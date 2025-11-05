Őszi varázslat a fák között – Felfedezzük Magyarország rejtett arborétumait

Az ősz csodás színei minden évben újra és újra elvarázsolnak minket. Ilyenkor a természet aranyba, vörösbe és mélybordóba öltözik, a levegőben fanyar illat kering, és valami megmagyarázhatatlan nyugalom telepszik ránk. Novemberben, amikor a napfény szelídebbé válik, különösen jólesik egy séta a fák között – most öt kevésbé ismert, de annál varázslatosabb arborétumba invitálunk benneteket.

Fotó: Havran Zoltán

1. Bertényi Miklós Füvészkert – a Pilis szívének zöld menedéke

Visegrád mellett, a Pilisi Parkerdő egyik legszebb zugában találjuk a Bertényi Miklós Füvészkertet, amelyet a környéktől eltérő mikroklímája és vadregényes szurdokai tesznek különlegessé. A 16 hektáros területen már a bejáratnál érezzük a természet erejét: borostyánnal befutott hegyoldalak, zúgó patakok és mély völgyek kísérik utunkat. Az Erdőanyai-szurdok valóságos mesevilág, ahol a mohás sziklák és a kis faátjárók között sétálva mintha egy tündérmesébe csöppennénk. A kert legidősebb lakója, egy 350 éves tölgyfa, méltósággal őrzi a táj titkait. Ősszel a japán juharok és a bükkök tűzpiros lombja szinte felragyog a sárguló fenyvesek között. A sétautak padjai pihenésre csábítanak, és még a kutyusunkat is magunkkal vihetjük, ha betartjuk az erdei szabályokat.

2. Agostyáni Arborétum – a Bocsájtó-völgy ékszerdoboza

Tatától alig néhány kilométerre, a Bocsájtó-völgy mélyén bújik meg az Agostyáni Arborétum, amelyet nem véletlenül neveznek Gerecse gyöngyszemének. A 30 hektáros kertet a hatalmas fenyők, tavak és kis patakok teszik mesebelivé. A víztükör partján vérbükk hajlik a víz fölé, a mocsárciprusok pedig szinte lebegnek a párában. Az arborétum minden évszakban más arcát mutatja, de az ősz talán a legszebb itt: a levegő hűvös, a talaj illatos, a fák pedig a sárga, narancs és mélyvörös ezer árnyalatában tündökölnek. Aki csendet és békét keres, itt megtalálja – padokon pihenhetünk, a patak partján olvashatunk, vagy csak figyelhetjük, ahogy a levelek lassan a vízre hullnak.

3. Püspökszentlászlói Arborétum – kastély, múlt és természet harmóniája

A Mecsek keleti oldalán, Pécs közelében találjuk a Püspökszentlászlói Arborétumot, ahol a történelem és a természet kéz a kézben sétálnak. A Hetyey Sámuel püspök által kialakított kert a klasszicista kastély körül terül el, és több mint 80 féle fa- és cserjefaj otthona. Ősszel a park különleges hangulatot áraszt: a kastély homlokzata mögött aranysárga és rozsdavörös lombok hajolnak a sétányokra, miközben a dámvadak neszei hallatszanak a távolból. A Zsolnay-szökőkút és a régi öntözőrendszer ma is a püspök kertészi szenvedélyét idézi. A hely nemcsak a természet, hanem a magyar történelem emlékhelye is – hiszen 1955-ben itt tartották házi őrizetben Mindszenty József bíborost. A novemberi csendben, amikor a Mecsek párás lehelete körbeöleli a parkot, különös béke száll meg minket: mintha a múlt és a jelen egyszerre lenne jelen a levegőben.