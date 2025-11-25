Megválasztották a földkerekség legkáprázatosabb falvát – és nincs is nagyon messze, mi is könnyedén ellátogathatunk ide

Az ENSZ Turisztikai Világszervezete idén, a 2025-ös Best Tourism Villages program keretében hivatalosan is kihirdette, mely településnek ítélte oda „A világ legszebb faluja” címet. Az elismerés nem csupán a látványos történelmi örökségnek szól, hanem annak a példaértékű, fenntartható turisztikai modellnek is, amely tiszteletben tartja a környezetet és a kulturális értékeket – írja a NacioDigital.

A világ legszebb faluja, Rupit i Pruit

Fotó: Shutterstock

A világ legszebb faluja Európában van

Az apró település minden utcája, homlokzata és sziklaszirtje egy letűnt korszak hangulatát őrzi. A látvány nem harsány, nem túlzó, mégis egészen egyedülálló. A macskaköves utcák szelíden kanyarognak a régi épületek között, a századok óta álló kőházak pedig ugyanazzal a nyugodt méltósággal őrzik a település történetét, ahogyan valaha is tették. A híres fapallós függőhíd és a barokk templom a falu jelképeivé váltak, mindkettő a középkori hangulat időtlen megmaradását hirdeti.

A környék sem kevésbé különleges: mély szurdokok, sűrű erdők, vízesések és ősi sírkövek rejtőznek a dombok között. A természet itt nem háttér, hanem a falu lényegi része. Az erdei ösvényeken sétálva könnyű megérteni, miért vált a település a fenntartható turizmus mintapéldájává. A helyi közösség évtizedek óta elkötelezetten vigyáz környezetére, és sikerült megőrizniük azt az autentikus légkört, amely mára szinte eltűnt Európa legtöbb népszerű úti céljáról.

Fenntarthatóság és hagyomány kéz a kézben

A falu több díjat és minősítést is kapott az elmúlt években. Többek között elismerték a csillagászati turizmus szempontjából értékes, kivételesen tiszta éjszakai égboltját, továbbá olyan fenntarthatósági minősítéseket is megszerzett, amelyek Európa-szerte csak kevés településnek adományozhatók. A környező táj gondos védelme, a helyiek természetközeli életmódja és a turizmus visszafogott irányítása mind hozzájárultak ahhoz, hogy ez a település világszinten is kiemelkedővé váljon.

Fotó: Shutterstock

A döntés háttere

Az ENSZ Turisztikai Világszervezete a történelmi örökség és a természeti környezet harmóniáját, valamint a fenntartható működést nevezte meg fő indokként. A zsűri szerint kevés hely őrzi ennyire hitelesen múltját, miközben a jelen kihívásaira is felelős, előremutató módon reagál. A település így nem csupán egy szép hely Európában, hanem egy példa arra is, hogyan lehet élhető, értékorientált jövőt építeni a hagyományok tiszteletével.