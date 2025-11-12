10 lenyűgöző kert a világ minden tájáról, amit érdemes felvenni az utazási listánkra

A kert nem csupán virágok és fák összessége, hanem a nyugalom, a kreativitás és a harmónia szigete. Amikor a világ legszebb kertjeiben sétálunk, egy pillanatra kiszakadunk a valóságból, és egy másik dimenzióba lépünk. Ezek a zöld csodák nemcsak látványukkal, hanem történetükkel is rabul ejtenek minket, bármerre is járunk a világban.

Villa d’Este – a víz és a harmónia kertje Olaszországban

Fotó: Shutterstock/Dima Moroz

A világ legszebb kertjei

Van valami megmagyarázhatatlan varázs abban, amikor egy gondosan megálmodott kertben sétálunk. Ahogy Rudyard Kipling mondta: „A kertek nem maguktól születnek, hanem vízió, kitartás és odaadás teremti őket.” Most bejárjuk a világ 10 legelbűvölőbb kertjét, ahol tetten érhető az emberi vízió, kitartás és odaadás a természet csodájával összhangban.

1. Villa d’Este – a víz és a harmónia kertje Olaszországban

Tivoliban, Róma közelében, a Villa d’Este szökőkútjai, barlangjai és teraszos kertjei a reneszánsz emberi zsenialitásának bizonyítékai. Itt több mint 100 szökőkút zubog, a víz zene és hűsítő lehelet egyszerre. Ippolito II d’Este kardinális álma volt ez a hely, és bár a kert sosem készült el teljesen, mégis évszázadok óta inspirál művészeket és kerttervezőket.

2. Nong Nooch – a trópusok paradicsoma Thaiföldön

A 500 hektáros Nong Nooch kert Pattayában a világ egyik legnagyobb botanikus parkja. A trópusi növények mellett több száz bonsai, bromélia, orchidea és pálmafaj csodálható meg. Aki itt jár, mindenképp béreljen elektromos kocsit, nemcsak kényelmesebb, hanem így az egész parkot bejárhatjuk.

3. Keukenhof – Európa kertje, Hollandia színes csodája

Hétmillió tulipánhagymát ültetnek el minden évben a Keukenhofban. Áprilistól májusig virágba borul az egész park, és úgy érezzük, mintha egy festményben járnánk. A színek kavalkádja – rózsaszín, narancs, bíbor és arany – újra és újra elvarázsol minket. Ha egyszer az életben eljutunk ide, garantáltan sosem feledjük.

Fotó: Shutterstock

4. Jardin Majorelle – Marrákes szívében, a kék csoda

Marokkó egyik legikonikusabb helye a Majorelle-kert, ahol az élénk marokkói kék és a napsárga színek játéka már önmagában látványosság. Jacques Majorelle festő 40 éven át álmodta és formálta ezt az oázist. Ma több mint 700 ezer látogató csodálja meg évente a különleges növénygyűjteményt és a berber kultúrát bemutató múzeumot.