Terhesség biztonságban: ezt kell tudnod, ha kismamaként repülős útra vállalkozol

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Várandósság esetén is kiveheted részed a kellemes élményekből, így az utazásból is. Amennyiben a terhesség problémamentes, bátran vállalkozhatsz aktív kikapcsolódásra, néhány szabályt azonban mindenképp érdemes betartani, hogy magadat és kisbabádat is biztonságban tudhasd.
elővigyázatosságrepülőgéputazásvárandós nőterhesség

Az alábbiakban körüljárjuk, milyen kockázatokkal járhat a légiközlekedés kismamaként, mik a légitársaságok elvárásai, és eláruljuk azt is, miért fontos a megfelelő utasbiztosítás terhesség esetén. 

Utaznál a terhesség időszaka alatt? Ezekre figyelj oda!
Utaznál a terhesség időszaka alatt? Ezekre figyelj oda!
Fotó: cunaplus / Shutterstock

Terhesség és utazás repülővel – A kulcsszó: 36. hét

Komplikációmentes terhesség esetén a légitársaságok jellemzően a 36., ikerterhesség esetén a 32. hétig engedélyezik a repülést. A 36. hét után egyes légitársaságok orvosi igazoláshoz kötik a repülést. A várandósság utolsó néhány hetében a legtöbb kismama nem érzi magát komfortosan az utastérben és a repülőidő alatt, arról nem beszélve, hogy bármikor beindulhat a szülés. Az orvosi igazolást arról, hogy a repülés számodra nem ellenjavallt, a 28. héttől is kérheti bármelyik légitársaság. 

A formátum a légitársaság weboldaláról tölthető le angol és magyar nyelveken, és a háziorvossal töltendő ki. 

Repülhetünk-e az első trimeszterben?

Amennyiben a várandósság nem veszélyeztetett, nincs semmi akadálya az utazásnak. Ha a terhesség első trimeszterében nem szívesen indulsz útnak, esetleg tartasz a fáradtságtól és rosszulléttől, inkább ne utazz, hanem várj a második trimeszterig. 

A tévhitek eloszlatása érdekében: bár a vetélések nagy része az első trimeszterben következik be, nincs közük a repüléshez. 

 

AUCKLAND - APR 10 2014:Pregnant passenger in Airport.Expectant Mothers, till the end of 35 weeks of pregnancy may be permitted to fly on Jet Airways flights provided there are no prior complications.
Bár a vetélések nagy része az első trimeszterben következik be, nincs közük a repüléshez
Fotó: ChameleonsEye / Shutterstock

Utazás repülőgéppel, várandósan – Tippek a biztonságos utazáshoz

  • Ügyelj a lábaid tornáztatására, és ha jólesik, viselj kompressziós harisnyát utazás közben.
  • Lehetőleg válaszd a folyosó melletti ülőhelyet, mert így szabadon felkelhetsz, és beiktathatsz egy-egy rövid sétát.
  • Gondoskodj a megfelelő folyadékbevitelről, hogy elkerüld a kiszáradást és a migrént. 

Várandósként se vedd félvállról az utasbiztosítást

Az utasbiztosítás megkötése az egyik legfontosabb teendő. Szerencsére manapság már sorban állás nélkül, online is elintézheted. Tanulmányozd alaposan az utasbiztosítás részleteit, előfordulhat ugyanis, hogy a várandósság különböző esetei kizárás alá tartoznak egyes biztosítóknál. 

Ne lepődj meg, ha a biztosító írásos igazolást kér arról, hogy állapotod megengedi-e az utazást, illetve, ha módosítják a kártérítési limitet.

A saját helyzeted könnyíted meg, ha utasbiztosításod útlemondási fedezetet is tartalmaz. Ez akkor lehet hasznos, ha egészségügyi komplikáció miatt le kell mondanod, vagy el kell halasztanod az utazást. 


 

 

