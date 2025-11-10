5 megfizethető úti cél 2026-ra – ha jót akarunk pihenni, de nem akarunk vagyonokat költeni

Ahogy a nappalok rövidülnek, és a hideg bekúszik a reggelekbe, egyre többen kezdünk el a jövő évi nyaraláson ábrándozni. De valljuk be, a repülőjegyek, szállások és éttermek árai az utóbbi években alaposan megugrottak. Ha mégis szeretnénk elmenekülni egy kicsit a mindennapokból anélkül, hogy a bankszámlánk sírva fakadna, érdemes figyelnünk azokra a helyekre, amelyekről egy brit utazási szakértő, Rob on the Beach szerint 2026-ban mindenki beszélni fog. Ő több ezer statisztikát és utazási trendet elemzett, hogy megtalálja az öt legjobb és legolcsóbb úti célt. Mi pedig megnéztük, mit ígérnek ezek a desztinációk, és miért lehet érdemes már most elkezdeni tervezni.

A legolcsóbb úti célok között Egyiptom is szerepel.

Fotó: Shutterstock

A legolcsóbb úti célok lehetnek jövőre ezek a csodás helyek

5. Egyiptom – luxus a Vörös-tengernél elérhető áron

Egyiptom az utóbbi években hatalmas átalakuláson ment keresztül. A tengerparti városok, mint Hurghada és Sharm el-Sheikh, ma már világszínvonalú resortokat kínálnak, mégis megfizethetőek maradtak. A Vörös-tenger partján a színes korallok, a napsütés és az ötcsillagos szállodák együttese olyan élményt ad, amit máshol ennyiért aligha kapunk meg. Egy egyhetes, all-inclusive tartózkodás 412 font/fő (kb. 180 ezer forint) körüli összegért elérhető. Itt valóban úgy érezhetjük, hogy a luxus nem feltétlenül a pénztárcánk ellensége.

4. Agadir – Marokkó egzotikus, de elérhető paradicsoma

Ha valami mást keresünk, mint az európai városlátogatások, Marokkó tökéletes választás lehet. Agadir a Kanári-szigetekhez hasonló éghajlatot kínál, de sokkal kedvezőbb áron. Négy órányira az európai fővárosoktól máris a homokos tengerparton sétálhatunk, a levegőben pedig keveredik a fűszerek illata a tenger sós párájával. A városban modern all-inclusive üdülőhelyek, bazárok és végtelen napsütés várnak az év bármely szakában. Egy egyhetes nyaralás repülőjeggyel együtt kb. 370 fontba (cirka 160 ezer forintba) kerül. Agadirban megvan minden, ami egy valódi feltöltődéshez kell: egzotikum, kényelem és elérhetőség.

Agadir

Fotó: Shutterstock

3. Bulgária – a Fekete-tenger új aranypartja

Bulgáriát sokáig az olcsó nyaralás országaként emlegettük, de ez az imázs mára gyökeresen megváltozott. A Fekete-tenger partján sorra újulnak meg a hotelek, a strandok makulátlanok, a vendéglátás pedig barátságos és pénztárcakímélő. A Napospart továbbra is élénk és szórakoztató, de egyre több a csendesebb, családbarát üdülőhely is. Egy hét all-inclusive nyaralás repülőjeggyel és szállással együtt már 214 font/fő (kb. 94 ezer forint) körül elérhető, ami szinte hihetetlen, ha összevetjük a mediterrán alternatívákkal. Kelet-Európa rejtett kincse újra felkerült a térképre – és mi aligha bánjuk.