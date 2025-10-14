Hírlevél

közbiztonság

A lopás és a támadás itt ismeretlen fogalmak − Ezek a világ legbiztonságosabb városai jelenleg

Év vége felé közeledve sokan kapnak kedvet ahhoz, hogy megtervezzék jövő évi pihenésüket. Ha te is közéjük tartozol, a legjobb, amit tehetsz, ha pontos tervet készítesz és utánajársz, melyek a világ legbiztonságosabb városai. Az alábbi top 10-es listával ebben leszünk segítségedre.
közbiztonság úticél legbiztonságosabb

Még a legkalandvágyóbb turisták sem szeretnék, hogy útjuk során megkárosítsák vagy megtámadják őket. Ha a hely, ahová utazni készülünk a világ legbiztonságosabb városai között van, az eltöltött idő is nyugodtabb lesz. Nem kell folyton a mellkasunk elé szorítani a táskánkat, és nyugodt szívvel a szálláson hagyhatjuk a bőröndjeinket is. A Compare the Market 90 várost elemzett világszerte, és olyan szempontokat vett figyelembe többek között, mint a gyalogos zónák száma, a digitális és a fizikai infrastruktúra fejlettsége és a bűnözési ráta. Meglepő módon csupán néhány európai város jutott be a legbiztonságosabb 10 közé. 

Dubaj a világ legbiztonságosabb városa
Dubaj a világ legbiztonságosabb városa
Fotó: Vladislav T. Jirousek / Shutterstock

Íme a 10 legbiztonságosabb város 2025-ben

A luxusáról híres Dubaj 83,89 ponttal végzett, ez a világ legbiztonságosabb városa a turisták és a gyalogosok számára. Kiemelkedően karbantartott közterületei és szigorú közbiztonsági rendszere a világon egyedülálló. A lista élén álló Dubaj után Zágráb és Québec következnek, ezeken a helyeken a bűnözési ráta szintén rendkívül alacsony, a társadalmi és gazdasági háttér stabil, az infrastruktúra pedig fejlett. 

Kifejezetten ritka az erőszakos bűncselekmény, köszönhetően a hatékony rendőri jelenlétnek, valamint annak, hogy a polgárok felelősségteljesen vesznek részt a közbiztonság megőrzésében.

Mivel Szingapúrban kifejezetten szigorúak a törvények, a bűnözés itt is alacsony. A magas szintű közbiztonságot többek között a térfigyelő rendszerek biztosítják.

Az említetteken kívül Krakkóba, Prágába, Amszterdamba, Sydney-be és Torontóba is bátran válthatunk repülőjegyet: stabil gazdasági helyzetük és egészségügyi rendszerük nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az erőszakos bűnözések száma rendkívül alacsony. 

A listán ugyan nem szerepel Washington D.C., de mint az Egyesült Államok politikai központja elképesztően magas biztonsági szinttel és fejlett rendőri felügyelettel rendelkezik, így a tartózkodás gyakorlatilag veszélytelen. Koppenhága és Szöul esetében szintén a stabil gazdaságnak, a következetesen betartott szabályoknak és a fejlett technológiai infrastruktúrának köszönhető, hogy biztonságban érezheti magát az is, aki turistaként érkezik. 

Tokyo, Japan - Oct 28, 2024: Shinjuku area full of shopping malls, electrical appliance stores, fashion stores, second-hand goods, restaurants, which is the largest night entertainment area in Japan.
Tokió
Fotó: i viewfinder / Shutterstock

A világ 10 legbiztonságosabb városa sorrendben

  1. Dubaj
  2. Zágráb
  3. Québec
  4. Szingapúr
  5. Zürich
  6. Krakkó
  7. Prága
  8. Szöul
  9. Tokió
  10. Varsó

Mindig tájékozódj előre a helyi szokásokról és biztonsági helyzetről. Foglalj megbízható, szállást, és biztos, ami biztos alapon tartsd biztonságban értékeidet. Ne oszd meg a közösségi oldalaidon, hogy éppen hol tartózkodsz – várj vele, amíg hazatérsz. Utazásod adatait azonban nyugodtan oszd meg egy megbízható ismerősöddel. Ezek az egyszerű óvintézkedések segítenek biztonságban érezni magad az utazás alatt, még akkor is, ha a világ legbiztonságosabb városaiban tartózkodsz. 

 

