Kalandparkok belföldön, nem csak adrenalinfüggőknek

Keress valami újat, lépj ki a komfortzónádból, és próbálj ki legalább egyet az alábbi extrém szórakozások közül. Összeszedtük azokat a belföldi kalandparkokat, amelyeket nem csak adrenalinfüggőknek ajánlunk jó szívvel.

Drótkötélpálya a Zemplén Kalandparkban

Fotó: MTI Fotó: Vajda János /

Extrém kalandparkok belföldön, ahol kiengedheted a feszültséget

Zemplén Kalandpark

A Sátoraljaújhelyen lévő, 2009 óta létező Zemplén Kalandparkban a libegőről és egy többszintes kilátóból is lehetőség nyílik megcsodálni a tájat, ha azonban ennél több izgalomra vágysz, látogass el a helyi bobpályára.

A 2275 méteres szakaszt teljes mértékben biztonságosan alakították ki, a sebességet magadnak szabályozhatod, de a bob 37 km/órás sebességnél automatikusan le is fékeződik.

Kipróbálhatod a sportkomplexum beltéri mászófalát, ha pedig igazán bevállalós vagy és már nem először mászol, válaszd a biztosítókötél nélküli mászást. 4 különböző kalandtúra pályán is próbára teheted magad, a legizgalmasabb program azonban a 60 méter hosszú drótkötélpályán vár.

A tökéletes versenypálya

Fotó: Shutterstock

Visegrádi Gokart és Kalandpark

Tökéletes versenypályát alakítottak ki az ország festői részén, a Dunakanyarban, melyet kicsik és nagyok egyaránt biztonsággal birtokba vehetnek. Gokarttal száguldozhatsz, majd függőhídon tesztelheted a mozgáskoordinációdat.

Amennyiben stresszes a munkád, vezesd le hétvégén a Canopy pályán, ahol drótkötélen csúszva csodálhatod meg a természetet.

Tizenegy menetet kell teljesítened, az első csúszás a Nagyvillám Étteremtől indul, a legmagasabb pont 14 méter. A csoportokat szakképzett drótkötelesek kísérik és segítik, ők biztosítják a biztonságos felszerelést és az akciókamerát (ha szeretnéd megörökíteni csúszás közben a különleges élményt). Amíg csapattársaidat várod, érdemes tekintetedet a mesés Börzsöny és a Pilis hegyeire szegezned. Egy ilyen élmény után garantáltan megszabadulsz a stressztől, és újult erővel vághatsz neki a következő munkahétnek.

A bobpálya a turisták kedvence

Fotó: Shutterstock

Oxygen Adrenalin Park a Mátrában

Oxigéndús, kellemes erdei környezetben, Sástón találod a Oxygen Adrenalin Parkot, ahol nem kevesebb, mint 35 élményelem vár. Ha családdal mennél, a gyerekek is megtalálhatják a kedvenc szórakozásukat. A mátrai bobpálya a turisták kedvence, hidd el, felemelő kaland a 930 méteres pályán lecsúszkálni.

Kipróbálhatjátok a sástói, 18-28 méter magasságban elhelyezkedő függőhidat is – 180 méter hosszan haladhattok át a sástói kőbánya felett, miközben pazar látvány tárul elétek.

Megcsodálhatjátok a többszintes Kilátót és a Kékestető TV tornyát is, ha pedig elég merészek vagytok, irány a szabadesés! Hintában ülve 20 méter szabadesést követően feszül meg a kötél, a szervezők teljes mértékben felkészültek és mindent megtesznek biztonságotok érdekében.