Újgenerációs utazási trend hódít – Könyvalapú városnézés

Az utazás sokáig a világ megismeréséről, élményekről és látnivalókról szólt. Ma azonban egyre többen keresnek mélyebb, személyesebb kapcsolatot a helyekkel – nem csupán fotókat, hanem érzéseket, történeteket szeretnének hazavinni. Így született meg az újgenerációs utazási trend, a könyvalapú városnézés, amely az irodalom és a felfedezés különleges találkozása: ahol az utazó nemcsak egy várost jár be, hanem egy történetet is.

A párizsi Louvre

A könyvalapú városnézés lényege, hogy a felfedezés egy irodalmi mű köré épül.

Fotó: Olha Solodenko / Shutterstock

A történetek nyomában – Könyvalapú városnézés

A könyvalapú városnézés lényege, hogy a felfedezés egy irodalmi mű köré épül. Az utazó a regény világába lép, végigjárja a szereplők útvonalát, és közben új szemmel látja a várost. Egy Jane Austen-rajongó Bath utcáin sétálva érezheti, mintha Elizabeth Bennet bármelyik pillanatban szembejönne vele; egy Dan Brown-rajongó Rómában és Párizsban a Da Vinci-kód rejtélyeit követi; a Harry Potter-rajongók London vasútállomásait és kocsmáit járják, míg Murakami olvasói Tokió álomszerű sikátoraiban keresik a valóság határait.

De a trend nem áll meg a helyszínek bejárásánál. Egyre többen olyan könyveket választanak, amelyek maguk is az utazásról szólnak, és az olvasót is útra hívják – nemcsak térben, hanem lélekben is.

Regények, amelyek útra kelnek velünk

A könyvalapú utazás egyik legszebb formája, amikor az ember olyan regények helyszíneit keresi fel, amelyekben maga az utazás a történet motorja. Jack Kerouac Úton című kultikus műve például generációkat inspirált arra, hogy nekivágjanak a világnak – akár szó szerint, akár belső utazásként. Az amerikai út menti motelek, a szabadságvágy, az éjszakai beszélgetések ma is életre kelnek azok számára, akik Kerouac nyomán bejárják a Route 66-et vagy San Francisco bohém szellemiségét.

Egyre több magyar turista járja végig a regények helyszíneit

Fotó: Jordi C / Shutterstock

A magyar irodalomban Szerb Antal Utas és holdvilág című regénye testesíti meg a könyvalapú utazás esszenciáját. Mihály olaszországi bolyongása – Firenze, Ravello, Róma utcáin – nemcsak földrajzi, hanem lelki utazás is. Nem véletlen, hogy egyre több magyar turista járja végig a regény helyszíneit, keresve azt a különös melankóliát és szépséget, amit Szerb Antal olyan pontosan megfogalmazott.

És a sor folytatható: Paulo Coelho Az alkimista a belső zarándoklat regénye, amely milliókat ösztönzött arra, hogy megkeressék a saját „Santiagójukat”. Elizabeth Gilbert Ízek, imák, szerelmek című önéletrajzi útiregénye újraértelmezte az egyéni felfedezés fogalmát – nem véletlen, hogy sokan ma is Olaszország, India és Bali útvonalán keresik önmagukat. Cheryl Strayed Vadon pedig a modern női zarándoklat története: a Pacific Crest Trail ösvényein végigjárható, valós útvonal, amelyet a könyv nyomán rengetegen keresnek fel.

Ezek a regények közös nevezője, hogy az utazás maga a történet – és ez az élmény adja a könyvalapú városnézés új, érzelmileg gazdag rétegét.