Borzongjon az egész család! Íme az öt legjobb európai úti cél halloween idejére

Habár a halloween Magyarországon nem számít hivatalos ünnepnek, október utolsó napján mégis egyre többen szeretnek hátborzongató jelmezes partikra járni vagy családilag csokit csenni. Ha idén kipróbálnád, milyen külföldön halloweenezni, válogass az alábbi európai helyszínek közül, és garantáltan rémes estéd lesz.

Drakula kastélya – Tökéletes kirándulóhely halloween idején

Fotó: ecstk22 / Shutterstock

Erdély, a vámpírok otthona, a halloween melegágya

A kísérteties hangulat egész évben jellemző Erdélyre, itt, a festői Kárpátok között található ugyanis a legendás Bran-kastély, vagy ahogy sokan ismerik, Drakula kastélya. A vészjósló atmoszférájú épület idén is különleges halloweentúrákkal várja a látogatókat, aki pedig eggyel merészebb élményre vágyik, megpróbálkozhat az Az élőhalottak megölése rituáléval. A performansz természetesen egyáltalán nem veszélyes, de megadja a megfelelő alaphangot a Drakulatúrákhoz. Célja, hogy életben tartsa a hagyományos román temetési szokásokat: fokhagymával, szentelt vízzel és szívbe döfött karóval segítenek a hallottaknak átkelni a túlvilágra.

Zugarramurdi, a boszorkányok falva

Már a baszk falucska neve is varázsigére emlékeztet, hát még a hangulata! Nevét a rettegett spanyol boszorkányperekről kapta. A helyi boszorkánymúzeumban sétálva a kivégzések történetei elevenednek meg, de sokat megtudhatunk a korabeli misztikus szertartásokról, a népi gyógyászatról, illetve a bájitalok készítéséről. Érdemes bejárni a zugarramurdi barlangot is, ahol a régi idők borzongató, spirituális báljait tartották.

York, a szellemtúrák fővárosa

Európai legködösebb és legkísértetiesebb városa egyértelműen az angliai York. Mintha megállt volna az idő: az utcák középkori hangulatot idéznek, szellemtúrákra nem csupán halloween idején, hanem egész évben lehet jelentkezni, és betekintést nyerhetünk a világ egyik legismertebb kísértetjárta épületébe, a Treasurer’s House-ba is. A legenda szerint ez az az ódon épület, ahová egy bizonyos szürke hölgy szelleme folyamatosan visszajár. A hátborzongató kulisszajáráshoz halloweeni ginkóstoló és rémtörténetekkel fűszerezett színházi előadások dukálnak.