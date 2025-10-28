Téli utazást tervez? Mutatunk néhány varázslatos helyet

Hírlevél

feltöltődés

Minden évszakban szükség van egy kis feltöltődésre. A téli utazás és pihenés kifejezetten jótékony hatású és regeneráló lehet az egész éves hajtás után, éppen ezért, összegyűjtöttük azokat az úti célokat, amelyek a téli időszakban a legvonzóbbak.
Ki mondta, hogy a vakáció csak téli műfaj lehet? A hideg és a meleg idő szerelmesei egyaránt megtalálhatják számításaikat a téli utazási trendek keretében, hogy a szürke hétköznapokból kiszakadva lelkileg-testileg feltöltődhessenek. Összegyűjtöttünk néhány számunkra is kedves úti célt – vedd fel a téli bakancslistádra bármelyiket, és utazz el, ha úgy érzed, fogytán az energiád.

Egyre többen ajándékoznak téli utazást szeretteiknek

Az utóbbi években egyre többen ajándékoznak szeretteiknek élményt, és ebbe az utazás is beletartozik. Egyesek figyelemmel követik a téli utazási trendeket, mivel számukra életmóddá vált a téli pihenés. Míg ősszel és tavasszal Ciprus, Szicília vagy Dél-Spanyolország számítanak favoritnak, addig télen az egyiptomi utak a legnépszerűbbek. Nem mindenki vágyik azonban meleg éghajlatra télen: sokan szívesebben látogatják a síparadicsomokat, kirándulnak alpesi országok tájain, vagy csodálják a sarki fényt.

Egyiptom – Nincs kellemetlenül meleg és még a szállás is olcsóbb lehet

A hőmérséklet Egyiptomban télen is kellemes (25-26 Celsius-fok), pontosabban nincs az az elviselhetetlen kánikula, mint főszezonban. Kényelmesebb ilyen időben felfedezni a piramisokat, búvárfelszerelésben a Vörös-tenger élővilágát, a memphiszi nekropoiszt, a Luxori és Karnaki tempomot és a Királyok völgyét. Ilyenkor a legjobb áron vásárolhatók meg a belépőjegyek, olcsóbban foghatunk ki repülőjegyet és szállást is. 

Hófehér homok és korallszigetek: Mauritius

A vulkanikus korallszigetek festői szépségét, fehér homokkal borított strandokat és páratlan természeti kincseit kínálja Mauritius télen is. Ilyenkor 24-25 Celsius-fokra lehet számítani, az óceán vize teljes mértékben élvezhető, kellemesen langyos. Érdemes ellátogatni a Tamarind-vízeséshez: a víztömeg 7 lépcsőben zuhan alá, végül pedig egy mély szurdokba folyik. Mauritius fővárosában, Port Louisban is akad látnivaló bőven: ilyen például a Government House, a Mauritius Intézet és Múzeum, illetve a Természettörténeti Múzeum, vagy Viktória királynő emlékműve. 

A világító algák paradicsoma: Maldív-szigetek

Ha esőmentes időszakot szeretnél kifogni, utazz december és március között, ilyenkor ugyanis  nyárias és száraz az időjárás. Az egyik legjobb dolog, amit a Maldív-szigeteken, főképp a Reethi strandon tehetsz, az a búvárkodás. A tenger élővilága páratlan és lenyűgöző, különösen a Fonimagoodhoo sziget, ahol számos olyan algafaj él, melyek világítani kezdenek, ha mozgást érzékelnek. 

Lesd meg a sarki fényt Izlandon! 

Amire egy téli izlandi utazás során fel kell készülni − a sarki fény és a csodás jégbarlangok mellett −, nem más, mint a hosszú éjszakák.  Ilyenkor napi 4-5 órán át van világos, a napfelkelte hozzávetőlegesen 11:20, a napnyugta 15:00 körülre esik. Mivel Izland népszerű hely, a nyaralások meglehetősen drágák, ha azonban téli utazást tervezünk, sokkal kedvezőbb áron tehetünk szert szállodai szobákra, élménycsomagokra és belépőkre. 
 

 

