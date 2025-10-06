A legjobb halloweeni úti célok Európában, ahol vár minket a borzongás

Az esős idő és a lombkoronák színkavalkádja egy teljesen más hangulatba repít el minket, aminek köszönhetően olyan úti célok is szóba jöhetnek, amiket az év többi időszakában kihagynánk. A Halloween közeledtével a borzongásé a főszerep, aminek a hangulatát mi is átélhetjük bizonyos helyeken. Most ezeket gyűjtöttük össze!

A legjobb halloweeni úti célok:

Derry, Észak-Írország

Derry városa, amit hivatalosan Londonderryként is emlegetnek Halloween fővárosaként él az emberek tudatában, hiszen a település hangulata mindent felidéz, amit annyira szeretünk ebben az időszakban. A város hatalmas, teljesen ép kőfalakkal van körülvéve, amelyek igazi középkori életérzést mutatnak be és tovább borzolja a kedélyeket, hogy a falak melletti várárkokban emberi maradványokat fedeztek fel. A világ legnagyobb halloweeni fesztiválja is itt kerül megrendezésre, amelyen megemlékeznek az ősi kelta szokásokról. A Samhain ünnepség éppen ott kerül megrendezésre, ahol 2000 évvel ezelőtt az első máglyát égették fel október 31-én.

A tölcsvári kastély, Törcsvár, Románia

Ha már Halloween, akkor természetesen nem maradhat ki a méltán híres Drakula gróf kastélya, ami Erdélyben, Brassótól mindössze egy 30 km-es útra helyezkedik el. Ugyan nem ez volt az a vár, ahol III. Vlad fejedelem élt, de a néphiedelemben mégis ez maradt fent a leginkább az impozáns kinézete miatt, hiába nincsen semmilyen történelmi alapja. Ebben az időszakban rengeteg kisebb ünnepséget tartanak a közeli utakon, ahol mi is átérezhetjük azt az igazi, hamisítatlan halloweeni hangulatot.

Prága, Csehország

A cseh főváros macskaköves utcáinak és impozáns épületeinek köszönhetően az egyik legkeresettebb úti cél az őszi hónapokban. A város történelmi mivolta, a hangulatos óvárosi része és a rengeteg étterme miatt egész évben a turisták kedvence. A borongós időben azonban úgy érezhetjük magunkat, mintha egy klasszikus horrorfilm helyszínén sétálgatunk, ahol bármikor lecsaphatnak ránk, azonban aggodalomra semmi okunk nincs. Minden évben Halloweenkor különböző ünnepségeket tartanak, mint jelmezes felvonulások, tökfaragó versenyek vagy tematikus vásárok.