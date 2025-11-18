Ahol az ünnepek a pihenésről szólnak – 5 csodás magyar úti cél

A karácsonyi időszak tökéletes alkalom arra, hogy kiszakadjunk a rohanásból és feltöltődjünk egy kicsit. Akár a nyüzsgő városi programokat, akár a csendes pihenést részesítjük előnyben, itthon számos belföldi úti cél vár, ahol az ünnepek alatt is élvezhetjük a wellness és a kikapcsolódás minden formáját. Ajánlunk párat!

Jó megoldás néhány pihentető nap egy wellness-helyen.

Fotó: Shutterstock

Wellness-csodák télen is: 5 hazai hely, ahol garantált a feltöltődés

Bükfürdő

Magyarország egyik legismertebb gyógy- és wellnessközpontja, ahol az 58 °C-os, ásványokban gazdag gyógyvíz reumatikus, mozgásszervi és ízületi panaszok enyhítésére ismert. A hatalmas fürdőkomplexumban gyógy- és termálmedencék, élményfürdő, szaunavilág, pezsgőfürdők és gyermekzónák várják a látogatókat. A környék tiszta levegőjű, csendes, kerékpárbarát üdülőövezet, sok zöldterülettel, túraútvonallal és pihenési lehetőséggel. Évszaktól függetlenül nyugodt, regeneráló kikapcsolódásra mindig ideális.

Makó

Szintén remek választás lehet Makó, ahol a Hagymatikum december 24 kivételével ugyanúgy várja a látogatókat. A fürdőben a medencéken túl van szaunázási- és masszázslehetőség is, a közelben pedig olyan látnivalókat találunk, mint a Hagymaház Kulturális és Művelődési Központ, az ortodox zsinagóga és a József Attila Múzeum. A természetközeli élményekért végigsétálhatunk a Maros-parti tanösvényen és a mesés kilátóponttal ellátott lombkoronasétányon is.

A makói Hagymatikum

Fotó: Karnok Csaba/Délmagyarország

Demjén

Magyarország északkeleti részén, Eger közelében találjuk meg Demjén községét, amit elsősorban a fürdőzési lehetőségekről ismerünk. A Cascade Fürdőben egész évben és az ünnepnapokon is hajnal 2 óráig várja a pihenni vágyókat, akik a gyógyfürdő mellett a különleges barlangfürdőt is kipróbálhatják. Emellett a környék ideális a kirándulásra is: a demjéni kaptárkövekhez, a kőfaragó tanösvényhez és a sziklaházas Kőhodályhoz is érdemes ellátogatni, de ha gondoljuk, a kicsit távolabbi Laskóvölgyi víztározó partján is tehetünk hosszú sétákat.

Gyula

A történelmi fürdőváros mindenkor az egyik legjobb választás, minőségi wellnessélményt nyújt. Az ötcsillagos minősítéssel rendelkező gyógyfürdője mellett, - ahol hagyományos gyógymedencék várnak - az AquaPalota, ami egy modern élménypark biztosítja a felhőtlen kikapcsolódást. A fürdőzés mellett a híres, neves vár, az Almásy-kastély interaktív kiállítása, az ódon belváros, a patinás Százéves Cukrászda, a Ladics-ház, az Erkel Ferenc Emlékház, és a Gyulai Kolbász Múzeum megtekintése plusz élményt nyújt. A város kompakt, barátságos és sokoldalú úti cél a feltöltődéshez.