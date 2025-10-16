A legjobb, ami októberben történhet veled – Mesés úti célok kellemes klímával

Hírlevél

szigetek

Az utóbbi években egyre többen utaznak messzi tájakra a nyári szezon végén, szeptemberben, esetleg októberben. Ennek oka egyrészt az, hogy ilyenkor olcsóbban lehet találni szállást, másrészt nincs nagy tömeg, harmadrészt: egyes országok klímája még októberben is kifejezetten kellemes. De hová érdemes utazni az őszi hónapokban? Mesés úti célokat gyűjtöttünk össze.
Az utószezon egyik előnye, hogy nincs tömeg, a helyiek sem stresszesek már, és az időjárás is kellemes még. Összegyűjtöttünk 5 úti célt, ahol októberben is garantáltan remekül érzed majd magad és feltöltheted a D-vitamin-készletedet. 

úti célok
Úti célok ősszel – A Finikoudes strand Cipuson
Fotó: Shutterstock

Kedvelt úti célok ősszel

Ciprus októberben, Larnakában

Akár az aktív, akár a passzív pihenés híve vagy, Larnaka tetszeni fog. Évente több mint 300 napsütéses nappal büszkélkedik, az átlaghőmérséklet októberben 28 Celsius-fok, a középhőmérséklet pedig 17  Celsius-fok. Napfürdőzhetsz utószezonban a Finikoudes strandon, búvárkodhatsz vagy szörfözhetsz a hullámokon, ha pedig a térség kulturális és történelmi értékeire is kíváncsi vagy, ellátogathatsz az Agios Lazaros-templomhoz, a Hala Sultan Tekke mecsethez – utóbbi minden vallású látogató számára nyitva áll. 

Spanyolország októberben, Sevillában

Sevilla a spanyol régió napsütötte városa, a flamenco szülőhazája. A kellemes októberi időben gyalogosan vagy akár kerékpárral is felfedezhetsz olyan látnivalókat, mint például az Alcázar-palota, a sevillai katedrális, a Giralda-torony vagy a Plaza de España, és megtapasztalhatod a hamisítatlan mediterrán életérzést. 

Ősszel az átlaghőmérséklet maximuma elérheti a 26 fokot, a középhőmérséklet minimuma 14 fok körül várható. 

 

Plaza de Espana in Seville, Andalusia, Spain
A Plaza de España Sevillában
Fotó: Shutterstock

Török Riviéra októberben

Törökország rendkívül népszerű a magyarok körében, ami nem csoda, hiszen itt októberben is kellemesen enyhe az idő, az átlagos hőmérsékleti maximum 27 Celsius-fok. Akár pólóban és halásznadrágban is felderíthetjük Antalyát, elsétálhatunk például a Dalatas-barlanghoz vagy az Apollo-templomhoz. 

Olyan specialitásokat kóstolhatunk, mint a pide (zöldséges lepénykenyér), a gözleme (sós sült tészta), a köfte (török fasírt) és az ayran (ivójoghurt).

A fürdőszezon Antalyában október végéig tart, utána a szállodák nagy része bezár. 

Datca city beach and marina aerial panoramic view. Datca is a resort town near Marmaris city in Mugla Province, Turkey.
A török riviéra
Fotó: Shutterstock

Korzika októberben, Bastiában

Bastia egy mesés, mediterrán hangulatú városka, tekintélyes kompkikötővel, bárokkal, éttermekkel, macskaköves utcácskákkal és pálmafákkal. A déli kikötőfaltól, a Jetée du Dragonról remek kilátás nyílik a vízen ringó halászhajókra és jachtokra. 

Ha éttermet keresel, térj be valamelyikbe Terra Vecchia óvárosában, ha pedig piacozni szeretnél, keresd a Place du Marchét. 

A város egyik nevezetessége a 17. századi kéttornyú Saint-Jean-Baptiste templom és a citadella, mely a 14. században még erődként funkcionált. 

Aerial view of the Citadel of Bastia in the north of Corsica island - Genoese city overlooking the Mediterranean Sea
Bastia a mediterrán hangulatú városka
Fotó: Shutterstock

Azori-szigetek októberben, Pico szigetén 

Pico szigetén szerencsére soha nem nagy a nyüzsgés, ideális tehát a kikapcsolódásra. A Pico az úgynevezett „háromszög-szigetek" egyike, híres vulkanikus borászatáról, legmagasabb pontja 2351 méter magasan van. 

A felfedezést érdemes Madalena városával kezdeni, melynek egyik fő nevezetessége a 18. században épült Igreja Santa Maria Madalena templom, melyet balról és jobbról tornyok fognak közre. 

Remek programot kínál a Museu do Vinho bormúzeum is, ahol borkóstolón és szüreten is szívesen látják a turistákat.

View of Madalena port and volcano on coast of Pico island, Azores, Portugal
Pico az Atlanti-óceánban található sziget, a Portugáliához tartozó Azori-szigetcsoport része
Fotó: Shutterstock


 

 

