A világ legkiszámíthatóbb és legnyugodtabb úti céljai 2026-ra

Ahogy közeledik az új év, felmerül bennünk a kérdés: hova utazzunk jövőre, vajon hol érezhetjük magunkat igazán biztonságban? A Berkshire Hathaway Travel Protection friss kutatása most is összegyűjtötte világszinten összegezve a legbiztonságosabb országokat, az utazók valós tapasztalatait ötvözve a Globális Béke Index, a Numbeo és a GeoSure Global adataival. A lista nemcsak azt mutatja meg, hová érdemes elindulnunk 2026-ban, hanem azt is, hogyan változott a biztonságról alkotott képünk.

A legbiztonságosabb országok között Hollandia áll az első helyen.

Fotó: Shutterstock

A legbiztonságosabb országok – ahová mi is bátran útnak indulhatunk

"Látjuk, hogy megváltozott, mit jelent a biztonság az utazók számára. Ma már nemcsak a bűnözés számít, hanem az is, mennyire stabil az ország klímája, egészségügyi rendszere és mennyire befogadó a kultúrája" – mondta a társaság szóvivője.

1. Hollandia

Talán nem meglepő, hogy az első helyre Hollandia futott be. A békeszerető, nyitott ország kiemelkedően biztonságosnak bizonyult a nők, és valamely kisebbséghez tartozó utazók számára – Amszterdamtól Eindhovenig a nagyvárosok is magas pontszámot kaptak. Egyetlen dologra kell nagyon figyelnünk: a kerékpárokra – a bringás forgalom sokszor gyorsabb, mint hinnénk.

2. Ausztrália

A második helyen Ausztrália áll, amely évek óta stabilan szerepel a listán. Alacsony bűnözés és kiváló egészségügyi ellátás jellemzi, a szigorú biobiztonsági szabályokról pedig gyorsan meggyőződünk, amikor a vámon minden csomagunkat alaposan átnézik. Itt nincs más teendőnk, mint tudatosan tervezni – a biztonságos utazás alapelvei minden kontinensen ugyanazok.

3. Ausztria

A dobogó harmadik fokára idén Ausztria érkezett, amely új belépőként rögtön az élmezőnybe került. Bécs évek óta a világ egyik legélhetőbb városa, az ország pedig példaértékű stabilitást mutat. A tüntetések ugyan gyakoriak, de többnyire békések, legfeljebb a közlekedésben okoznak fennakadást. A nagyvárosi zsebtolvajokra viszont érdemes figyelnünk, főleg a népszerű nemzetközi vasútvonalakon.

Bécs évek óta a világ egyik legélhetőbb városa

Fotó: Shutterstock

További helyezettek

A top ötöt Izland és Kanada zárja, amelyek korábban gyakran vezették a listát. Izland hosszú évek óta a világ egyik legbékésebb országa, Kanada pedig Észak-Amerika legbiztonságosabb állama. A 15-ös mezőnyben ráadásul olyan állandó kedvencek is helyet kaptak, mint Új-Zéland, Svájc, Japán, Belgium, Franciaország, Dánia, Írország vagy Portugália, de idén nagyot ugrott előre az Egyesült Arab Emírségek is.

A kutatás végül arra emlékeztet minket: a biztonsági rangsor egy pillanatfelvétel. Érdemes indulás előtt ellenőriznünk az aktuális külügyi tanácsokat, de összességében jó hír, hogy 2026-ban rengeteg hely vár ránk valódi nyugalommal, kiszámíthatósággal és sokszínű, befogadó közeggel. Ha pedig okosan tervezünk és odafigyelünk magunkra, ezekben az országokban tényleg otthon érezhetjük magunkat, még akkor is, ha egyedül indulunk útnak.

