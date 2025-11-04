Márton-napi fesztiválok és programok, amiket kár lenne kihagynunk

Akár a borospincék melegét, akár a falusi vásárok hangulatát keressük, a Márton-nap mindenhol ugyanarról szól: az együttlétről, az ízek öröméről és a télre hangolódásról. Vegyünk részt mi is egy libás lakomán, kóstoljuk meg az újbort, és engedjük, hogy a novemberi fények és illatok elvarázsoljanak bennünket.

Márton-napi finomságok.

Fotó: Dar1930 / Shutterstock

A Márton-nap története – Amikor a liba és az újbor összeér

Szent Márton napja, november 11-e évszázadok óta fontos fordulópont a magyar néphagyományban. A középkorban ekkor zártuk le az éves munkákat, és kezdtük meg a téli pihenő időszakát. Mivel másnap elindult a negyvennapos adventi böjt, ez volt az utolsó alkalom, amikor igazán bőségesen ehetünk-ihatunk. A régiek ilyenkor vágták le a hízott libákat, és megkóstolták az újbort – innen ered a mondás: „Aki Márton-napon libát nem eszik, egész évben éhezik.”

Ma már a libasült és az újbor mellé koncertek, kézműves vásárok, lampionos felvonulások és zenés vigasságok társulnak. Miközben a természet téli álomra készül, mi is lelassulhatunk kicsit – jó társaságban, forralt borral a kezünkben, a fények és illatok kavalkádjában.

Fotó: Lee Charlie / Shutterstock

Márton-napi programok 2025-ben

Herényi Szent Márton-nap – Szombathely (november 7.)

A Herényiek Háza udvarán lámpáskészítés, gyermekjátékok és Szent Márton-dalok tanulása vár ránk. A közös éneklés után sötétedéskor indul a lámpás felvonulás a Szent György-templomhoz – meghitt élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Márton-napi Vigasságok – Tiszavasvári (november 7.)

A Vasvári Pál Múzeumban a Hopp zenekar interaktív műsora, újbor-szentelés, népi játékok és kukoricamorzsolás vár bennünket, a nap végén pedig lámpás felvonulással zárhatjuk az ünnepet.

Márton-napi Vigasságok és Búcsú – Bogács (november 7–9.)

A Cserép úti pincesoron libás ételek, újbor, hagyományőrző bemutatók és koncertek csalogatnak bennünket. A búcsú vasárnapján szentmise és újborkóstoló zárja a hétvégét.

Töltött Káposzta-, Forralt Bor- és Libacombfesztivál – Kőszeg (november 7–9.)

A Fő tér megtelik finom illatokkal és jókedvvel: házias ételek, gyerekprogramok, kézműves vásár, koncertek és retro bulik gondoskodnak a vidámságról.

Márton-napi pincejárás – Pannonhalmi Borvidék (november 7–9.)

Ha szeretjük a bort, itt a helyünk! Nyitott pincék, borvidéki körjárat, kóstolók és újbor-premierek várnak bennünket a győri indulású túrán.

Márton-nap 2025 – Egerszalók (november 8.)

Az egerszalóki Faluházban újborkóstoló, libatepertő, kézműves foglalkozások és zenés mulatság vár ránk – minden, ami a Márton-naphoz illik.

Márton-napi Vigasság és Tökfaragó Verseny – Badacsonytomaj (november 8.)

A Balaton partján a Tájházban ünnepelhetünk: töklámpásfaragás, játékpark, táncos mulatság és újbor kíséri a programot.

Szent Márton Újborfesztivál és Libator – Szentendre (november 8–9.)

A Skanzenben kézműves vásár, bormustra, táncház és gyerekprogramok várnak bennünket – ez az egyik legnagyobb Márton-napi fesztivál az országban.

Márton-napi Libadalom – Etyek (november 8.)

Etyeken ismét felpezsdül az élet: borkóstolók, libasült, forralt bor és a híres Libafuttató verseny teszi felejthetetlenné a napot.

Márton-napi libaságok – Hajdúböszörmény (november 8.)

A Fürdőkertben libatollas írás, pónilovaglás, Ludas Matyi-jelmezverseny és lámpáskészítés vár ránk – igazi családi élmény.

Szent Márton-napi Vigasság – Hollókő (november 8.)

A világörökségi faluban libás ételek, forralt bor, házi sütemények és kézműves portékák közül válogathatunk, miközben a népi hangulat elvarázsol bennünket.

Márton-nap – Noszvaj (november 8.)

A Gazdaház udvarán kézműves vásár, gasztróbemutatók és néptánc gondoskodik a jókedvről és a libás ízekről.

Márton-nap a Skanzenben – Szenna (november 8.)

A somogyi hagyományokat követve kukoricafosztás, fonás, kemencés libasült és forralt bor vár ránk. A nap végén mesemondás és táncház zárja az ünnepet.

Márton-napi vigasságok – Göcseji Falumúzeum, Zalaegerszeg (november 8.)

A göcseji ízek és illatok kavalkádja fogad bennünket: vásári bábjáték, fakörhinta, pónis szekerezés és viseletkiállítás színesíti a programot.

Márton-napi pincejárás – Palkonya (november 8. és 15.)

A Villányi borvidék egyik legkedveltebb programja: négy pince, tíz bor, házias falatok és remek társaság – tökéletes őszi hétvége.

Márton-nap a GYIK Rendezvényházban – Sopron (november 9.)

A legkisebbek interaktív mesejátékon, táncházban és varázslény-kiállításon vehetnek részt, este pedig lámpás felvonulással zárhatjuk a napot.

