Négy romantikus őszi úti cél belföldön, ha szeretnétek minőségi időt tölteni kettesben

Ha szeretnél minőségi időt tölteni a pároddal, de többre vágysz, mint egy étterem, utazzatok el, és fedezzétek fel együtt ősszel a legromantikusabb belföldi helyszíneket. Magyarország szerencsére számos megkapó, romantikus kirándulóhellyel büszkélkedik – mutatjuk, melyeket érdemes előre venni a listán.
Az alábbiakban olyan belföldi kirándulóhelyeket gyűjtöttünk össze, amik bár nyáron is szépek, talán ősszel mutatják legbájosabb arcukat. Minden helyszínben van valami plusz, éppen ezért tökéletes, ha kettesben szeretnétek a friss levegőn egy romantikus napot eltölteni. Elő a termoszokkal, használjátok ki az ősz adta lehetőségeket!

Négy romantikus őszi úticél belföldön, ha szeretnétek minőségi időt tölteni kettesben, romantikusősziúticél
Őszibúza-tábla Abaliget közelében
Fotó: MTI/Sóki Tamás

A romantikus Mecsek szívében egy ritmusra dobbanhat a szívetek

Pécs számtalan kulturális és természeti kincset rejt, utóbbiak közé tartozik a művészi szépségű Abaliget is. A takaros kis falu közelében található a Csónakázó-tó, mely körül érdemes tenni egy sétát ősszel – a padokon megpihenve kortyolhatjátok a forró teát, figyelhetitek a kacsákat és hallgathatjátok a békák énekét. A tó közelében található egy különleges barlang is, melyhez egy 12 állomásos tanösvény vezet. Adjátok át magatokat a szépséges cseppkövek látványának, visszafelé pedig üljetek be egy hangulatos helyi étterembe. 

Irány a romantikus Szigliget!

A balatoni borvidékek minden évszakban vonzzák a turistákat. Kerekedjetek fel egy borkóstolóra, majd tegyetek egy kirándulást a környéken és csodáljátok meg a gyönyörű panorámát. A Badacsony és Keszthely között elterülő Szigliget – ahogy a neve is jelzi – egy vulkanikus félszigetre épült falucska. Számos látnivaló vár itt rátok: felkereshetitek az Esterházy-kastélyt, annak pazar arborétumát, valamint a 12. századi Avasi-templom romjait vagy Szigliget várát. 

Ha nem szeretnétek sokat utazni a romantikázáshoz: Makkosmária

A fővárosból Budakeszi felől a Makkosi útról közelíthető meg a település vadregényes, erdős része, ahol hatalmas tölgyfák ölelésében sétálgathattok. Vigyetek magatokkal egy-egy puha plédet, burkolózzatok be, bújjatok össze, és hallgassátok egy kicsit a csendet. Ha több testmozgásra vágytok a friss levegőn, kövessétek a kijelölt sétautakat, amelyek elvezetnek a Normafára és a János-hegyre.

Négy romantikus őszi úticél belföldön, ha szeretnétek minőségi időt tölteni kettesben, romantikusősziúticél
Egyedülálló úszó falu a Bokodi-tó felszínén
Fotó: Shutterstock/Tibor Lezsofi

Bokodi-tó – Romantikus, lebegő horgászfalu Oroszlány mellett

A Bokodi-tó, hazánk egyik legcsodálatosabb természeti kincse, bizonyára titeket is levesz a lábatokról, hiszen olyan, mintha egy külföldi wellness helyszínre csöppennétek. Szinte soha nincsen tömeg, vagy ha van is, szépen eloszlik, és ideális helyszín, hogy kiszellőztessétek a fejeteket a mindennapos stressztől és digitális zajtól. A Bokodi-tó felszínén egyedülálló úszó falut csodálhattok meg, ami naplementében a legszebb és a legromantikusabb látvány. Érdekes módon, a tó vize télen sem hűl le túlzottan, éppen ezért rengeteg ponty, kárász és harcsa népesíti a vizet. Érdemes elemózsiát vinni, mert a parton nincs étkezési lehetőség. 

 

