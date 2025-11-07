Mennytől a pokolig képzeletben és a valóságban – 5+1 inspiráló kiállítás novemberre

Ahogy az őszi hideg megérkezik szívesen húzódunk be a város múzeumaiba és galériáiba, ahol a művészet nemcsak felmelegít, hanem elgondolkodtat, inspirál és feltölt. Idén ősszel Budapest különösen gazdag kiállításkínálattal vár bennünket – a klasszikus mesterek csendes szépségétől a kortárs fotográfia megrázó valóságáig. Összegyűjtöttük azt az öt plusz egy tárlatot, amelyet kár lenne kihagyni, ha kultúrával szeretnénk tölteni az év utolsó igazán őszi napjait.
Kiállítások, amelyekkel színt viszünk a novemberi szürkeségbe
1. El Kazovszkij – Bálványállítás
Helyszín: Godot Galéria Központ
Megtekinthető: 2025. november 15-ig
El Kazovszkij festő, díszlet- és jelmeztervező, költő és performer, a 20. század egyik legeredetibb figuratív művésze. Életműve műfajok és stílusok határán mozgó, interdiszciplináris alkotás, melyben a '80-as évektől visszatérő kutyamotívum a lélek és a túlélés szimbólumává vált. Nyers, őszinte és megalkuvásmentes művészete az emberi vágyakat és félelmeket tárta fel. A tárlat különlegessége, hogy a művek magángyűjteményekből származnak és megvásárolhatók.
2. Santhó Imre – Elegancia és kísérletezés
Helyszín: Capa Központ
Megtekinthető: 2025. november 23-ig
A 20. század első felének egyik különös tehetsége volt Santhó Imre, aki grafikus, illusztrátor és divatfotós is volt egy személyben. A Capa Központban látható kiállítás az első, amely kizárólag az ő munkásságát mutatja be, lehetőséget ad, hogy elmerüljünk a századelő elegáns világában. A látványos divatfotók mellett eddig sosem látott grafikákat és dokumentumokat is megcsodálhatunk, melyek bepillantást engednek egy bohém, sokoldalú művész életébe.
3. Menny és pokol házassága – William Blake és kortársai
Helyszín: Szépművészeti Múzeum
Megtekinthető: 2026. január 11-ig
Blake világa egyszerre misztikus és lenyűgöző – a londoni Tate gyűjteményéből érkezett anyag most először látható ilyen teljességében Budapesten. A több mint negyven mű közül számos ikonikus alkotás is megjelenik, köztük a Newton és az Oberon és Titánia táncoló tündérekkel. A látomásos képek mellett Blake kortársainak, köztük Turnernek és Fuselinek a munkái is segítenek megérteni a korszak szimbolikus, szinte éteri gondolkodásmódját.
4. Gottermayer-galaxis – A könyvkötészet világa
Helyszín: Iparművészeti Múzeum, Ráth György-villa
Megtekinthető: 2026. január 11-ig
A könyvkötészet világa ritkán kerül reflektorfénybe, most azonban Gottermayer Nándor mesteri munkái révén bepillantást nyerhetünk abba, miként születik meg egy könyv, mint tárgy és mint műalkotás. A tárlat Jókai, Mikszáth és Vörösmarty köteteinek borítóin keresztül mutatja be, hogyan kapcsolódik össze a tartalom és a forma, és miként alakítja a könyvművészet a kulturális örökséget. Valódi időutazás ez a Gutenberg-galaxis kézzelfogható világába.
5. Fényes Adolf – A csend képei
Helyszín: Magyar Nemzeti Galéria
Megtekinthető: 2026. január 11-ig
Fényes Adolf a magyar festészet egyik leglíraibb alakja, akinek művei most kamarakiállítás formájában térnek vissza a Galéria falai közé. Realista, impresszionista és posztimpresszionista korszakain átívelve fedezhetjük fel, hogyan ragadta meg a mindennapi élet halk szépségeit. A festő 80. halálozási évfordulójára rendezett tárlat nemcsak vizuális élmény, hanem csendes meditáció is a fény, a hangulat és az emberi érzések harmóniájáról.
+1. Mary Ellen Mark – Női sorsok
Helyszín: Mai Manó Ház
Megtekinthető: 2026. január 11-ig
Zárásként egy megrendítő, de felemelő kiállítást ajánlunk: Mary Ellen Mark fotói a női élet árnyékos oldalát mutatják meg, ugyanakkor a méltóság és az emberség fényét is. A fekete-fehér képek az élet peremére sodródott nők, gyerekek, csellengők világába vezetnek, ahol a fotós együttérző pillantása ad új értelmet a dokumentálásnak. Ez a kiállítás nem pusztán látvány – inkább találkozás önmagunkkal és a másik emberrel.