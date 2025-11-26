Forró karácsony, tengerparti újév – ezek az ünnepek legfelkapottabb úti céljai 2025-ben

Az utazók idén is a napsütéses helyekre vágynak az ünnepek alatt, az év végi úti célok közt igen elenyésző a városlátogatás. Mindez egy friss felmérésből derül ki, amit a Kayak - egy nemzetközi utazásfoglaló oldal és alkalmazás – készített. A tendencia világos: az utazók többsége a télből a napsütésbe vágyik. A napfény lett az új karácsonyfaégő.

Év végi úti célok: Manila, a Fülöp-szigetek fővárosa

Fotó: Shutterstock

Az év végi úti célok jobbára napsütéses helyek

A felmérésből kiderül, hogy sokan kifejezetten az ünnepi időszakot szemelik ki arra, hogy melegebb éghajlaton pihenjenek, vagy akár egy teljesen új kultúrában köszöntsék az új évet. A toplistán szereplő célpontok többsége 20–30 Celsius-fok közötti hőmérsékletet kínál, ez pedig sokak számára ellenállhatatlan alternatíva a hideg és a téli szürkeség helyett.

Manila – a trópusi kedvenc

A ranglistát toronymagasan Manila, a Fülöp-szigetek fővárosa vezeti. A repülőjegykeresések száma az előző évhez képest közel 40 százalékkal emelkedett. A trópusi város decemberben és januárban is 25–30 fokos meleggel, pezsgő városi élettel, sokszínű gasztronómiával és ikonikus szilveszteri ünnepséggel várja a látogatókat. A Rizal Park év végi programjai különösen sokakat vonzanak, és sok utazó innen indul tovább a környező szigetek felfedezésére.

Iszlámábád – a lista meglepetése

A második helyen egy váratlan úti cél áll: Iszlámábád, Pakisztán fővárosa. A keresések 21 százalékkal nőttek az elmúlt évhez képest. A város kiemelkedő népszerűsége több tényezőnek köszönhető: a decemberi 20 fok körüli időjárás ideális a kirándulásokhoz, a Saidpur Village és a történelmi Shah Allah Ditta barlangok látogatásához, de a gasztronómiai élmények – például a Melody Food Park vagy az Itwar Bazár – is egyre vonzóbbnak bizonyulnak.

Iszlámábád, Pakisztán fővárosa

Fotó: Shutterstock

Marrákes – napsütéses menedék télen

A harmadik helyezett Marrákes továbbra is az európai utazók egyik kedvence a téli hónapokban. Az észak-afrikai város a kellemes hőmérséklet mellett élénk kulturális életével, a hammam-fürdők nyugalmával, a Bahia Palota pompájával és a bazárok kézműves kincseivel csábítja az ünnepi időszakban útnak indulókat. A felmérés szerint sok utazó kifejezetten a vásárlási lehetőségek és az autentikus ajándékok miatt választja ezt a desztinációt.