Három bakancslistás túrahelyszín Szlovákiában kezdőknek és haladóknak

Szlovákia a tekintélyt parancsoló hegyek, a havas sípályák, a varázslatos tavak és vízesések hazája. A Magas-Tátrát minden évszakban rengetegen látogatják: nyáron túrázók ezrei, télen a síelés és a snowboard szerelmesei özönlenek ide. Viszonylag könnyen és gyorsan megközelíthető innen a Csorba-tó, mely a 100 méter magasból ömlő Fátyol-vízesésnek köszönheti népszerűségét. A legenda szerint egy fiatal fiú vesztette itt életét zergevadászat közben, kedvese élete végéig kereste – könnyeiből fakadt a vízesés.

Fotó: Tomas Milicka / Shutterstock

Nagy-Rozsutec, a Kis-Fátra ékköve Szlovákiában

A Kis-Fátra része az 1610 méter magas Nagy-Rozsutec, amely igen közkedvelt a túrázók körében, annak ellenére, hogy a jelentős szintkülönbség miatt megmászni egyáltalán nem könnyű. A táv körülbelül 12 kilométer. A legjobb, ha Vrátna–Štefanová településről indulunk, és a Jánošík-szoroson keresztül hódítjuk meg a hegycsúcsot.

Inkább haladó túrázóknak ajánlott, ugyanis létrákon és láncos szakaszokon vezet az út, a csúcsról pedig a leereszkedés különösen meredek.

Közép-Szlovákia: körtúra a Nagy-Fátrában

Ha könnyebben teljesíthető, kevésbé forgalmas és ismert útvonalat keresünk kirándulásra, akkor a Közép-Szlovákia északnyugati részén található Nagy-Fátra hegyvonulat az ideális választás. A Nagy-Fátra tetejéről tiszta időben szépen látszanak a Kis-Fátra, az Alacsony-Tátra és akár a Magas-Tátra vonulatai.

A 18 kilométeres túrát érdemes Háromrevucáról, a sárga jelzéstől indítani, a végállomás pedig lehet akár a Borisov alatti menedékház.

A Nagy-Fátra a nemzetközi csillagoségbolt-parkok (International Dark Sky Park) listájára is felkerült, teljesen mentes ugyanis a fényszennyezéstől – éjszaka a Tejút és számos csillagkép fedi fel magát az égbolton.

Az Alacsony-Tátra legmagasabb csúcsa a Chopok

Fotó: Jaroslav Moravcik / Shutterstock

Irány az Alacsony-Tátra két legfontosabb hegycsúcsa

Az Alacsony-Tátra két legmagasabb csúcsa a Chopok és a Gyömbér, a kettő közötti táv megtétele igazán felpezsdíti az ember testét és elméjét télen. A legtöbben a Deménvölgyben található Jasnáról indulnak, és szerencsére felvonó működik a Chopok csúcsáig.

Innen a piros jelzést követve jutunk el a Gyömbér csúcsára, ahol a „nyeremény”: egész Szlovákiát beláthatjuk a Liptói-medencétől a Kis-Fátra vonulataiig.

A táv közel 18 kilométer. Amennyiben közben pihenni és ebédelni szeretnénk, arra a Štefánik menedékház lesz a legideálisabb.

Ha télen sokat tartózkodunk a négy fal között, előbb-utóbb megtalál a szorongás és a kedvetlenség. A kirándulást az orvosok, ha tehetnék, receptre írnák fel. A mozgás és a friss levegő ugyanis előcsalogatja belőlünk az életkedvet, erősíti immunrendszerünket, endorfint termel, és még jobban is fogunk tudni aludni. Tartózkodjunk télen is minél többet a természetben, csodáljuk meg a deres, havas lombokat és a jég alól kikukucskáló színes bogyókat.





















