Legfelkapottabb szállodák, ahol sztárok is rendszeresen megszállnak

Ezekben a pazar komplexumokban minden adva van ahhoz, hogy a világhírű sztárok is csak magukkal foglalkozhassanak. A legfelkapottabb szállodák mintha külön mesevilágot alkotnának, és busás áruk ellenére egész évben teltházzal működnek.

Nobu Hotel London Portman Square

Fotó: Facebook/Nobu Hotel London Portman Square

Íme a legfelkapottabb szállodák, ahol a sztárok is imádnak időt tölteni

Nobu Hotel Londonban

A Nobu Hotelnek az Oscar-díjas Robert De Niro az egyik társtulajdonosa, séfje pedig a világhírű Nobu Matsuhisa. A szálloda évek óta a világsztárok (Leonardo DiCaprio, Anne Heathaway) egyik kedvenc helye forgatások idején, sajtótájékoztatók és filmpremierek alkalmával. Letisztult, modern eleganciát képvisel, sushi-kínálatának pedig a Kardashian család sem tud soha ellenállni.

A párizsi Ritz

A francia Ritz a luxus és az elegancia szinonimája. Évszázadok óta vonzza a divatikonokat, színészeket és írókat. Luxuslakosztályokkal, történelmi hangulattal és a Cour Jardin kertre néző kilátással nyújt felejthetetlen élményt a vendégeknek. Ernest Hemingway és Coco Chanel neve többször felbukkan a hotel történetében, Chanel például hosszú időn át a Ritzben élt.

Az ikonikus Beverly Hills Hotel

Vagy ahogy a legtöbben ismerik: Pink Palace. A buja kertek, az elegáns napozóteraszok, a minden igényt kielégítő kiszolgálás, a wellness és beauty programok miatt a szálloda a hollywoodi elit egyik kedvenc tartózkodási helye. A Polo Lounge-ban rendszeresen rendeznek díszvacsorákat, gyakoriak itt a privát bulik is, a szálloda emellett exkluzív bungalókkal és magas szintű spa-szolgáltatásokkal áll a vendégek szolgálatára. Elizabeth Taylor és Brad Pitt is megfordult már itt.



Fotó: Shutterstock/Walter Cicchetti

Marina Bay Sands Ázsiában

Szingapúr luxuskategóriás, modern ékszerdoboza. A híres rooftop medencéből nyíló panoráma és a futurisztikus dizájn láttán nincs ember, akinek ne esne le az álla, és ha ez még nem lenne elég, ott a Spectra esti fény- és vízishow, amely valóban minden képzeletet felülmúl. Pihent itt már többek között Lady Gaga, Katy Perry és Justin Bieber is.

Burj Al Arab Dubajban

Az ikonikus vitorla alakú épület a világ egyik legismertebb és legelismertebb szállodája, amely a magas árak ellenére mindig teltházzal üzemel. A világ első 7 csillagos szállodakomplexumából egy híd vezet a mesterségesen kialakított Jumeirah-szigetekre. A lakosztályok a legmagasabb szintű kényelmet nyújtják, mindegyikhez külön inas tartozik, ahogy azt a Szex és New York filmben is láthattuk, ráadásul a luxusszolgáltatások közt helikopteres transzfer, sofőr Rolls-Royce-szal és a Perzsa-öbölre néző wellness kezelések is szerepelnek.