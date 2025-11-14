Egy dolog, ami nem hiányozhat a bőröndünkből – a legjobb utazótipp, ha a hidegből melegbe indulunk

A legtöbben hajlamosak vagyunk túlgondolni a csomagolást: cipők, ruhák, esőkabát, strandcucc, és persze mindig úgy érezzük, valami kimaradt. Clarissa Cappelletti, a WeRoad utazásszervező platform brit menedzsere szerint azonban van egy ruhadarab, amit minden utazónak be kellene tennie a bőröndjébe, ez pedig a szárong.

A szárong lehet sál, strandkendő, törölköző, takaró, szállodai szobánk függönye, dekorációja vagy akár rögtönzött táska is

Fotó: Connect Images via AFP/Honey & Mehta

A szárong – a bőrönd igazi titkos fegyvere

Elsőre talán csak egy egyszerű, színes kendőnek tűnik, valójában azonban igazi jolly joker. Könnyű, alig foglal helyet, és annyi módon használhatjuk, hogy szinte lehetetlen felsorolni. Lehet sál, strandkendő, törölköző, takaró, szállodai szobánk függönye, dekorációja vagy akár rögtönzött táska is. Aki egyszer magával viszi, utána már soha nem indul el nélküle.

A szárong egy hosszú, széles szövetdarab, amelyet férfiak és nők egyaránt viselnek Óceániában és Délkelet-Ázsiában. A férfiak a derekuk köré tekerik az anyagot, és ez lazán fedi a test alsó részét a bokáig. A nők ugyanebből a célból kendőt kötnek a mellük alá. A szárong a leggyakoribb Mianmarban, Polinéziában, Indonéziában, Indiában, Bangladesben és Kambodzsában. Figyelemre méltó, hogy ilyen ruha alatt nem szokás fehérneműt hordani, így a helyiek egyetlen ruhadarabja, amit igyekeznek úgy felkötni, hogy ne csússzon le róla. Ettől a mozgástól a helyi lakosok járása sima és lágy lesz.

Mi, utazók is megtanulhatjuk tőlük, hogyan válhat egy egyszerű ruhadarab nélkülözhetetlenné. Amikor a hidegből a melegbe utazunk, különösen fontos, hogy könnyű, sokféleképp viselhető darabokat válasszunk. A szárong pont ilyen: sálként jó szolgálatot tesz a repülőn, ha túl erős a légkondi, strandkendőként tökéletes, ha a nap túl erősen tűz, a szálláson takaróként funkcionálhat, és segít, ha át kell öltöznünk vagy templomot látogatunk, ahol illik eltakarni a vállunkat. És amikor már minden más textil gyűrött, nedves vagy homokos, ez a kis anyagdarab még mindig ott lesz, hogy kisegítsen.

Csomagoljunk okosan – kevesebbel is lehet teljes az utazás

A melegebb égövi úti célokhoz nem kell telepakolni a bőröndöt. A titok az átgondolt minimalizmus. Készítsünk listát, mielőtt bármit bepakolunk, és gondoljuk végig, mi az, amire valóban szükségünk lesz.

• Réteges öltözködésre készüljünk.

• Válasszunk univerzális, egymással jól kombinálható ruhadarabokat.

• Ne vigyünk túl sok cipőt.

• A kozmetikumokat töltsük kisebb tégelyekbe, így helyet és súlyt spórolunk.