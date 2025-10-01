Európa szálláshelyeinek nyomában: a legkreatívabb hostelek, amelyeket érdemes kipróbálni

A modern világban az utazások során az emberek a hotelek helyett szeretnek olcsóbb alternatívákat választani. A legmerészebbek a kanapészörf és a házcsere mellé teszik le a voksukat, azonban a legelterjedtebb szállásformák jelenleg a hostelek. Összegyűjtöttünk Európa szerte 5 olyan hostelt, amelyek nem ismernek határokat, ha a kreativitásról van szó!
Amszterdam egyik legnépszerűbb és egyben legegyedibb hostele az Ecomama, amit ma már ClickMama néven is emlegetnek. A szálláshely fő célja, hogy egy olyan átmeneti otthont nyújtson az utazóknak, ahol élvezhetik a hotelek adta luxust, az otthon biztonságát és a társasági élet minden aspektusát. Összesen hét fajta szobatípus közül lehet választani: a hostelektől jól megszokott emeletes ágyas megoldással is lehet itt találkozni, míg a több kényelmet igénylők számára fenntartanak olyan szobákat, ahol úgy érezhetik magukat, mintha otthon lennének. A közösségi terekben, mint a nappali és a konyha zajlik a szocializáció, ahol megismerkedhetünk a világ minden tájáról érkező emberekkel. A dizájn tekintetében nagyon változatos, mert modern, otthonos és retro elemeket is tartogat.
Ázsiában már eléggé elterjedtek a kapszulahotelek, míg Európában még mindig vadászni kell őket. Aki szeretne kipróbálni egy ilyen szálláshelyet, annak bátran ajánljuk a CityHubot, ami Koppenhága szívében helyezkedik el. A hostelbe megérkezve egyből a nappali részt fedezhetjük fel, ahol több kanapé is ki van helyezve az idelátogatóknak. A társasági élet nagyja itt zajlik és egy dolgot már biztosan meg tudunk ígérni: itt senki sem fog unatkozni, mert a nap huszonnégy órájában zajlik az élet. A benti rész viszont elsőre egy igazi labirintusnak tűnhet. A kapszulák szorosan egymás mellett helyezkednek el, ahol csak egy ágy található, illetve egy kisebb pakolórész tükörrel. A szobák nagyon modernek, hiszen Wi-Fi-vel és Bluetooth-szal felszereltek, amire, ha rácsatlakoztatjuk a telefonunkat, tudjuk szabályozni a hangulatvilágítást és akár még zenét is rakhatunk be magunknak.
Ezt a szálláshelyet főleg az éjszakai élet szerelmeseinek ajánljuk, ahol a rock and roll és a rocklegendák emlékét szerették volna felidézni. A tetőtéren medence helyezkedik el, amit a melegebb hónapokban ki is használnak a turisták, azonban a belső részek egy klub hangulatát mutatják be nekünk. Különböző bárok, gitárgyűjtemények és szórakozóhelyekre hajazó közös helyiségek színesítik a hostelt. A legtöbb szoba nagy méretű és biztosítanak nők számára elszeparált hálótermeket is. Elhelyezkedés szempontjából a belváros egy olyan részén van, ahonnan könnyedén eljuthatunk az éjszakai élet legjobb színtereibe és még néhány nevezetesség is csupán pár perc séta távolságra van.
Ha valaki az igazi német életérzést keresné, akkor azoknak tökéletes választás lehet a Jaeger’s hostel, ami az ország egyik legszebb városában, Münchenben helyezkedik el. Közvetlenül mellette van a hely legnagyobb pályaudvara, ami a közlekedést is könnyebbé teszi. A legtöbb hosteltől eltérő lehet, hiszen itt minden szobához jár külön fürdőszoba, ami elősegíti a kényelmet. A közös helyiségeket próbálták kicsit régi módon berendezni, így visszatérő elemek a fa, a szarvasagancsok és a bőrszőnyegek.
Ha Portugáliára gondolunk, akkor egyből azok a hangulatos, színes csempés épületek ugranak be, amiket olyan szívesen megnéznénk belülről is! A Wot hostel pont egy ilyen házban helyezkedik el, ami még különlegesebbé teszi. Tökéletes választás lehet a családosok számára, mert ez a szálláshely nem a buliról szól, hanem próbáltak olyan légkört teremteni, ahol a gyerekek is otthon érezhetik magukat. Erről gondoskodik a 70.000 műanyag labdával megtöltött medence is. A lakberendezők nagyon figyeltek arra, hogy hozza az igazi portugál és lisszaboni elemeket, amelyeket a modern művészettel vegyítettek.