Európában található a világ legtisztább országa – ráadásul olcsón elérjük repülővel

Az Air We Breathe jelentés és a World Population Review szerint Észtország büszkélkedhet a világ legtisztább levegőjével és legalacsonyabb károsanyag-kibocsátásával 2025-ben. A környezeti teljesítményt mérő Environmental Performance Index (EPI) több tényezőt is figyelembe vesz: az üvegházhatású gázok kibocsátását, a szén-dioxid-mérleget, a metánszintet, a környezetvédelmi intézkedések eredményességét, az erdőterületek növelését, a megújuló energiaforrások arányát és az esőerdők védelmét. Észtország ebben a rangsorban idén az első helyen végzett. De nem csupán a kristálytiszta levegő miatt érdemes ellátogatnunk ebbe a gyönyörű balti országba. A világ legtisztább állama varázslatos természeti értékein túl azzal is kitűnik, ahogyan a jövőre, a fenntarthatóságra és ránk, utazókra tekint.
Miért pont Észtország?
Amint megérkezünk, gyorsan kiderül, hogy a „legtisztább ország a világon” nem puszta szlogen. A levegő friss, a tájak érintetlenek, a városok pedig olyan rendezettek, mintha minden sarkon valaki finoman igazgatná a részleteket. A nyugalom azonban csalóka: Észtország valójában a digitális innováció egyik legizgalmasabb központja. Ez volt az első állam, amely az internet-hozzáférést alapvető emberi jogként ismerte el, és Európában itt jut a legtöbb startup egy főre – a jövő iránti magabiztos, gyakorlatias szemlélet az egész ország ritmusán érződik.
Az pedig csak hab a tortán, hogy mindez számunkra egészen elérhető közelségben van: Budapestről néha már 18 ezer forintért találunk repülőjegyet. Így alig néhány óra utazással már bele is vethetjük magunkat Európa egyik legkellemesebben lélegezhető országába.
Tallinn – ahol a múlt és a jövő találkozik
Tallinnban mintha két idősík futna egymás mellett. Délelőtt még az UNESCO által védett óváros macskaköves utcáin bolyongunk, ahol a 13. századi városfalak, a hegyes templomtornyok és a hangulatos sikátorok mesés hangulatot teremtenek. Olyan, mintha egy múltbeli történet lapjai között sétálnánk. Aztán néhány perc alatt átérünk egy teljesen másik világba: a Telliskivi Kreatív Városba, ahol galériák, újhullámos kávézók, dizájnüzletek és techcégek sorakoznak egymás mellett. Itt igazán látványos, hogyan él együtt a történelem és a digitális jövő – természetesen, könnyedén, minden erőlködés nélkül. Észtországban ez a kettősség mindenhol elkísér minket: a letisztult természet, a csendes ritmus és a futurisztikus innováció olyan elegyet alkotnak, amit Európában máshol ritkán tapasztalunk. Ez az ország egyszerre megnyugtat és inspirál – pontosan ezért szeretünk újra és újra visszatérni hozzá.
Természet, ami lelassít
Bár Észtország kicsinek tűnik, meglepően változatos élményeket kínál. Itt hivatalosan öt évszakot különböztetnek meg, és az „ötödik” talán a legérdekesebb: a tél és tavasz közötti áradások idején a Soomaa Nemzeti Park víz alá kerül, ahol fák között evezhetünk, mintha egy elárasztott erdei labirintusban járnánk. Régen a helyiek is kenukkal közlekedtek ilyenkor, ma ugyanezt túravezetőkkel élhetjük át. Máskor egészen más arcát mutatja az ország. Nyáron máglyák fényei világítják be a Jaanipäev éjszakáját, ősszel barnamedvéket leshetünk az Alutaguse rengetegeiben, télen pedig forralt borral a kezünkben járhatjuk be a karácsonyi vásárokat. A tengerpart menti városok – Pärnu, Haapsalu és a környező szigetek települései – különösen nyugodt hangulatúak.
Kisvárosok, amelyekben jó eltévedni
Ha Tallinn után továbbindulunk, új élmények várnak. Tartuban az utcai művészet határozza meg a város ritmusát, Viljandiban zenei fesztiválok pezsdítik az életet, a Peipus-tó partján pedig olyan óhitű falvakat találunk, ahol úgy érezzük, megállt az idő. A Lahemaa Nemzeti Parkban barokk kastélyok és szélesen elnyúló lápvidékek váltják egymást, ritka változatosságot kínálva akár egyetlen napon belül.
Bárhová megyünk, ugyanaz a benyomásunk: figyelnek arra, ami körülveszi őket. A városok tiszták és csendesek, az erdők gondozottak, az élet pedig nyugodtabb tempóban zajlik. Nem feltétlenül szándékos üzenet, mégis azt érezzük, hogy itt tényleg lehet lassabban, egyszerűbben élni – és ebből mi, utazók is sokat kapunk.