Ahol a tél építi a falakat: felfedezzük a jéghotelek titkos univerzumát

A jéghotelek – vagy ahogy sokan emlegetik, a hószállodák – a tél legmulandóbb csodái. Amikor átlépjük a kapujukat, olyan érzésünk támad, mintha egy fagyott univerzumba érkeznénk, ahol a csend szent, a falak kristályként szikráznak, és minden lépésünk alatt roppan a hó. Mintha a természet pillanatokra megállítaná az időt, hogy átélhessük: ilyen, amikor a tél kézzel fogható műalkotássá válik.

Jéghotelek, amiket látni kell – Hôtel de Glace – Kanada

Jéghotelek, amikat látni kell

A jéghotelek legnagyobb különlegessége, hogy sosem ugyanolyanok. Télen több ezer tonna hó és hatalmas jégtömbök épülnek falakká, mennyezetekké, sőt bútorokká. A tavasz első melege azonban mindent eltüntet: a szálloda visszaolvad a természet körforgásába, hogy a következő évben teljesen új koncepcióval, új formavilággal szülessen újjá. Mi, látogatók, így soha nem léphetünk be ugyanabba a hószállodába kétszer – és talán ez adja a varázsát.

Művészet és mérnöki bravúr egyetlen jégtömbben

A jéghotelek belső tereit művészek és jégszobrászok álmodják meg. A végeredmény olyan, mintha egy élő kiállítótérben járnánk: áttetsző kápolnák, fényben úszó bárpultok, faragott jégágyak, mesebeli folyosók várnak ránk. A hófalak tökéletes hangszigetelése miatt a terekben finom, lebegő csend honol – néha úgy érezzük, mintha maga a jég is lélegezne.

Hogyan alszunk a jégben? Meglepően jól

Elsőre ijesztőnek tűnhet a –5 és –8 °C közötti hőmérséklet, de a jéghotelek meglepően kényelmesek. Hőszigetelt hálózsákba bújunk, vastagon rétegezett ruházatot kapunk, a jégágyakat pedig prémek borítják. A hideg itt nem szúr, nem mar; inkább tiszta, friss és csendes, mintha a télnek lenne egy békésebb oldala is. A legtöbb helyen ráadásul meleg éttermek, szaunák és pihenők várnak, ahol átélhetjük a visszatérés luxusát: a fagy birodalmából újra a meleg otthonosságába.

Icehotel – Svédország

Íme öt jéghotel, ahol egyszer az életben mind szeretnénk megszállni

Hôtel de Glace – Kanada

Québec ikonikus jégszállodája, Észak-Amerika egyetlen ilyen tematikus hotele. Minden évben új dizájn, új jégszobrok, 21 mesebeli szoba, jégkápolna és kristálytiszta jégcsarnok vár bennünket.