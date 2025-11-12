10 lenyűgöző kert a világ minden tájáról, amit érdemes felvenni az utazási listánkra

A kert nem csupán virágok és fák összessége, hanem a nyugalom, a kreativitás és a harmónia szigete. Amikor a világ legszebb kertjeiben sétálunk, egy pillanatra kiszakadunk a valóságból, és egy másik dimenzióba lépünk. Ezek a zöld csodák nemcsak látványukkal, hanem történetükkel is rabul ejtenek minket, bármerre is járunk a világban.
A világ legszebb kertjei
Van valami megmagyarázhatatlan varázs abban, amikor egy gondosan megálmodott kertben sétálunk. Ahogy Rudyard Kipling mondta: „A kertek nem maguktól születnek, hanem vízió, kitartás és odaadás teremti őket.” Most bejárjuk a világ 10 legelbűvölőbb kertjét, ahol tetten érhető az emberi vízió, kitartás és odaadás a természet csodájával összhangban.
1. Villa d’Este – a víz és a harmónia kertje Olaszországban
Tivoliban, Róma közelében, a Villa d’Este szökőkútjai, barlangjai és teraszos kertjei a reneszánsz emberi zsenialitásának bizonyítékai. Itt több mint 100 szökőkút zubog, a víz zene és hűsítő lehelet egyszerre. Ippolito II d’Este kardinális álma volt ez a hely, és bár a kert sosem készült el teljesen, mégis évszázadok óta inspirál művészeket és kerttervezőket.
2. Nong Nooch – a trópusok paradicsoma Thaiföldön
A 500 hektáros Nong Nooch kert Pattayában a világ egyik legnagyobb botanikus parkja. A trópusi növények mellett több száz bonsai, bromélia, orchidea és pálmafaj csodálható meg. Aki itt jár, mindenképp béreljen elektromos kocsit, nemcsak kényelmesebb, hanem így az egész parkot bejárhatjuk.
3. Keukenhof – Európa kertje, Hollandia színes csodája
Hétmillió tulipánhagymát ültetnek el minden évben a Keukenhofban. Áprilistól májusig virágba borul az egész park, és úgy érezzük, mintha egy festményben járnánk. A színek kavalkádja – rózsaszín, narancs, bíbor és arany – újra és újra elvarázsol minket. Ha egyszer az életben eljutunk ide, garantáltan sosem feledjük.
4. Jardin Majorelle – Marrákes szívében, a kék csoda
Marokkó egyik legikonikusabb helye a Majorelle-kert, ahol az élénk marokkói kék és a napsárga színek játéka már önmagában látványosság. Jacques Majorelle festő 40 éven át álmodta és formálta ezt az oázist. Ma több mint 700 ezer látogató csodálja meg évente a különleges növénygyűjteményt és a berber kultúrát bemutató múzeumot.
5. Villandry kastély kertjei – francia elegancia a Loire-völgyben
A Villandry kastély kertjei a francia reneszánsz szimmetriáját idézik. A buxus sövények között színes virágágyások, gyógynövénykertek és tavak váltakoznak. A kertet a Carvallo család gondozza generációk óta, megőrizve azt a finom eleganciát, amelyet csak a francia tájak sugároznak.
6. A Butchart-kertek – Kanada virágzó ékköve
Brit Columbia szigetén egy elhagyott kőbányából nőtt ki a világ egyik legszínesebb virágoskertje. Jennie Butchart kezdte el a kertészkedést az 1900-as évek elején, ma pedig egymillió növény pompázik itt több száz fajtában. Japánkert, rózsakert, olasz kert és fényshow várja az érkezőket. Éjszaka, amikor a fények felgyúlnak, úgy érezzük, mintha egy mesevilágba csöppentünk volna.
7. Versailles – a Napkirály álma
A Versailles-i kertek neve egyet jelent a pompával és a tökéletességgel. XIV. Lajos álma volt, hogy a világ legnagyobb és legszebb kertjét hozza létre. Geometrikus virágágyások, medencék, csatornák és szobrok alkotják ezt a 40 éven át épült mesterművet. A szigorú rend és a látványos méretek a királyi hatalmat szimbolizálják, de minket inkább a harmónia és a csend érint meg.
8. Kirstenbosch – Dél-Afrika büszkesége
A Tábla-hegy keleti oldalán fekvő kert nemcsak Dél-Afrika, hanem az egész kontinens növényvilágának ünnepe. Itt ismerkedhetünk meg a kontinens őshonos növényeivel: a próteákkal, az aranypagodával és a belladonna liliommal.
9. Kew Gardens – Anglia zöld szíve
A Királyi Botanikus Kert Londonban minden kertész álma. 146 hektáron több tízezer növényfaj virágzik, és itt található a világ legnagyobb mag- és gombagyűjteménye is. A viktoriánus üvegházak és az egzotikus növények felfedezése egész napos program, amely után biztosan új szemmel nézünk majd a természetre.
10. Longwood Gardens – Amerika zöld birodalma
A Pierre S. du Pont örökségeként létrejött Longwood Gardens ma több mint 400 hektáron terül el Pennsylvaniában. A télikert, a szökőkutak és a virágos mezők között sétálva a természet és az építészet tökéletes összhangját élhetjük át. Nyáron a vízijátékok, télen a karácsonyi fények varázsolnak el bennünket.