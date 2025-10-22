Hírlevél

programajánló

Nyakunkon az őszi szünet! 5 családi program a halloweenitől az állatsimogatós rendezvényekig

Hamarosan kezdetét veszi a várva várt őszi szünet, amely bizony fejtörést okozhat a szülőknek, ha gyermekeiknek minőségi programokkal szeretnének kedveskedni. A jó hír, hogy nem kell órákig bújni az internetet, mert mi hoztunk néhány programötletet – elő a naptárt, válogassatok kedvetekre és tervezzétek meg az őszi szünetet!
programajánlóhalloweenőszi szünetcsalád

Szerencsére már nem kell sokat várni: idén az iskolai szünet 2025. október 23-tól november 2-ig tart majd. Szülőként mindig nagy fejtörést jelent, hogy mivel üssük el az időt, és hogyan kössük le gyermekeinket úgy, hogy az izgalmas programok mellett a szabad levegőn is elegendő időt tölthessenek az őszi szünet alatt. Hoztunk 5 családi programötletet, amelyből már csak szemezgetni kell. 

őszi szünet
Programok az őszi szünetre kicsiknek és nagyoknak
Fotó: Yuganov Konstantin / Shutterstock

Szuper családi programok az őszi szünetre 

Halloween a Fővárosi Állat- és Növénykertben

Október 31-én pénteken a Világ Állatai Lampion Fesztivál egyetlen iszonyatosan izgalmas estére halloweeni programokkal egészül ki. Rém izgalmas állatok, vérfagyasztó bátorságpróbák, tüzes produkciók és csodaszép lampionok lepik el a Fővárosi Állat- és Növénykert területét. 

Az estét borzongató halloweeni állatbemutatók teszik még izgalmasabbá: gyerekek és felnőttek egyaránt kezükbe vehetik a csúszómászókat és az ízeltlábúakat, valamint megnézhetik, sőt, meg is érinthetik az állati csontokat. 

A vállalkozó kedvűek rémkeresésre indulhatnak a Biodóm külső kifutói mentén, a Biodóm zárt tereiben pedig ismeretterjesztő előadásokon lehet részt venni egészen 23:00-ig. 

Hardcore halloween a Vasúttörténeti Parkban

A Hardcore Halloweent 2025. október 31-én rendezik meg a budapesti Magyar Vasúttörténeti Parkban. A rendezvény az elmúlt években óriási népszerűségre tett szert, idén azonban minden eddiginél hátborzongatóbb dekoráció, showelemek és démoni kaszinó várja az érdeklődőket a Hardcore Halloween Aréna Orient csarnokában. 

Amennyiben szeretnétek távol tartani az ártó szellemeket és a boszorkányokat, érdemes eleve jelmezben érkezni.

A rendezvény 14 és 16 éves kor között kizárólag előre kitöltött szülői nyilatkozattal látogatható. 

Spooky season halloween decor. Carved pumpkins by miniature ghost and child Jack-o'-lantern with candles
Fesztiválok, állatsimogatók – Elhoztuk az ősz legjobb programjait!
Fotó: Carlos_Pascual / Shutterstock

Töklámpás Fesztivál a Hősök terén

A Töklámpás Fesztiválnak idén is Hősök tere ad otthont. Az október 25-i rendezvényen gyönyörű töklámpásokat csodálhatunk meg, ha pedig van sajátod, vagy rendelkezel olyan faragott tökkel, amelyet szívesen elajándékoznál a jó cél érdekében, hozd el, és támogasd a rászoruló gyermekeket.  A szervezők tartósélelmiszer-adományokat is szeretettel fogadnak. 

Gyerekbarát halloweeni mulatság ​a Piczinke Póniudvarban

A Konkoly Thege Miklós úti Piczinke Póniudvarban tökvásár, boszorkányok kuckója, interaktív mese és számos szellemes játékvár. Erre az estére kinyit a Zombi bár, ahol alkoholmentes koktélokat és borzalmasan finom édességeket kóstolhatnak a gyerekek. 

A móka és a nevetés éppúgy garantált, mint a borzongás, amihez jól jön néhány mexikói cukorkoponya.

Rémes este a Versegyházi Medveotthonban

Halloweeni borzongás lesz 2025. október 25-én a Veresegyházi Medveotthonban is. Az ősz vészjósló estéjén kísértetlabirintus, szellemvasút és egyéb rémisztő hangulatotfokozó meglepetések várnak, a családosok pedig végigmerészkedhetnek a félelmetesen Sötét ösvényen. A napi belépőjegy nem érvényes erre a programra, a jegyeket érdemes előre megváltani.   
 

 

