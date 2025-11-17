Európában található a világ legtisztább országa – ráadásul olcsón elérjük repülővel

Az Air We Breathe jelentés és a World Population Review szerint Észtország büszkélkedhet a világ legtisztább levegőjével és legalacsonyabb károsanyag-kibocsátásával 2025-ben. A környezeti teljesítményt mérő Environmental Performance Index (EPI) több tényezőt is figyelembe vesz: az üvegházhatású gázok kibocsátását, a szén-dioxid-mérleget, a metánszintet, a környezetvédelmi intézkedések eredményességét, az erdőterületek növelését, a megújuló energiaforrások arányát és az esőerdők védelmét. Észtország ebben a rangsorban idén az első helyen végzett. De nem csupán a kristálytiszta levegő miatt érdemes ellátogatnunk ebbe a gyönyörű balti országba. A világ legtisztább állama varázslatos természeti értékein túl azzal is kitűnik, ahogyan a jövőre, a fenntarthatóságra és ránk, utazókra tekint.

Észtország: Az Alekszandr Nyevszkij-székesegyház fekete kupolái és a Hosszú Hermann (Pikk Hermann) nevű torony a város fölé magasodnak

Fotó: Connect Images via AFP/Armand Tamboly

Miért pont Észtország?

Amint megérkezünk, gyorsan kiderül, hogy a „legtisztább ország a világon” nem puszta szlogen. A levegő friss, a tájak érintetlenek, a városok pedig olyan rendezettek, mintha minden sarkon valaki finoman igazgatná a részleteket. A nyugalom azonban csalóka: Észtország valójában a digitális innováció egyik legizgalmasabb központja. Ez volt az első állam, amely az internet-hozzáférést alapvető emberi jogként ismerte el, és Európában itt jut a legtöbb startup egy főre – a jövő iránti magabiztos, gyakorlatias szemlélet az egész ország ritmusán érződik.

Az pedig csak hab a tortán, hogy mindez számunkra egészen elérhető közelségben van: Budapestről néha már 18 ezer forintért találunk repülőjegyet. Így alig néhány óra utazással már bele is vethetjük magunkat Európa egyik legkellemesebben lélegezhető országába.

Tallinn – ahol a múlt és a jövő találkozik

Tallinnban mintha két idősík futna egymás mellett. Délelőtt még az UNESCO által védett óváros macskaköves utcáin bolyongunk, ahol a 13. századi városfalak, a hegyes templomtornyok és a hangulatos sikátorok mesés hangulatot teremtenek. Olyan, mintha egy múltbeli történet lapjai között sétálnánk. Aztán néhány perc alatt átérünk egy teljesen másik világba: a Telliskivi Kreatív Városba, ahol galériák, újhullámos kávézók, dizájnüzletek és techcégek sorakoznak egymás mellett. Itt igazán látványos, hogyan él együtt a történelem és a digitális jövő – természetesen, könnyedén, minden erőlködés nélkül. Észtországban ez a kettősség mindenhol elkísér minket: a letisztult természet, a csendes ritmus és a futurisztikus innováció olyan elegyet alkotnak, amit Európában máshol ritkán tapasztalunk. Ez az ország egyszerre megnyugtat és inspirál – pontosan ezért szeretünk újra és újra visszatérni hozzá.