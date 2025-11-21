Mikor számíthatunk az északi fényre 2026-ban – és hol nézzük olcsón?

A jövő év különlegesen kedvező lesz az északi fény megfigyelésére, mivel a Nap a 11 éves ciklusának csúcsán jár, és a szoláris maximum várhatóan 2026 márciusáig tart. Ez az időszak szokatlanul erős, színes és gyakori aurora-jelenségeket ígér, akár ritkább árnyalatokkal is. A legjobb hónapok továbbra is szeptember és március között vannak, különösen a napéjegyenlőségek idején. A szakértők szerint ez lehet a ciklus utolsó igazán aktív éve, így 2026-ban az északi fény nemcsak gyakrabban, hanem erősebben is megjelenhet, akár alacsonyabb szélességeken is. Ez nagy lehetőség azoknak, akik megfizethető áron szeretnének látványos aurora-élményt.
Három viszonylag olcsó hely, ahonnan könnyen megfigyelhetjük az északi fényt
Nem szükséges drága túrákat vagy luxusszállásokat választani: több olyan északi úti cél is van, ahol kedvező költségek mellett élvezhetjük az aurora látványát.
1. Rovaniemi, finn Lappföld
Észak-Finnország igazi téli mesevilág: hóborította tájak, rénszarvasok és a gyakran megjelenő északi fény várja az utazókat. Rovaniemi a finn Lappföld központja és népszerű kiindulópont az aurora-vadászathoz. A jelenség legnagyobb eséllyel augusztus és április között látható, különösen este 9 és hajnali 2 között. Finnország skandináv viszonylatban barátságosabb árakkal fogadja a turistákat, így Rovaniemi jó választás lehet azoknak, akik elérhető áron szeretnének különleges élményeket. A környéken hótalpas túrázás, husky-szánozás és jéghorgászat is várja a látogatókat, a városban pedig számos megfizethető, hangulatos szállás érhető el, faházak, vendégházak és hostelek egyaránt.
2. Abisko, Svéd Lappföld
Abisko Svédország északi részén, az aurora ovális alatt fekszik, ami a sarki fény megjelenésének egyik legaktívabb zónája. A település híres kristálytiszta égboltjáról, amely sokszor még fontosabb tényező, mint maga a naptevékenység. Ha legalább három éjszakát töltünk itt, szinte biztos, hogy látni fogjuk az északi fényt. A jelenség sokszor már a településről is megfigyelhető, de érdemes elsétálni a városkán kívülre a mesterséges fények elkerülése érdekében. Bár Skandinávia általában drágább, Abisko kifejezetten pénztárcabarát lehetőségeket kínál: egyszerű, barátságos szállások, hostelek és turistaházak várják az utazókat, gyakran szaunával és jól felszerelt közös terekkel.
3. Tromsø, Norvégia
Tromsø Észak-Norvégiában, a gyönyörű Tromsøya szigetén található, közvetlenül az aurora ovális közepén. A fjordok és hegyek látványos hátteret adnak a fények táncának, így a város a világ egyik legszebb északi fényes helyszíne. Január végén Északi Fény Fesztivált is tartanak, ahol a fények és a zene különleges hangulatot teremtenek. A sarki fény megfigyelésének időszaka szeptember végétől április közepéig tart. A sarki éjszaka idején – november végétől január közepéig, a nap egyáltalán nem kel fel, ami misztikus, különleges atmoszférát kínál. A Norway Lights alkalmazás segít megtalálni a legjobb megfigyelési időpontokat. Bár Norvégia drágább úti cél, Tromsø sok kedvező lehetőséget kínál, mivel élénk diákváros: számos megfizethető program és étkezési opció várja az utazókat. A Storsteinen-hegyre gyalog vagy felvonóval is feljuthatunk, ahonnan lélegzetelállító panoráma nyílik a fjordokra és az északi fényre. A környéken rénszarvas-programok, számi kulturális élmények, szigettúrák és gasztroséták is várják az érdeklődőket. A szállások kínálata széles: hostelek, kedvező árú apartmanok és kényelmes, de megfizethető hotelek közül választhatunk.