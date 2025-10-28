Téli utazást tervez? Mutatunk néhány varázslatos helyet

Ki mondta, hogy a vakáció csak téli műfaj lehet? A hideg és a meleg idő szerelmesei egyaránt megtalálhatják számításaikat a téli utazási trendek keretében, hogy a szürke hétköznapokból kiszakadva lelkileg-testileg feltöltődhessenek. Összegyűjtöttünk néhány számunkra is kedves úti célt – vedd fel a téli bakancslistádra bármelyiket, és utazz el, ha úgy érzed, fogytán az energiád.

A téli utazások egyik kedvelt desztinációja, Egyiptom

Fotó: Shutterstock

Egyre többen ajándékoznak téli utazást szeretteiknek

Az utóbbi években egyre többen ajándékoznak szeretteiknek élményt, és ebbe az utazás is beletartozik. Egyesek figyelemmel követik a téli utazási trendeket, mivel számukra életmóddá vált a téli pihenés. Míg ősszel és tavasszal Ciprus, Szicília vagy Dél-Spanyolország számítanak favoritnak, addig télen az egyiptomi utak a legnépszerűbbek. Nem mindenki vágyik azonban meleg éghajlatra télen: sokan szívesebben látogatják a síparadicsomokat, kirándulnak alpesi országok tájain, vagy csodálják a sarki fényt.

Egyiptom – Nincs kellemetlenül meleg és még a szállás is olcsóbb lehet

A hőmérséklet Egyiptomban télen is kellemes (25-26 Celsius-fok), pontosabban nincs az az elviselhetetlen kánikula, mint főszezonban. Kényelmesebb ilyen időben felfedezni a piramisokat, búvárfelszerelésben a Vörös-tenger élővilágát, a memphiszi nekropoiszt, a Luxori és Karnaki tempomot és a Királyok völgyét. Ilyenkor a legjobb áron vásárolhatók meg a belépőjegyek, olcsóbban foghatunk ki repülőjegyet és szállást is.

Mauritius

Fotó: Shutterstock

Hófehér homok és korallszigetek: Mauritius

A vulkanikus korallszigetek festői szépségét, fehér homokkal borított strandokat és páratlan természeti kincseit kínálja Mauritius télen is. Ilyenkor 24-25 Celsius-fokra lehet számítani, az óceán vize teljes mértékben élvezhető, kellemesen langyos. Érdemes ellátogatni a Tamarind-vízeséshez: a víztömeg 7 lépcsőben zuhan alá, végül pedig egy mély szurdokba folyik. Mauritius fővárosában, Port Louisban is akad látnivaló bőven: ilyen például a Government House, a Mauritius Intézet és Múzeum, illetve a Természettörténeti Múzeum, vagy Viktória királynő emlékműve.