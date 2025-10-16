A legjobb, ami októberben történhet veled – Mesés úti célok kellemes klímával

Az utószezon egyik előnye, hogy nincs tömeg, a helyiek sem stresszesek már, és az időjárás is kellemes még. Összegyűjtöttünk 5 úti célt, ahol októberben is garantáltan remekül érzed majd magad és feltöltheted a D-vitamin-készletedet.

Úti célok ősszel – A Finikoudes strand Cipuson

Fotó: Shutterstock

Kedvelt úti célok ősszel

Ciprus októberben, Larnakában

Akár az aktív, akár a passzív pihenés híve vagy, Larnaka tetszeni fog. Évente több mint 300 napsütéses nappal büszkélkedik, az átlaghőmérséklet októberben 28 Celsius-fok, a középhőmérséklet pedig 17 Celsius-fok. Napfürdőzhetsz utószezonban a Finikoudes strandon, búvárkodhatsz vagy szörfözhetsz a hullámokon, ha pedig a térség kulturális és történelmi értékeire is kíváncsi vagy, ellátogathatsz az Agios Lazaros-templomhoz, a Hala Sultan Tekke mecsethez – utóbbi minden vallású látogató számára nyitva áll.

Spanyolország októberben, Sevillában

Sevilla a spanyol régió napsütötte városa, a flamenco szülőhazája. A kellemes októberi időben gyalogosan vagy akár kerékpárral is felfedezhetsz olyan látnivalókat, mint például az Alcázar-palota, a sevillai katedrális, a Giralda-torony vagy a Plaza de España, és megtapasztalhatod a hamisítatlan mediterrán életérzést.

Ősszel az átlaghőmérséklet maximuma elérheti a 26 fokot, a középhőmérséklet minimuma 14 fok körül várható.

A Plaza de España Sevillában

Fotó: Shutterstock

Török Riviéra októberben

Törökország rendkívül népszerű a magyarok körében, ami nem csoda, hiszen itt októberben is kellemesen enyhe az idő, az átlagos hőmérsékleti maximum 27 Celsius-fok. Akár pólóban és halásznadrágban is felderíthetjük Antalyát, elsétálhatunk például a Dalatas-barlanghoz vagy az Apollo-templomhoz.

Olyan specialitásokat kóstolhatunk, mint a pide (zöldséges lepénykenyér), a gözleme (sós sült tészta), a köfte (török fasírt) és az ayran (ivójoghurt).

A fürdőszezon Antalyában október végéig tart, utána a szállodák nagy része bezár.

A török riviéra

Fotó: Shutterstock

Korzika októberben, Bastiában

Bastia egy mesés, mediterrán hangulatú városka, tekintélyes kompkikötővel, bárokkal, éttermekkel, macskaköves utcácskákkal és pálmafákkal. A déli kikötőfaltól, a Jetée du Dragonról remek kilátás nyílik a vízen ringó halászhajókra és jachtokra.

Ha éttermet keresel, térj be valamelyikbe Terra Vecchia óvárosában, ha pedig piacozni szeretnél, keresd a Place du Marchét.

A város egyik nevezetessége a 17. századi kéttornyú Saint-Jean-Baptiste templom és a citadella, mely a 14. században még erődként funkcionált.