izgalom

Kalandparkok belföldön, nem csak adrenalinfüggőknek

58 perce
Az idő októbertől többször borús, mint napsütéses, ez azonban ne legyen ok a begubózásra. A friss levegő mindig jót tesz a szervezetnek, és ha a sétát kalandparkok látogatásával ötvözöd, legalább elmondhatod, hogy bátor voltál és feszegetted a határaidat.
Keress valami újat, lépj ki a komfortzónádból, és próbálj ki legalább egyet az alábbi extrém szórakozások közül. Összeszedtük azokat a belföldi kalandparkokat, amelyeket nem csak adrenalinfüggőknek ajánlunk jó szívvel. 

kalandpark
Drótkötélpálya a Zemplén Kalandparkban
Fotó: MTI Fotó: Vajda János /  

Extrém kalandparkok belföldön, ahol kiengedheted a feszültséget

Zemplén Kalandpark

A Sátoraljaújhelyen lévő, 2009 óta létező Zemplén Kalandparkban a libegőről és egy többszintes kilátóból is lehetőség nyílik megcsodálni a tájat, ha azonban ennél több izgalomra vágysz, látogass el a helyi bobpályára. 

A 2275 méteres szakaszt teljes mértékben biztonságosan alakították ki, a sebességet magadnak szabályozhatod, de a bob 37 km/órás sebességnél automatikusan le is fékeződik. 

Kipróbálhatod a sportkomplexum beltéri mászófalát, ha pedig igazán bevállalós vagy és már nem először mászol, válaszd a biztosítókötél nélküli mászást. 4 különböző kalandtúra pályán is próbára teheted magad, a legizgalmasabb program azonban a 60 méter hosszú drótkötélpályán vár. 

Go-kart driver crossing at finish line moving to checkered racing flag
A tökéletes versenypálya 
Fotó: Shutterstock

Visegrádi Gokart és Kalandpark

Tökéletes versenypályát alakítottak ki az ország festői részén, a Dunakanyarban, melyet kicsik és nagyok egyaránt biztonsággal birtokba vehetnek. Gokarttal száguldozhatsz, majd függőhídon tesztelheted a mozgáskoordinációdat. 

Amennyiben stresszes a munkád, vezesd le hétvégén a Canopy pályán, ahol drótkötélen csúszva csodálhatod meg a természetet.

Tizenegy menetet kell teljesítened, az első csúszás a Nagyvillám Étteremtől indul, a legmagasabb pont 14 méter. A csoportokat szakképzett drótkötelesek kísérik és segítik, ők biztosítják a biztonságos felszerelést és az akciókamerát (ha szeretnéd megörökíteni csúszás közben a különleges élményt). Amíg csapattársaidat várod, érdemes tekintetedet a mesés Börzsöny és a Pilis hegyeire szegezned. Egy ilyen élmény után garantáltan megszabadulsz a stressztől, és újult erővel vághatsz neki a következő munkahétnek. 

Pair of cute laughing kids enjoy have fun riding alpine roller coaster cart together at Harz nature park on sunny holidays summer day. Children summer outdoors travel active sports adventure
A bobpálya a turisták kedvence
Fotó: Shutterstock

Oxygen Adrenalin Park a Mátrában 

Oxigéndús, kellemes erdei környezetben, Sástón találod a Oxygen Adrenalin Parkot, ahol nem kevesebb, mint 35 élményelem vár. Ha családdal mennél, a gyerekek is megtalálhatják a kedvenc szórakozásukat. A mátrai bobpálya a turisták kedvence, hidd el, felemelő kaland a 930 méteres pályán lecsúszkálni. 

Kipróbálhatjátok a sástói, 18-28 méter magasságban elhelyezkedő függőhidat is – 180 méter hosszan haladhattok át a sástói kőbánya felett, miközben pazar látvány tárul elétek.

Megcsodálhatjátok a többszintes Kilátót és a Kékestető TV tornyát is, ha pedig elég merészek vagytok, irány a szabadesés! Hintában ülve 20 méter szabadesést követően feszül meg a kötél, a szervezők teljes mértékben felkészültek és mindent megtesznek biztonságotok érdekében.

 

