Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Von der Leyen csak most jött rá, mekkora a baj

Tudta?

Férfiak tömegei szedik — most kiderült, hogy akár egy évvel is megrövidítheti az életüket

év vége

Forró karácsony, tengerparti újév – ezek az ünnepek legfelkapottabb úti céljai 2025-ben

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy friss felmérés szerint az utazók a napsütést keresik az ünnepi időszakban is. Az év végi úti célok listáján idén a meleg, tengerparti városok dominálnak, néhol meglepő szereplőkkel a Top 10-ben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
év végeünnepi időszakszikrázó napsütésvárosnézés

Az utazók idén is a napsütéses helyekre vágynak az ünnepek alatt, az év végi úti célok közt igen elenyésző a városlátogatás. Mindez egy friss felmérésből derül ki, amit a Kayak - egy nemzetközi utazásfoglaló oldal és alkalmazás – készített. A tendencia világos: az utazók többsége a télből a napsütésbe vágyik. A napfény lett az új karácsonyfaégő. 

Év végi úti célok: Manila, a Fülöp-szigetek fővárosa
Év végi úti célok: Manila, a Fülöp-szigetek fővárosa
Fotó: Shutterstock

Az év végi úti célok jobbára napsütéses helyek

A felmérésből kiderül, hogy sokan kifejezetten az ünnepi időszakot szemelik ki arra, hogy melegebb éghajlaton pihenjenek, vagy akár egy teljesen új kultúrában köszöntsék az új évet. A toplistán szereplő célpontok többsége 20–30 Celsius-fok közötti hőmérsékletet kínál, ez pedig sokak számára ellenállhatatlan alternatíva a hideg és a téli szürkeség helyett.

Manila – a trópusi kedvenc

A ranglistát toronymagasan Manila, a Fülöp-szigetek fővárosa vezeti. A repülőjegykeresések száma az előző évhez képest közel 40 százalékkal emelkedett. A trópusi város decemberben és januárban is 25–30 fokos meleggel, pezsgő városi élettel, sokszínű gasztronómiával és ikonikus szilveszteri ünnepséggel várja a látogatókat. A Rizal Park év végi programjai különösen sokakat vonzanak, és sok utazó innen indul tovább a környező szigetek felfedezésére.

Iszlámábád – a lista meglepetése

A második helyen egy váratlan úti cél áll: Iszlámábád, Pakisztán fővárosa. A keresések 21 százalékkal nőttek az elmúlt évhez képest. A város kiemelkedő népszerűsége több tényezőnek köszönhető: a decemberi 20 fok körüli időjárás ideális a kirándulásokhoz, a Saidpur Village és a történelmi Shah Allah Ditta barlangok látogatásához, de a gasztronómiai élmények – például a Melody Food Park vagy az Itwar Bazár – is egyre vonzóbbnak bizonyulnak.

Stunning View of Pakistan Monument at the heart of Islamabad, Pakistan
 Iszlámábád, Pakisztán fővárosa
Fotó: Shutterstock

Marrákes – napsütéses menedék télen

A harmadik helyezett Marrákes továbbra is az európai utazók egyik kedvence a téli hónapokban. Az észak-afrikai város a kellemes hőmérséklet mellett élénk kulturális életével, a hammam-fürdők nyugalmával, a Bahia Palota pompájával és a bazárok kézműves kincseivel csábítja az ünnepi időszakban útnak indulókat. A felmérés szerint sok utazó kifejezetten a vásárlási lehetőségek és az autentikus ajándékok miatt választja ezt a desztinációt.

Két város, ahol a tél a fő vonzerő

A toplistán mindössze két olyan helyszín szerepel, ahol épp a tél romantikája számít különlegesnek: Krakkó és Genf. Ezekben a városokban a fényárban úszó utcák, az adventi vásárok és a havas díszlet adják az ünnepi időszak varázsát – és úgy tűnik, sokak számára ez továbbra is vonzó alternatíva a tengerparti meleg mellett.

Geneva, Switzerland skyline view towards the Jet d'Eau fountain in Lake Geneva at twilight.
Genf a második legnagyobb népességű város Svájcban
Fotó: Shutterstock

A 2025-ös ünnepi időszak 10 legfelkapottabb úti célja:

   1. Manila, Fülöp-szigetek
   2. Iszlámábád, Pakisztán
   3. Marrákes, Marokkó
   4. Fokváros, Dél-afrikai Köztársaság
   5. Granadilla, Spanyolország
   6. Mumbai, India
   7. Doha, Katar
   8. Sydney, Ausztrália
   9. Genf, Svájc
   10. Krakkó, Lengyelország

Miért pont ezek a helyek tarolnak?

A felmérés alapján egy dolog biztos: az ünnepi időszakban világszerte nő az igény a kiszakadásra, a megújulásra. Sokan nem a klasszikus téli hangulatot keresik, hanem épp ellenkezőleg – a meleg tengeri szellőt és a napsugaras napokat. Mások épp a hagyományos karácsonyi képeslapokat idéző városi hangulatért utaznak. A toplista tökéletesen megmutatja, mennyire sokféleképp képzeljük el a tökéletes évzárást, legyen szó trópusi kalandról vagy havas, bensőséges ünnepi atmoszféráról.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!