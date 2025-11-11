A világ legelbűvölőbb szigetei, amelyeket érdemes lesz becélozni 2026-ban

Vannak helyek, amelyekre gondolva azonnal lelassul a szívverésünk. Ahol a tenger színe szinte irreálisan kék, a partok vakítóan fehérek, és minden egyes naplemente azt juttatja eszünkbe: a földi paradicsomban vagyunk. A szigetek mindig is különleges vonzerővel bírtak: elzártságuk miatt intim, mégis kalanddal teli úti célok. 2025-ben a Condé Nast Traveller közel félmillió olvasója szavazta meg, melyek a világ legjobb szigetei, így most már tudjuk, hová érdemes útnak indulnunk 2026-ban.
A világ legjobb szigetei nem feltétlenül a legismertebbek
Mint kiderült, a világ legjobb szigetei nem feltétlenül a legismertebbek, legalábbis a Condé Nast Traveller magazin olvasói szerint. Több mint félmillió olvasó véleménye alapján rangsorolták a világ legjobb úti céljait, köztük a szigeteket is, a listát annak alapján állították össze, hogy a megkérdezettek közül hányan számoltak be csodálatos élményekről, pozitív tapasztalatokról.
Földi mennyország a Karib-térségben
A lista élén a Turks- és Caicos-szigetek áll, 98,91 százalékos elégedettségi aránnyal, vagyis szinte mindenki, aki járt ott, tökéletesnek találta az élményt. Nem csoda: ez a Karib-térség egyik legkáprázatosabb gyöngyszeme, ahol a hófehér homokos partok és a türkiz lagúnák között könnyű megfeledkezni a külvilágról. Itt minden az életörömről szól: délutáni koktélozás a parton, csónakázás a korallzátonyoknál, és persze a helyiek mosolya, ami pillanatok alatt otthonossá varázsolja a környezetet.
A második helyen a szintén karibi Saint Barthélemy végzett, 98,78 százalékos pontszámmal. Ez a francia tengerentúli sziget a luxus és az természetes báj tökéletes elegye. Itt mindenki megtalálja a maga ritmusát: pálmafák árnyékában ejtőzni vagy jachttal körbejárni a partokat, mindkettő feledhetetlen élmény. A hófehér homokos partok, türkizkék víz, napsütés és barátságos helyiek persze itt garantált.
Egy brit meglepetés a dobogón
A harmadik helyen igazi meglepetésként az Egyesült Királyság déli partjainál fekvő Scilly-szigetek kaptak elismerést. A 98,85 százalékos értékelés is bizonyítja: nem mindig a trópusi hőmérséklet a boldogság kulcsa. A Scilly-szigetek hangulata egészen más – zöld dombok, kis halászfalvak és békés tengerparti öblök várnak minket. Olyan, mintha az idő kicsit lassabban telne itt, és ez épp az, amire sokszor vágyunk.
Európa és a világ további kincsei
A lista szerint Európában Guernsey és a görög Naxos is az élmezőnybe került. Előbbi a Csatorna-szigetek egyik legszebb darabja, ahol a vadregényes táj és az angol vidéki báj keveredik. Naxos ezzel szemben a görög életérzés esszenciája: olajfák, márványfalvak és kristálytiszta strandok váltakoznak egymással, pont annyira élhető, mint amennyire látványos.
A világ más pontjain is találunk olyan helyeket, amelyekre érdemes figyelmet fordítani 2026-ban. Az ázsiai régióban Bali és Lombok tarolt, előbbi 96,86 százalékos értékeléssel. Ezek a szigetek a természet és a spiritualitás találkozásai, ahol nemcsak pihenni, hanem feltöltődni is tudunk. Az ausztrál régióban Bora Bora végzett az élen nem véletlenül: a víz fölé épített bungalók és a csendes-óceáni naplementék talán a világ legromantikusabb látványai közé tartoznak.
TOP listák:
A világ legjobb szigetei: 1. Turks- és Caicos-szigetek, Karib-térség; 2. Saint-Barthélemy (Szent Bertalan-sziget), Karib-térség; 3. Scilly-szigetek, Egyesült Királyság; 4. Saint Vincent és a Grenadine-szigetek, Karib-térség; 5. Guernsey, Csatorna-szigetek.
A legjobb szigetek Európában: 1. Scilly-szigetek, Egyesült Királyság; 2. Guernsey, Csatorna-szigetek; 3. Naxosz, Görögország.
A legjobb szigetek az Amerikai kontinensen: 1.Vancouver-sziget, Kanada; 2. Isla Holbox, Mexikó; 3. Hawaii (Nagy-sziget), Amerikai Egyesült Államok.
A legjobb karibi szigetek: 1. Turks- és Caicos-szigetek; 2. Saint-Barthélemy (Szent Bertalan-sziget); 3. Saint Vincent és a Grenadine-szigetek.
A legjobb szigetek Ausztráliában és a Csendes-óceán térségében: 1. Bora Bora, Francia Polinézia; 2. Tasmánia, Ausztrália; 3. Tetiaroa, Francia Polinézia.
A legjobb szigetek Ázsiában: 1. Bali, Indonézia; 2. Lombok, Indonézia; 3. Srí Lanka, Srí Lanka.
A legjobb szigetek Afrikában és az Indiai-óceán térségében: 1. Maldív-szigetek, Maldív-szigetek; 2. Madagaszkár, Madagaszkár; 3. Lamu-szigetcsoport, Kenya.
Miért vonz minket ennyire a szigetvilág?
Talán azért, mert a szigetek valahol a szabadság szimbólumai. Megérkezni egy ilyen helyre annyi, mint kilépni a hétköznapokból – nincs rohanás, csak a tenger morajlása és a napsütés. Minden sziget egy önálló világ, saját ritmussal, saját történettel. És bár a Condé Nast Traveller listája csak néhányat emel ki, valójában mindegyiknek megvan a maga varázsa: a felfedezés öröme, a természet közelsége, a pillanat teljessége. Ahogy közeledik a 2026-os utazási szezon, ideje új célokat kijelölni a térképen. Lehet, hogy végül a Turks- és Caicos-szigetek homokjába süppedünk, vagy a Scilly-szigetek szikláin üldögélünk egy csésze teával a kezünkben – a lényeg, hogy egy kicsit kiszabaduljunk. Mert a világ legelbűvölőbb szigetei nemcsak helyek, hanem érzések: a nyugalom, a kaland és a szabadság ígéretei.