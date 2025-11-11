A világ legelbűvölőbb szigetei, amelyeket érdemes lesz becélozni 2026-ban

Vannak helyek, amelyekre gondolva azonnal lelassul a szívverésünk. Ahol a tenger színe szinte irreálisan kék, a partok vakítóan fehérek, és minden egyes naplemente azt juttatja eszünkbe: a földi paradicsomban vagyunk. A szigetek mindig is különleges vonzerővel bírtak: elzártságuk miatt intim, mégis kalanddal teli úti célok. 2025-ben a Condé Nast Traveller közel félmillió olvasója szavazta meg, melyek a világ legjobb szigetei, így most már tudjuk, hová érdemes útnak indulnunk 2026-ban.

Turks- és Caicos-szigetek

Fotó: Shutterstock

A világ legjobb szigetei nem feltétlenül a legismertebbek

Mint kiderült, a világ legjobb szigetei nem feltétlenül a legismertebbek, legalábbis a Condé Nast Traveller magazin olvasói szerint. Több mint félmillió olvasó véleménye alapján rangsorolták a világ legjobb úti céljait, köztük a szigeteket is, a listát annak alapján állították össze, hogy a megkérdezettek közül hányan számoltak be csodálatos élményekről, pozitív tapasztalatokról.

Földi mennyország a Karib-térségben

A lista élén a Turks- és Caicos-szigetek áll, 98,91 százalékos elégedettségi aránnyal, vagyis szinte mindenki, aki járt ott, tökéletesnek találta az élményt. Nem csoda: ez a Karib-térség egyik legkáprázatosabb gyöngyszeme, ahol a hófehér homokos partok és a türkiz lagúnák között könnyű megfeledkezni a külvilágról. Itt minden az életörömről szól: délutáni koktélozás a parton, csónakázás a korallzátonyoknál, és persze a helyiek mosolya, ami pillanatok alatt otthonossá varázsolja a környezetet.

A második helyen a szintén karibi Saint Barthélemy végzett, 98,78 százalékos pontszámmal. Ez a francia tengerentúli sziget a luxus és az természetes báj tökéletes elegye. Itt mindenki megtalálja a maga ritmusát: pálmafák árnyékában ejtőzni vagy jachttal körbejárni a partokat, mindkettő feledhetetlen élmény. A hófehér homokos partok, türkizkék víz, napsütés és barátságos helyiek persze itt garantált.

Egy brit meglepetés a dobogón

A harmadik helyen igazi meglepetésként az Egyesült Királyság déli partjainál fekvő Scilly-szigetek kaptak elismerést. A 98,85 százalékos értékelés is bizonyítja: nem mindig a trópusi hőmérséklet a boldogság kulcsa. A Scilly-szigetek hangulata egészen más – zöld dombok, kis halászfalvak és békés tengerparti öblök várnak minket. Olyan, mintha az idő kicsit lassabban telne itt, és ez épp az, amire sokszor vágyunk.