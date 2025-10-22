Nyakunkon az őszi szünet! 5 családi program a halloweenitől az állatsimogatós rendezvényekig

Szerencsére már nem kell sokat várni: idén az iskolai szünet 2025. október 23-tól november 2-ig tart majd. Szülőként mindig nagy fejtörést jelent, hogy mivel üssük el az időt, és hogyan kössük le gyermekeinket úgy, hogy az izgalmas programok mellett a szabad levegőn is elegendő időt tölthessenek az őszi szünet alatt. Hoztunk 5 családi programötletet, amelyből már csak szemezgetni kell.

Programok az őszi szünetre kicsiknek és nagyoknak

Fotó: Yuganov Konstantin / Shutterstock

Szuper családi programok az őszi szünetre

Halloween a Fővárosi Állat- és Növénykertben

Október 31-én pénteken a Világ Állatai Lampion Fesztivál egyetlen iszonyatosan izgalmas estére halloweeni programokkal egészül ki. Rém izgalmas állatok, vérfagyasztó bátorságpróbák, tüzes produkciók és csodaszép lampionok lepik el a Fővárosi Állat- és Növénykert területét.

Az estét borzongató halloweeni állatbemutatók teszik még izgalmasabbá: gyerekek és felnőttek egyaránt kezükbe vehetik a csúszómászókat és az ízeltlábúakat, valamint megnézhetik, sőt, meg is érinthetik az állati csontokat.

A vállalkozó kedvűek rémkeresésre indulhatnak a Biodóm külső kifutói mentén, a Biodóm zárt tereiben pedig ismeretterjesztő előadásokon lehet részt venni egészen 23:00-ig.

Hardcore halloween a Vasúttörténeti Parkban

A Hardcore Halloweent 2025. október 31-én rendezik meg a budapesti Magyar Vasúttörténeti Parkban. A rendezvény az elmúlt években óriási népszerűségre tett szert, idén azonban minden eddiginél hátborzongatóbb dekoráció, showelemek és démoni kaszinó várja az érdeklődőket a Hardcore Halloween Aréna Orient csarnokában.

Amennyiben szeretnétek távol tartani az ártó szellemeket és a boszorkányokat, érdemes eleve jelmezben érkezni.

A rendezvény 14 és 16 éves kor között kizárólag előre kitöltött szülői nyilatkozattal látogatható.

Fesztiválok, állatsimogatók – Elhoztuk az ősz legjobb programjait!

Fotó: Carlos_Pascual / Shutterstock

Töklámpás Fesztivál a Hősök terén

A Töklámpás Fesztiválnak idén is Hősök tere ad otthont. Az október 25-i rendezvényen gyönyörű töklámpásokat csodálhatunk meg, ha pedig van sajátod, vagy rendelkezel olyan faragott tökkel, amelyet szívesen elajándékoznál a jó cél érdekében, hozd el, és támogasd a rászoruló gyermekeket. A szervezők tartósélelmiszer-adományokat is szeretettel fogadnak.