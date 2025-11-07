Mennytől a pokolig képzeletben és a valóságban – 5+1 inspiráló kiállítás novemberre

Ahogy az őszi hideg megérkezik szívesen húzódunk be a város múzeumaiba és galériáiba, ahol a művészet nemcsak felmelegít, hanem elgondolkodtat, inspirál és feltölt. Idén ősszel Budapest különösen gazdag kiállításkínálattal vár bennünket – a klasszikus mesterek csendes szépségétől a kortárs fotográfia megrázó valóságáig. Összegyűjtöttük azt az öt plusz egy tárlatot, amelyet kár lenne kihagyni, ha kultúrával szeretnénk tölteni az év utolsó igazán őszi napjait.

Kiállítások Budapesten: Santhó Imre divatfotói a Capa Központban

Fotó: MTI/Hatházi Tamás

Kiállítások, amelyekkel színt viszünk a novemberi szürkeségbe

1. El Kazovszkij – Bálványállítás

Helyszín: Godot Galéria Központ

Megtekinthető: 2025. november 15-ig

El Kazovszkij festő, díszlet- és jelmeztervező, költő és performer, a 20. század egyik legeredetibb figuratív művésze. Életműve műfajok és stílusok határán mozgó, interdiszciplináris alkotás, melyben a '80-as évektől visszatérő kutyamotívum a lélek és a túlélés szimbólumává vált. Nyers, őszinte és megalkuvásmentes művészete az emberi vágyakat és félelmeket tárta fel. A tárlat különlegessége, hogy a művek magángyűjteményekből származnak és megvásárolhatók.

2. Santhó Imre – Elegancia és kísérletezés

Helyszín: Capa Központ

Megtekinthető: 2025. november 23-ig

A 20. század első felének egyik különös tehetsége volt Santhó Imre, aki grafikus, illusztrátor és divatfotós is volt egy személyben. A Capa Központban látható kiállítás az első, amely kizárólag az ő munkásságát mutatja be, lehetőséget ad, hogy elmerüljünk a századelő elegáns világában. A látványos divatfotók mellett eddig sosem látott grafikákat és dokumentumokat is megcsodálhatunk, melyek bepillantást engednek egy bohém, sokoldalú művész életébe.

A Menny és pokol házassága – William Blake és kortársai című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban

Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

3. Menny és pokol házassága – William Blake és kortársai

Helyszín: Szépművészeti Múzeum

Megtekinthető: 2026. január 11-ig

Blake világa egyszerre misztikus és lenyűgöző – a londoni Tate gyűjteményéből érkezett anyag most először látható ilyen teljességében Budapesten. A több mint negyven mű közül számos ikonikus alkotás is megjelenik, köztük a Newton és az Oberon és Titánia táncoló tündérekkel. A látomásos képek mellett Blake kortársainak, köztük Turnernek és Fuselinek a munkái is segítenek megérteni a korszak szimbolikus, szinte éteri gondolkodásmódját.