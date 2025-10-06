Hírlevél

A legjobb halloweeni úti célok Európában, ahol vár minket a borzongás

A hűvös idő beköszöntével a turizmus is átalakul és olyan helyeket keresünk, ahol az őszi hangulat és a borzongás vár minket. Összegyűjtöttük Európa legjobb úti céljait, ahová érdemes ellátogatni Halloween közeledtével!
Az esős idő és a lombkoronák színkavalkádja egy teljesen más hangulatba repít el minket, aminek köszönhetően olyan úti célok is szóba jöhetnek, amiket az év többi időszakában kihagynánk. A Halloween közeledtével a borzongásé a főszerep, aminek a hangulatát mi is átélhetjük bizonyos helyeken. Most ezeket gyűjtöttük össze!

happy family mother father and children in costumes and makeup on a celebration of Halloween
Fotó: Evgeny Atamanenko / Shutterstock

A legjobb halloweeni úti célok:

Derry, Észak-Írország

Derry városa, amit hivatalosan Londonderryként is emlegetnek Halloween fővárosaként él az emberek tudatában, hiszen a település hangulata mindent felidéz, amit annyira szeretünk ebben az időszakban. A város hatalmas, teljesen ép kőfalakkal van körülvéve, amelyek igazi középkori életérzést mutatnak be és tovább borzolja a kedélyeket, hogy a falak melletti várárkokban emberi maradványokat fedeztek fel. A világ legnagyobb halloweeni fesztiválja is itt kerül megrendezésre, amelyen megemlékeznek az ősi kelta szokásokról. A Samhain ünnepség éppen ott kerül megrendezésre, ahol 2000 évvel ezelőtt az első máglyát égették fel október 31-én.

A tölcsvári kastély, Törcsvár, Románia

Ha már Halloween, akkor természetesen nem maradhat ki a méltán híres Drakula gróf kastélya, ami Erdélyben, Brassótól mindössze egy 30 km-es útra helyezkedik el. Ugyan nem ez volt az a vár, ahol III. Vlad fejedelem élt, de a néphiedelemben mégis ez maradt fent a leginkább az impozáns kinézete miatt, hiába nincsen semmilyen történelmi alapja. Ebben az időszakban rengeteg kisebb ünnepséget tartanak a közeli utakon, ahol mi is átérezhetjük azt az igazi, hamisítatlan halloweeni hangulatot.

Prága, Csehország

A cseh főváros macskaköves utcáinak és impozáns épületeinek köszönhetően az egyik legkeresettebb úti cél az őszi hónapokban. A város történelmi mivolta, a hangulatos óvárosi része és a rengeteg étterme miatt egész évben a turisták kedvence. A borongós időben azonban úgy érezhetjük magunkat, mintha egy klasszikus horrorfilm helyszínén sétálgatunk, ahol bármikor lecsaphatnak ránk, azonban aggodalomra semmi okunk nincs. Minden évben Halloweenkor különböző ünnepségeket tartanak, mint jelmezes felvonulások, tökfaragó versenyek vagy tematikus vásárok.

Happy Halloween! Cute little witch with a pumpkin on turquoise background.
Fotó: Yuganov Konstantin / Shutterstock

Berlin, Németország

Berlinben igazi rendhagyó módon keltik életre a Halloweent, ami a legjobban passzol a modernkor igényeihez. Különböző helyszíneken szerte a városban színészek játszanak el félelmetes jeleneteket, amiket az utca embere bármikor megnézhet. Este pedig a németekre jellemző bulik sem maradhatnak el, hiszen ilyenkor a legtöbb belvárosi klubban olyan tematikus esteket tartanak, ahol a legtöbben beöltöznek és így buliznak hajnalig. Ha valaki egy kicsit pörgősebb utazásra vágyna, akkor a német főváros lesz a legmegfelelőbb választás!

Koppenhága, Dánia

Ha a Halloweenre gondolunk, akkor általában nem Koppenhága az a hely, ami először az eszünkbe jut, azonban nem hagyhattuk ki a dán fővárost sem. Ugyan itt nem rendeznek hatalmas bulikat, hogy ünnepeljenek, de a Tivoli Garden vidámpark teljes mértékben felkészül a turisták érkezésére. Több ezer töklámpást állítanak fel a park minden pontján, a dolgozók jelmezbe beöltözve várják a turistákat és különböző műsorokat rendeznek. Olyan érzésünk lehet itt, mintha egy külön kis világba csöppentünk volna.

 

