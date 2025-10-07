Történelmi kávéházak Budapesten, ahol a múlt találkozik a jelennel

A XIX. és a XX. században a szocializáció legnagyobb színterei a kávéházak voltak, ahová a gasztronómiai élményeken túl a szellemi alkotás miatt jártak az emberek. Ezeken a helyeken rengeteg mára már legendássá vált magyar író és költő is megfordult. Néhány közülük a mai napig zavartalanul működik.

Pilvax kávéház

Fotó: Branstetter Sándor / Branstetter Sándor

Pilvax Kávéház

A Pilvax Kávéház nem ismeretlen egyetlen magyar számára sem, mert már egészen fiatalkorban, a történelemkönyvekben találkozhattunk vele. Az 1848-as forradalom jelképeként is emlegetik a presszót, ahol Petőfi Sándor és a márciusi ifjak összeállították a 12 pontot, ami a generációjuk egyik legnagyobb törekvése volt. A belváros szívében található hely már egészen az 1830-as évektől az egyetemisták legfőbb színtere volt, de sajnos 1913-ban lebontották az épületet, ahol az eredeti presszó működött. Évekig harcoltak érte, míg végül 1921-ben pár számmal arrébb újranyitották a híres kávéházat azon a helyen, ahol ma is zavartalanul működik.

Hadik

A Hadik a budai oldal legismertebb történelmi kávéháza, amit sokan Karinthy nevéhez kötnek, azonban nem ő volt az egyetlen író, aki megfordult itt. Móricz Zsigmond, Kosztolányi Dezső és Déry Tibor egyik kedvenc helye is volt, és az épületben, ahol a kávéház kapott helyet, Csontváry Kosztka Tivadar műterme is. Pár év után sajnos szomorú sors várt a Hadikra, mivel Karinthyék Pestre költöztek és egyre kevesebben kezdtek ide járni. A történelmi múltja miatt, 2013-ban ismét megnyitották és azóta is működik.

New York Kávéház

Fotó: Travel Enthusiast / Shutterstock

New York Kávéház

A New York Kávéház a mai napig rendkívül népszerű és folyamatosan sorok állnak előtte, hiszen annyian meg akarják csodálni a hely páratlan szépségét. Tükrökkel, aranybevonattal és márvánnyal színesítik az egyébként hatalmas kávézót, ahová már csak a dizájnja miatt is érdemes ellátogatni. Az 1900-as évek elején épült és rögtön levett mindenkit a lábáról, aminek köszönhetően hamar megtalálták a híres íróink és költőink. A Nyugatnak és a Pesti Naplónak is külön asztala volt itt és sokszor alkottak ezen a helyen. Olyan emberek jártak itt, mint Kosztolányi Dezső, Kaffka Margit, Bródy Sándor és Babits Mihály. Egyes legendák szerint Molnár Ferenc a Dunába hajította a New York kulcsát, hogy a hely sose zárhasson be és örökké zavartalanul működhessen.