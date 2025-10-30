Terhesség biztonságban: ezt kell tudnod, ha kismamaként repülős útra vállalkozol

Az alábbiakban körüljárjuk, milyen kockázatokkal járhat a légiközlekedés kismamaként, mik a légitársaságok elvárásai, és eláruljuk azt is, miért fontos a megfelelő utasbiztosítás terhesség esetén.

Utaznál a terhesség időszaka alatt? Ezekre figyelj oda!

Fotó: cunaplus / Shutterstock

Terhesség és utazás repülővel – A kulcsszó: 36. hét

Komplikációmentes terhesség esetén a légitársaságok jellemzően a 36., ikerterhesség esetén a 32. hétig engedélyezik a repülést. A 36. hét után egyes légitársaságok orvosi igazoláshoz kötik a repülést. A várandósság utolsó néhány hetében a legtöbb kismama nem érzi magát komfortosan az utastérben és a repülőidő alatt, arról nem beszélve, hogy bármikor beindulhat a szülés. Az orvosi igazolást arról, hogy a repülés számodra nem ellenjavallt, a 28. héttől is kérheti bármelyik légitársaság.

A formátum a légitársaság weboldaláról tölthető le angol és magyar nyelveken, és a háziorvossal töltendő ki.

Repülhetünk-e az első trimeszterben?

Amennyiben a várandósság nem veszélyeztetett, nincs semmi akadálya az utazásnak. Ha a terhesség első trimeszterében nem szívesen indulsz útnak, esetleg tartasz a fáradtságtól és rosszulléttől, inkább ne utazz, hanem várj a második trimeszterig.

A tévhitek eloszlatása érdekében: bár a vetélések nagy része az első trimeszterben következik be, nincs közük a repüléshez.

Fotó: ChameleonsEye / Shutterstock

Utazás repülőgéppel, várandósan – Tippek a biztonságos utazáshoz

Ügyelj a lábaid tornáztatására, és ha jólesik, viselj kompressziós harisnyát utazás közben.

Lehetőleg válaszd a folyosó melletti ülőhelyet, mert így szabadon felkelhetsz, és beiktathatsz egy-egy rövid sétát.

Gondoskodj a megfelelő folyadékbevitelről, hogy elkerüld a kiszáradást és a migrént.

Várandósként se vedd félvállról az utasbiztosítást

Az utasbiztosítás megkötése az egyik legfontosabb teendő. Szerencsére manapság már sorban állás nélkül, online is elintézheted. Tanulmányozd alaposan az utasbiztosítás részleteit, előfordulhat ugyanis, hogy a várandósság különböző esetei kizárás alá tartoznak egyes biztosítóknál.

Ne lepődj meg, ha a biztosító írásos igazolást kér arról, hogy állapotod megengedi-e az utazást, illetve, ha módosítják a kártérítési limitet.

A saját helyzeted könnyíted meg, ha utasbiztosításod útlemondási fedezetet is tartalmaz. Ez akkor lehet hasznos, ha egészségügyi komplikáció miatt le kell mondanod, vagy el kell halasztanod az utazást.



