motte kastély, Noszvaj

Fotó: Arkadiusz Fajer / Shutterstock

Noszvajon egyébként bőven van szálláslehetőség – a romantikára vágyók lombházat is foglalhatnak, ahol jakuzzi és reggeli is vár, méghozzá hamisítatlan noszvaji alapanyagokból. A levegő októberben már kellemesen friss, az erdők itt színpompásak, és a lehullott gesztenyék begyűjtése is ránk vár.

Hollókő, a Magyarországon egyedülálló Világörökségi falu

Hollókői vár

Fotó: tokar / Shutterstock

Hollókő húsvétkor a leglátogatottabb, pedig ősszel is gyönyörű arcát mutatja. A palóc településen egymást érik a szebbnél szebb tornácos házacskák, némelyikben a helyiek sajtkóstolóval várják az éhes turistákat. Érdemes ellátogatni a falumúzeumba, ahol sokat megtudhatunk a helyi szokásokról és a régen élt emberek mindennapjairól.

Kihagyhatatlan a hollókői vár, amelyet – a legenda szerint – hollóvá változtatott ördögfiak építettek.

A várban egyébként panoptikum és fegyverkiállítás is megtekinthető, ha pedig elnézünk a távolba, a Cserhát meseszép vonulataiban gyönyörködhetünk.

Festői kis falu a Dunakanyarban: Zebegény

Zebegény

Fotó: A great shot of / Shutterstock

Meseszerű – talán ez a legjobb szó a Börzsöny lábánál elterülő Zebegényre. Számos túraútvonal keresztezi, így ha börzsönyi kirándulást tervezünk, érdemes helyben foglalni a szállást. A falu utcácskái rendkívül hangulatosak, takaros házikókkal és inspiráló atmoszférával hívogatnak egyre beljebb és beljebb. A trianoni emlékművet és a Hajózástörténeti Múzeumot egyszer az életben mindenképpen érdemes megtekinteni.