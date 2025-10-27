Borzongjon az egész család! Íme az öt legjobb európai úti cél halloween idejére

Habár a halloween Magyarországon nem számít hivatalos ünnepnek, október utolsó napján mégis egyre többen szeretnek hátborzongató jelmezes partikra járni vagy családilag csokit csenni. Ha idén kipróbálnád, milyen külföldön halloweenezni, válogass az alábbi európai helyszínek közül, és garantáltan rémes estéd lesz.
Erdély, a vámpírok otthona, a halloween melegágya
A kísérteties hangulat egész évben jellemző Erdélyre, itt, a festői Kárpátok között található ugyanis a legendás Bran-kastély, vagy ahogy sokan ismerik, Drakula kastélya. A vészjósló atmoszférájú épület idén is különleges halloweentúrákkal várja a látogatókat, aki pedig eggyel merészebb élményre vágyik, megpróbálkozhat az Az élőhalottak megölése rituáléval. A performansz természetesen egyáltalán nem veszélyes, de megadja a megfelelő alaphangot a Drakulatúrákhoz. Célja, hogy életben tartsa a hagyományos román temetési szokásokat: fokhagymával, szentelt vízzel és szívbe döfött karóval segítenek a hallottaknak átkelni a túlvilágra.
Zugarramurdi, a boszorkányok falva
Már a baszk falucska neve is varázsigére emlékeztet, hát még a hangulata! Nevét a rettegett spanyol boszorkányperekről kapta. A helyi boszorkánymúzeumban sétálva a kivégzések történetei elevenednek meg, de sokat megtudhatunk a korabeli misztikus szertartásokról, a népi gyógyászatról, illetve a bájitalok készítéséről. Érdemes bejárni a zugarramurdi barlangot is, ahol a régi idők borzongató, spirituális báljait tartották.
York, a szellemtúrák fővárosa
Európai legködösebb és legkísértetiesebb városa egyértelműen az angliai York. Mintha megállt volna az idő: az utcák középkori hangulatot idéznek, szellemtúrákra nem csupán halloween idején, hanem egész évben lehet jelentkezni, és betekintést nyerhetünk a világ egyik legismertebb kísértetjárta épületébe, a Treasurer’s House-ba is. A legenda szerint ez az az ódon épület, ahová egy bizonyos szürke hölgy szelleme folyamatosan visszajár. A hátborzongató kulisszajáráshoz halloweeni ginkóstoló és rémtörténetekkel fűszerezett színházi előadások dukálnak.
Amszterdam, avagy halloween holland módra
A holland WestWeelde az egyik leghíresebb buliklub- és rendezvényhelyszín, itt rendezik meg minden évben a halloweeni szuperbulit is, ahol történelem és horror jár egymással haláltáncot, zenei aláfestéssel. Idén az esemény az Alice Horrorföldén nevet viseli, a megjelenés jelmezben javasolt.
Brocéliande, avagy időutazós halloween Arthur király erdejében
Bretagne legendás erdejében október 31-én a kelta mítoszok és Arthur király idejébe csöppenhetünk. Autentikus mesemondók vezetésével fedezhetjük fel a nagy mágus, Merlin sírját. Merlin a sötét középkorban Artúr király hűséges tanácsadója volt, egészen addig, amíg be nem börtönözték. Nem sokkal később megölték és eltemették valahol a Tweed folyó mentén. Szintén a Brocéliande erdőből ered az Excalibur legendája, és ha szerencsénk van, a Tó Hölgyével is találkozhatunk. A Tündértükröt viszont ajánlott minden olyan férfinak elkerülnie, aki hűtlen volt feleségéhez, mert ha belenéz, soha nem tér vissza a való világba.
Halloween az év egyik legizgalmasabb ünnepe, remek családi és közösségi élmény, stresszlevezetésnek sem utolsó, ráadásul jól megfér a halottak napja és a mindenszentek mellett.