Pilvax

Történelmi kávéházak Budapesten, ahol a múlt találkozik a jelennel

Bár egyre több divatos kávézó, presszó és étterem nyílik Budapesten, a történelemben híressé vált kávéházak mégis a mai napig fennmaradtak és hatalmas népszerűségnek örvendenek. Ezeket gyűjtöttük össze.
A XIX. és a XX. században a szocializáció legnagyobb színterei a kávéházak voltak, ahová a gasztronómiai élményeken túl a szellemi alkotás miatt jártak az emberek. Ezeken a helyeken rengeteg mára már legendássá vált magyar író és költő is megfordult. Néhány közülük a mai napig zavartalanul működik.

A XIX. és a XX. században a szocializáció legnagyobb színterei a kávéházak voltak, ahová a gasztronómiai élményeken túl a szellemi alkotás miatt jártak az emberek. Ezeken a helyeken rengeteg mára már legendássá vált magyar író és költő is megfordult. Néhány közülük a mai napig zavartalanul működik.
Pilvax kávéház
Pilvax kávéház

Pilvax Kávéház

A Pilvax Kávéház nem ismeretlen egyetlen magyar számára sem, mert már egészen fiatalkorban, a történelemkönyvekben találkozhattunk vele. Az 1848-as forradalom jelképeként is emlegetik a presszót, ahol Petőfi Sándor és a márciusi ifjak összeállították a 12 pontot, ami a generációjuk egyik legnagyobb törekvése volt. A belváros szívében található hely már egészen az 1830-as évektől az egyetemisták legfőbb színtere volt, de sajnos 1913-ban lebontották az épületet, ahol az eredeti presszó működött. Évekig harcoltak érte, míg végül 1921-ben pár számmal arrébb újranyitották a híres kávéházat azon a helyen, ahol ma is zavartalanul működik.

Hadik

A Hadik a budai oldal legismertebb történelmi kávéháza, amit sokan Karinthy nevéhez kötnek, azonban nem ő volt az egyetlen író, aki megfordult itt. Móricz Zsigmond, Kosztolányi Dezső és Déry Tibor egyik kedvenc helye is volt, és az épületben, ahol a kávéház kapott helyet, Csontváry Kosztka Tivadar műterme is. Pár év után sajnos szomorú sors várt a Hadikra, mivel Karinthyék Pestre költöztek és egyre kevesebben kezdtek ide járni. A történelmi múltja miatt, 2013-ban ismét megnyitották és azóta is működik.

New York Kávéház
New York Kávéház
Fotó: Travel Enthusiast / Shutterstock

New York Kávéház

A New York Kávéház a mai napig rendkívül népszerű és folyamatosan sorok állnak előtte, hiszen annyian meg akarják csodálni a hely páratlan szépségét. Tükrökkel, aranybevonattal és márvánnyal színesítik az egyébként hatalmas kávézót, ahová már csak a dizájnja miatt is érdemes ellátogatni. Az 1900-as évek elején épült és rögtön levett mindenkit a lábáról, aminek köszönhetően hamar megtalálták a híres íróink és költőink. A Nyugatnak és a Pesti Naplónak is külön asztala volt itt és sokszor alkottak ezen a helyen. Olyan emberek jártak itt, mint Kosztolányi Dezső, Kaffka Margit, Bródy Sándor és Babits Mihály. Egyes legendák szerint Molnár Ferenc a Dunába hajította a New York kulcsát, hogy a hely sose zárhasson be és örökké zavartalanul működhessen.

Centrál Kávéház

Budapest egyik legrégebbi kávéháza már egészen 1887 óta működik és mindössze két évre zárták be ez idő alatt, azonban 2022-ben újranyitották és azóta is tárt karokkal várja a látogatókat. Már a kezdetektől fogva a szellemi élet egyik központi helye volt. Karinthy közkedvelt presszója lett, amikor Budáról Pestre költözött, de rajta kívül még sokat járt ide Ady Endre és Szabó Lőrinc is. A nyugatosoknak a New York kávéház mellett ez volt a második törzshelye és A Hét szerkesztőségének is gyakori találkozóhelye lett. A Centrál hangulata a mai napig az 1800-as évek végét idézi, amit a francia építészet jellemez.

Centrál Kávéház
Centrál Kávéház
Fotó: A great shot of / Shutterstock

Elysée Bistro & Kávéház

A kávéház 1931-ben nyitott és több tulajdonoscserét megélt már, hogy zavartalanul tudjon üzemelni. A Gönczi fivérek nyitották a helyet, a szomszédos Monicóval együtt, ami egy év alatt csődbe is ment. Sajnos az Elysée is hasonló sorsra jutott és az egyik testvér, László, kétszer is öngyilkossági kísérletet követett el emiatt, mígnem úgy döntöttek, hogy túladnak rajta. A Fried testvérek vették át a vezetői szerepet és elég hamar újra nyereséges üzletet csináltak belőle, hiszen egy teljesen új üzletberendezésre koncentráltak. A leghíresebb visszajáró vendégük Ottlik Géza volt, akit a kártyázás szeretete vonzott ide. A kávéház nem sokkal később bezárt és a Szófia Étterem működött helyette, amit körülbelül tíz évvel ezelőtt újra felváltott az Elysée.

 

