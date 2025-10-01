Európa szálláshelyeinek nyomában: a legkreatívabb hostelek, amelyeket érdemes kipróbálni

A modern világban az utazások során az emberek a hotelek helyett szeretnek olcsóbb alternatívákat választani. A legmerészebbek a kanapészörf és a házcsere mellé teszik le a voksukat, azonban a legelterjedtebb szállásformák jelenleg a hostelek. Összegyűjtöttünk Európa szerte 5 olyan hostelt, amelyek nem ismernek határokat, ha a kreativitásról van szó!

CityHub hostel Dániában

Fotó: ClickMama

Ecomama, Amszterdam, Hollandia

Amszterdam egyik legnépszerűbb és egyben legegyedibb hostele az Ecomama, amit ma már ClickMama néven is emlegetnek. A szálláshely fő célja, hogy egy olyan átmeneti otthont nyújtson az utazóknak, ahol élvezhetik a hotelek adta luxust, az otthon biztonságát és a társasági élet minden aspektusát. Összesen hét fajta szobatípus közül lehet választani: a hostelektől jól megszokott emeletes ágyas megoldással is lehet itt találkozni, míg a több kényelmet igénylők számára fenntartanak olyan szobákat, ahol úgy érezhetik magukat, mintha otthon lennének. A közösségi terekben, mint a nappali és a konyha zajlik a szocializáció, ahol megismerkedhetünk a világ minden tájáról érkező emberekkel. A dizájn tekintetében nagyon változatos, mert modern, otthonos és retro elemeket is tartogat.

CityHub, Koppenhága, Dánia

Ázsiában már eléggé elterjedtek a kapszulahotelek, míg Európában még mindig vadászni kell őket. Aki szeretne kipróbálni egy ilyen szálláshelyet, annak bátran ajánljuk a CityHubot, ami Koppenhága szívében helyezkedik el. A hostelbe megérkezve egyből a nappali részt fedezhetjük fel, ahol több kanapé is ki van helyezve az idelátogatóknak. A társasági élet nagyja itt zajlik és egy dolgot már biztosan meg tudunk ígérni: itt senki sem fog unatkozni, mert a nap huszonnégy órájában zajlik az élet. A benti rész viszont elsőre egy igazi labirintusnak tűnhet. A kapszulák szorosan egymás mellett helyezkednek el, ahol csak egy ágy található, illetve egy kisebb pakolórész tükörrel. A szobák nagyon modernek, hiszen Wi-Fi-vel és Bluetooth-szal felszereltek, amire, ha rácsatlakoztatjuk a telefonunkat, tudjuk szabályozni a hangulatvilágítást és akár még zenét is rakhatunk be magunknak.