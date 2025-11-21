Az AirAdvisor Magyarország első számú repülőjegy- és poggyászkártérítési szolgáltatója

Az AirAdvisor segít az utasoknak kártérítést igényelni repülőjárat-késések, járattörlések, beszállás megtagadása, valamint elveszett vagy késedelmes poggyász esetén az EU261, UK261 és a nemzetközi légiközlekedési törvények alapján. 2017-es indulásuk óta világszerte több mint 530.000 ügyet kezeltek sikeresen, 98%-os sikeraránnyal a bíróságokon, akik ügyfeleiket az EU-ban, az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és Kanadában szolgálják ki.

Akár budapesti járata késik, akár a poggyásza veszik el külföldön, az AirAdvisor segít a magyar utasoknak

Fotó: Freepik

A platformot használó minden utas 332 millió forint (1 millió dollár) értékű személyes adatbiztosítással rendelkezik, amelyet az AAA-minősítésű Hiscox Insurance biztosít, 83 millió forint (250.000 dollár) értékű kiegészítő kiberbiztosítással. Ez a piacon elérhető legmagasabb szintű adatvédelem, amely garantálja, hogy a kártérítési igény során megadott összes információt a GDPR-nek megfelelő protokollok védik. Az utazók bizalommal adhatják meg adataikat, tudva, hogy személyes és pénzügyi információik az egész folyamat során bizalmasak és biztonságban vannak.

Az AirAdvisor, amelyet úgy terveztek, hogy gyorsabb eredményeket és nagyobb pontosságot biztosítson az utasok számára, Európa legfejlettebb technológiai kompenzációs platformjaként emelkedik ki. 2025-ben a vállalat két nemzetközi szabadalmi bejelentést nyújtott be saját fejlesztésű, automatizált kárigénykezelő rendszerére: egy innovatív csoportos kárigénykezelő motorra és a világ első teljesen digitális nemzetközi poggyászkárigény-kezelő rendszerére, amely lehetővé teszi az utasok számára, hogy kárigényüket teljes egészében online nyújtsák be és kövessék nyomon.

Annak érdekében, hogy az utasok valós időben ellenőrizhessék járatuk kártérítésre való jogosultságát, és automatikusan elkészüljenek a bíróságra kész jogi dokumentumok, az AirAdvisor repülési adatbázisa és elemző platformja több mint 200 millió repülési adathoz fér hozzá, amelyeket időjárási és sztrájkadatokkal frissítenek. Ezek az információk elengedhetetlenek a kárigény kimenetelének előrejelzéséhez és a pontos kártérítés kiszámításához. A webhely felhasználóit végigvezetik a folyamat minden lépésén, így három perc alatt megkapják az eredményt.