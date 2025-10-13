Négy romantikus őszi úti cél belföldön, ha szeretnétek minőségi időt tölteni kettesben

Az alábbiakban olyan belföldi kirándulóhelyeket gyűjtöttünk össze, amik bár nyáron is szépek, talán ősszel mutatják legbájosabb arcukat. Minden helyszínben van valami plusz, éppen ezért tökéletes, ha kettesben szeretnétek a friss levegőn egy romantikus napot eltölteni. Elő a termoszokkal, használjátok ki az ősz adta lehetőségeket!

Őszibúza-tábla Abaliget közelében

Fotó: MTI/Sóki Tamás

A romantikus Mecsek szívében egy ritmusra dobbanhat a szívetek

Pécs számtalan kulturális és természeti kincset rejt, utóbbiak közé tartozik a művészi szépségű Abaliget is. A takaros kis falu közelében található a Csónakázó-tó, mely körül érdemes tenni egy sétát ősszel – a padokon megpihenve kortyolhatjátok a forró teát, figyelhetitek a kacsákat és hallgathatjátok a békák énekét. A tó közelében található egy különleges barlang is, melyhez egy 12 állomásos tanösvény vezet. Adjátok át magatokat a szépséges cseppkövek látványának, visszafelé pedig üljetek be egy hangulatos helyi étterembe.

Irány a romantikus Szigliget!

A balatoni borvidékek minden évszakban vonzzák a turistákat. Kerekedjetek fel egy borkóstolóra, majd tegyetek egy kirándulást a környéken és csodáljátok meg a gyönyörű panorámát. A Badacsony és Keszthely között elterülő Szigliget – ahogy a neve is jelzi – egy vulkanikus félszigetre épült falucska. Számos látnivaló vár itt rátok: felkereshetitek az Esterházy-kastélyt, annak pazar arborétumát, valamint a 12. századi Avasi-templom romjait vagy Szigliget várát.

Ha nem szeretnétek sokat utazni a romantikázáshoz: Makkosmária

A fővárosból Budakeszi felől a Makkosi útról közelíthető meg a település vadregényes, erdős része, ahol hatalmas tölgyfák ölelésében sétálgathattok. Vigyetek magatokkal egy-egy puha plédet, burkolózzatok be, bújjatok össze, és hallgassátok egy kicsit a csendet. Ha több testmozgásra vágytok a friss levegőn, kövessétek a kijelölt sétautakat, amelyek elvezetnek a Normafára és a János-hegyre.

Egyedülálló úszó falu a Bokodi-tó felszínén

Fotó: Shutterstock/Tibor Lezsofi

Bokodi-tó – Romantikus, lebegő horgászfalu Oroszlány mellett

A Bokodi-tó, hazánk egyik legcsodálatosabb természeti kincse, bizonyára titeket is levesz a lábatokról, hiszen olyan, mintha egy külföldi wellness helyszínre csöppennétek. Szinte soha nincsen tömeg, vagy ha van is, szépen eloszlik, és ideális helyszín, hogy kiszellőztessétek a fejeteket a mindennapos stressztől és digitális zajtól. A Bokodi-tó felszínén egyedülálló úszó falut csodálhattok meg, ami naplementében a legszebb és a legromantikusabb látvány. Érdekes módon, a tó vize télen sem hűl le túlzottan, éppen ezért rengeteg ponty, kárász és harcsa népesíti a vizet. Érdemes elemózsiát vinni, mert a parton nincs étkezési lehetőség.