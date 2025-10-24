5 hétköznapi gesztus, amit, ha külföldön bevetsz, nem biztos, hogy a helyiek örülni fognak

Hihetnénk, hogy a testbeszéd és a gesztusok egyezményes jelnek számítanak, az igazság azonban az, hogy akad közöttük néhány, amely bizonyos országokban eltérő jelentéssel bír, akár sértő vagy obszcén is lehet egy másik kultúrában. Ha nem akarsz galibát külföldön, ismerd meg a jelentésüket.

Hétköznapi gesztusok, amik kellemetlen helyzetbe hozhatnak

Fotó: Science Photo Library via AFP/Ian Hooton

Hétköznapi gesztusok, amelyeknek fontos ismerni a jelentését, ha nem akarsz kellemetlen helyzetbe kerülni külföldön

1. Kifelé fordított tenyér

A V-alakban kifelé fordított tenyér a nyitottság, a béke vagy a győzelem jele, ha azoban a tenyered V-alakban befelé néz (pl. az Egyesült Királyságban), az pontosan olyan, mintha valakinek a középső ujjadat mutatnád, vagyis roppant illetlen.

2. Keresztezett ujjak

A keresztezett ujjak sok helyütt a drukkolást hivatottak szimbolizálni. Így van ez az USA-ban, Kanadában, az Egyesült Királyságban és Ausztráliában is, különösen akkor, ha valakinek jó szerencsét akarunk kívánni. Például, hogy elnyerje az álomállást. Vietnámban ez a kézjel a női nemi szervekre céloz, és obszcén cselekvésre való felszólítást jelent.

3. Felfelé tartott hüvelykujj

A felfelé tartott hüvelykujj (az OK jel) a jóváhagyás jele a világ legtöbb országában, de a Közel-Keleten, Görögországban és Nyugat-Afrikában obszcén mozdulatnak tartják. Iránban vagy Afganisztánban a felfelé mutató hüvelykujj a középső ujj mutogatásával egyenértékű, kifejezetten sértő nonverbális jelzés. Pejoratív jelentést hordoz Nyugat-Afrikában, Oroszországban, Ausztráliában, Görögországban és Szardínia egyes részein. Törökországban fallikus szimbólum, és ha egy nő ilyet mutat, az egyértelmű felhívás a szexuális aktusra.

4. Az orrpuszi gesztusa

Az eszkimók orruk összedörgölésével üdvözlik egymást. Legalábbis a legtöbben így tanultuk. Az orrpuszit az eszkimók csakis szűk családi körben használják egymás üdvözlésére, másokat inkább kedvesen, de határozottan vállon ütögetnek. Ha tehát egy eszkimó így tesz veled, nem verekedést akar kezdeményezni, egyszerűen csak örül neked.

Az orrpuszi gesztusa

Fotó: Science Photo Library via AFP/Caia Image

5. Balkéz használata az arab térségben

Az arab világban, illetve Ázsia egyes részein sértésnek veszik, ha valaki a bal kezével bármit is csinál, hiszen az a tisztátalan kéz, amit csak tisztálkodás alkalmával szoktak használni.