Mikor számíthatunk az északi fényre 2026-ban – és hol nézzük olcsón?

A jövő év különlegesen kedvező lesz az északi fény megfigyelésére, mivel a Nap a 11 éves ciklusának csúcsán jár, és a szoláris maximum várhatóan 2026 márciusáig tart. Ez az időszak szokatlanul erős, színes és gyakori aurora-jelenségeket ígér, akár ritkább árnyalatokkal is. A legjobb hónapok továbbra is szeptember és március között vannak, különösen a napéjegyenlőségek idején. A szakértők szerint ez lehet a ciklus utolsó igazán aktív éve, így 2026-ban az északi fény nemcsak gyakrabban, hanem erősebben is megjelenhet, akár alacsonyabb szélességeken is. Ez nagy lehetőség azoknak, akik megfizethető áron szeretnének látványos aurora-élményt.

Az északi fény ebben az időszakban különösen gyakran és látványosan tűnhet fel több megfizethető úti célról is.

Fotó: Shutterstock

Három viszonylag olcsó hely, ahonnan könnyen megfigyelhetjük az északi fényt

Nem szükséges drága túrákat vagy luxusszállásokat választani: több olyan északi úti cél is van, ahol kedvező költségek mellett élvezhetjük az aurora látványát.

1. Rovaniemi, finn Lappföld

Észak-Finnország igazi téli mesevilág: hóborította tájak, rénszarvasok és a gyakran megjelenő északi fény várja az utazókat. Rovaniemi a finn Lappföld központja és népszerű kiindulópont az aurora-vadászathoz. A jelenség legnagyobb eséllyel augusztus és április között látható, különösen este 9 és hajnali 2 között. Finnország skandináv viszonylatban barátságosabb árakkal fogadja a turistákat, így Rovaniemi jó választás lehet azoknak, akik elérhető áron szeretnének különleges élményeket. A környéken hótalpas túrázás, husky-szánozás és jéghorgászat is várja a látogatókat, a városban pedig számos megfizethető, hangulatos szállás érhető el, faházak, vendégházak és hostelek egyaránt.

Észak-Finnország igazi téli mesevilág

Fotó: Shutterstock

2. Abisko, Svéd Lappföld

Abisko Svédország északi részén, az aurora ovális alatt fekszik, ami a sarki fény megjelenésének egyik legaktívabb zónája. A település híres kristálytiszta égboltjáról, amely sokszor még fontosabb tényező, mint maga a naptevékenység. Ha legalább három éjszakát töltünk itt, szinte biztos, hogy látni fogjuk az északi fényt. A jelenség sokszor már a településről is megfigyelhető, de érdemes elsétálni a városkán kívülre a mesterséges fények elkerülése érdekében. Bár Skandinávia általában drágább, Abisko kifejezetten pénztárcabarát lehetőségeket kínál: egyszerű, barátságos szállások, hostelek és turistaházak várják az utazókat, gyakran szaunával és jól felszerelt közös terekkel.