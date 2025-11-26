Forró karácsony, tengerparti újév – ezek az ünnepek legfelkapottabb úti céljai 2025-ben

Az utazók idén is a napsütéses helyekre vágynak az ünnepek alatt, az év végi úti célok közt igen elenyésző a városlátogatás. Mindez egy friss felmérésből derül ki, amit a Kayak - egy nemzetközi utazásfoglaló oldal és alkalmazás – készített. A tendencia világos: az utazók többsége a télből a napsütésbe vágyik. A napfény lett az új karácsonyfaégő.
Az év végi úti célok jobbára napsütéses helyek
A felmérésből kiderül, hogy sokan kifejezetten az ünnepi időszakot szemelik ki arra, hogy melegebb éghajlaton pihenjenek, vagy akár egy teljesen új kultúrában köszöntsék az új évet. A toplistán szereplő célpontok többsége 20–30 Celsius-fok közötti hőmérsékletet kínál, ez pedig sokak számára ellenállhatatlan alternatíva a hideg és a téli szürkeség helyett.
Manila – a trópusi kedvenc
A ranglistát toronymagasan Manila, a Fülöp-szigetek fővárosa vezeti. A repülőjegykeresések száma az előző évhez képest közel 40 százalékkal emelkedett. A trópusi város decemberben és januárban is 25–30 fokos meleggel, pezsgő városi élettel, sokszínű gasztronómiával és ikonikus szilveszteri ünnepséggel várja a látogatókat. A Rizal Park év végi programjai különösen sokakat vonzanak, és sok utazó innen indul tovább a környező szigetek felfedezésére.
Iszlámábád – a lista meglepetése
A második helyen egy váratlan úti cél áll: Iszlámábád, Pakisztán fővárosa. A keresések 21 százalékkal nőttek az elmúlt évhez képest. A város kiemelkedő népszerűsége több tényezőnek köszönhető: a decemberi 20 fok körüli időjárás ideális a kirándulásokhoz, a Saidpur Village és a történelmi Shah Allah Ditta barlangok látogatásához, de a gasztronómiai élmények – például a Melody Food Park vagy az Itwar Bazár – is egyre vonzóbbnak bizonyulnak.
Marrákes – napsütéses menedék télen
A harmadik helyezett Marrákes továbbra is az európai utazók egyik kedvence a téli hónapokban. Az észak-afrikai város a kellemes hőmérséklet mellett élénk kulturális életével, a hammam-fürdők nyugalmával, a Bahia Palota pompájával és a bazárok kézműves kincseivel csábítja az ünnepi időszakban útnak indulókat. A felmérés szerint sok utazó kifejezetten a vásárlási lehetőségek és az autentikus ajándékok miatt választja ezt a desztinációt.
Két város, ahol a tél a fő vonzerő
A toplistán mindössze két olyan helyszín szerepel, ahol épp a tél romantikája számít különlegesnek: Krakkó és Genf. Ezekben a városokban a fényárban úszó utcák, az adventi vásárok és a havas díszlet adják az ünnepi időszak varázsát – és úgy tűnik, sokak számára ez továbbra is vonzó alternatíva a tengerparti meleg mellett.
A 2025-ös ünnepi időszak 10 legfelkapottabb úti célja:
1. Manila, Fülöp-szigetek
2. Iszlámábád, Pakisztán
3. Marrákes, Marokkó
4. Fokváros, Dél-afrikai Köztársaság
5. Granadilla, Spanyolország
6. Mumbai, India
7. Doha, Katar
8. Sydney, Ausztrália
9. Genf, Svájc
10. Krakkó, Lengyelország
Miért pont ezek a helyek tarolnak?
A felmérés alapján egy dolog biztos: az ünnepi időszakban világszerte nő az igény a kiszakadásra, a megújulásra. Sokan nem a klasszikus téli hangulatot keresik, hanem épp ellenkezőleg – a meleg tengeri szellőt és a napsugaras napokat. Mások épp a hagyományos karácsonyi képeslapokat idéző városi hangulatért utaznak. A toplista tökéletesen megmutatja, mennyire sokféleképp képzeljük el a tökéletes évzárást, legyen szó trópusi kalandról vagy havas, bensőséges ünnepi atmoszféráról.